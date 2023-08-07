Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из Донецка - 07.08.2023 Украина.ру
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Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из Донецка
Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из Донецка - 07.08.2023 Украина.ру
Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из Донецка
Не успели дончане скромно порадоваться частичному решению водной проблемы, как украинская сторона организовала новую – кассетные боеприпасы западного образца: точные, дальнобойные и смертоносные
2023-08-07T12:48
2023-08-07T12:48
донецк
эксклюзив
украина
россия
сво
кассетные боеприпасы
кассеты
днр
новые регионы
новые регионы рф
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"А я… подался в эвакуацию, как все это началось", – тихо выпаливает таксист и голос его ломается. Я молча курю в окошко. Не смотрю на него. Зачем? Человек имеет право на страх. Незачем смущать его взглядом. Пусть уж выговорится."Сначала двинули к родне в Украину. Тихо-тихо сидели в поселке. А они раз пришли, второй пришли. Решили, что нужно валить. Всеми правдами и неправдами пробились в Россию. Ростов, Краснодар, Москва… Никому мы там не нужны", – продолжает он, сворачивая на мою улицу. Еще нестарый мужик, перекошенный тяжелой работой. Судя по лицу и ладоням, рядом со мною – бывший шахтер или сталевар на заслуженной пенсии. Молодой, а здоровья уж нет."Психанул и поехали мы в Польшу. Люди там… Да еще патриоты эти украинские. Но жить можно. Только я с ума там сходил от общения с поляками и украинскими беженцами. Мои возвращаться не захотели, а я вот вернулся. Домой вернулся", – заканчивает таксист, принимая деньги. Замолчал и как-то сразу поник. Будто исповедался.Захожу в квартиру, а "Ланос" его все стоит во дворе. Только рука с сигаретой в окне мелькает. Да уж, заел себя человек. На Петровку, тем не менее, везти не побоялся.Пишу это, а где-то в центре горит корпус торгового университета имени Туган-Барановского. Кассеты, будь они неладны. Самый центр накрыли "соседушки". Благо, что ночью, а то бы мы устали людей хоронить. Кассетный боеприпас в жилмассиве – жуткое дело. Не боеприпас, а мясорубка летающая.Раньше люди о воде говорили, а теперь о кассетах. Ни секунды жители республики не сомневались, что "письменные гарантии", якобы данные Киевом Вашингтону – филькина грамота.С другой стороны, кассетные боеприпасы украинская сторона применяет с 2014-го. Ракету "Точка-У", убившую людей в центре Донецка, в самом начале СВО, помните? Яркий тому пример.Разница лишь в том, что до сих пор кассеты были советскими, а теперь у них – сплошной импорт. Американские боеприпасы, как известно, убивают исключительно плохих, а хорошим несут демократию. Да простит мне читатель этот горький сарказм.Активно применять 155-е кассетные боеприпасы вооруженные формирования Киева стали чуть более двух недель тому. Все те же хлопок, свист и удар, но после слышишь характерный треск. Будто горох из мешка на линолеум сыплется или поленце в печке хрустит.Не раз от военных слышал, что под обстрелом иной раз такой страх испытываешь, что хочется выбраться из укрытия, погибнуть и перестать наконец бояться. На первых порах это варварское оружие дарило схожие эмоции, но местные – воробьи стреляные. Быстро привыкли. То из дома боялись выйти, а сейчас шашлыки по дворам жарят. Удивительные.Где-то в параллельной реальности надвигаются выборы. Кандидаты от "Единой России" – очень даже. Командир легендарной "Спарты" Жога и доктор Железная, принимавшая роды едва ли не у половины мамочек города.Только люди погружены в собственные проблемы и большой политикой интересуются не слишком. Висят, мол, борды с портретами – и пусть себе висят. Сколько ни спрашивал из чистого любопытства – никто толком не в курсе. Выжить бы.Должен признаться, что две недели в городе толком не жил, ибо ездил с коллегой Романом Гнатюком на Южный участок фронта – в Запорожскую и Херсонскую области. Правила там, в смысле журналистской работы, – на порядок жестче, но интересно другое.В той же Херсонской области действуют уже несколько банков, а в ДНР – один лишь "ПСБ". Тихо-тихо на освобожденные территории заходит российский бизнес, активно строятся дороги, худо-бедно восстанавливается инфраструктура. В Донецке, к сожалению, этого не видно. Причины есть, и они объективные, но людям неприятно. Восемь лет, мол, боролись, а мирной жизнью теперь дышат другие. И туда прилетает, но людям не объяснишь. Устали.Другие тоже устали, но есть нюанс. Представьте себе мир, в котором, как в стихотворении из фильма "Ирония судьбы", с близкими всякий раз нужно прощаться навсегда. Не потому, что драма и романтика, нет! Просто все знают, что, уходя на работу, в магазин или в гости, человек вполне может не вернуться. А может вернуться, но уже на пепелище. И так десятый год."Больно жить в страхе, не так ли?" – спрашивал один из персонажей знаменитой картины "Бегущий по лезвию". "Еще как!" – ответит дончанин, которому судьбой предначертано ежесекундно бояться за близких и родных. Год за годом. Отсюда и шашлычный фатализм летним вечером, и утренний променад в опасных районах, и розы на клумбах. Не пренебрежение мерами безопасности, но попытка уберечь рассудок.В остальном же – все по-старому. Люди работают и по мере сил помогают фронту. Так, например, оказалось, что местный бизнес по тихой воде закупает все необходимое и передает ребятам. Причем делают это люди, которых лично я бы в альтруизме не заподозрил. Тем не менее, помогают и рекламировать себя не просят. Те, у кого с деньгами похуже, плетут масксети, шьют униформу и прочее снаряжение. Хочется или нет, а надо выстоять. Потому, что бежать нам попросту некуда.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20230720/1048145411.html
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, эксклюзив, украина, россия, сво, кассетные боеприпасы, кассеты, днр, новые регионы, новые регионы рф
Донецк, Эксклюзив, Украина, Россия, СВО, кассетные боеприпасы, кассеты, ДНР, Новые регионы, Новые регионы РФ

Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из Донецка

12:48 07.08.2023
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Не успели дончане скромно порадоваться частичному решению водной проблемы, как украинская сторона организовала новую – кассетные боеприпасы западного образца: точные, дальнобойные и смертоносные
"А я… подался в эвакуацию, как все это началось", – тихо выпаливает таксист и голос его ломается.
Я молча курю в окошко. Не смотрю на него. Зачем? Человек имеет право на страх. Незачем смущать его взглядом. Пусть уж выговорится.
"Сначала двинули к родне в Украину. Тихо-тихо сидели в поселке. А они раз пришли, второй пришли. Решили, что нужно валить. Всеми правдами и неправдами пробились в Россию. Ростов, Краснодар, Москва… Никому мы там не нужны", – продолжает он, сворачивая на мою улицу.
Еще нестарый мужик, перекошенный тяжелой работой. Судя по лицу и ладоням, рядом со мною – бывший шахтер или сталевар на заслуженной пенсии. Молодой, а здоровья уж нет.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
"Психанул и поехали мы в Польшу. Люди там… Да еще патриоты эти украинские. Но жить можно. Только я с ума там сходил от общения с поляками и украинскими беженцами. Мои возвращаться не захотели, а я вот вернулся. Домой вернулся", – заканчивает таксист, принимая деньги.
Замолчал и как-то сразу поник. Будто исповедался.
Захожу в квартиру, а "Ланос" его все стоит во дворе. Только рука с сигаретой в окне мелькает. Да уж, заел себя человек. На Петровку, тем не менее, везти не побоялся.
Пишу это, а где-то в центре горит корпус торгового университета имени Туган-Барановского. Кассеты, будь они неладны. Самый центр накрыли "соседушки". Благо, что ночью, а то бы мы устали людей хоронить.
Кассетный боеприпас в жилмассиве – жуткое дело. Не боеприпас, а мясорубка летающая.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Раньше люди о воде говорили, а теперь о кассетах. Ни секунды жители республики не сомневались, что "письменные гарантии", якобы данные Киевом Вашингтону – филькина грамота.
С другой стороны, кассетные боеприпасы украинская сторона применяет с 2014-го. Ракету "Точка-У", убившую людей в центре Донецка, в самом начале СВО, помните? Яркий тому пример.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Разница лишь в том, что до сих пор кассеты были советскими, а теперь у них – сплошной импорт. Американские боеприпасы, как известно, убивают исключительно плохих, а хорошим несут демократию. Да простит мне читатель этот горький сарказм.
Активно применять 155-е кассетные боеприпасы вооруженные формирования Киева стали чуть более двух недель тому. Все те же хлопок, свист и удар, но после слышишь характерный треск. Будто горох из мешка на линолеум сыплется или поленце в печке хрустит.
Не раз от военных слышал, что под обстрелом иной раз такой страх испытываешь, что хочется выбраться из укрытия, погибнуть и перестать наконец бояться.
На первых порах это варварское оружие дарило схожие эмоции, но местные – воробьи стреляные. Быстро привыкли. То из дома боялись выйти, а сейчас шашлыки по дворам жарят. Удивительные.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Где-то в параллельной реальности надвигаются выборы. Кандидаты от "Единой России" – очень даже. Командир легендарной "Спарты" Жога и доктор Железная, принимавшая роды едва ли не у половины мамочек города.
Только люди погружены в собственные проблемы и большой политикой интересуются не слишком. Висят, мол, борды с портретами – и пусть себе висят. Сколько ни спрашивал из чистого любопытства – никто толком не в курсе. Выжить бы.
Должен признаться, что две недели в городе толком не жил, ибо ездил с коллегой Романом Гнатюком на Южный участок фронта – в Запорожскую и Херсонскую области. Правила там, в смысле журналистской работы, – на порядок жестче, но интересно другое.
20 июля, 16:21
ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против российских военных - WPУкраина начала использовать американские кассетные боеприпасы против российских сил, сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом
В той же Херсонской области действуют уже несколько банков, а в ДНР – один лишь "ПСБ". Тихо-тихо на освобожденные территории заходит российский бизнес, активно строятся дороги, худо-бедно восстанавливается инфраструктура.
В Донецке, к сожалению, этого не видно. Причины есть, и они объективные, но людям неприятно. Восемь лет, мол, боролись, а мирной жизнью теперь дышат другие. И туда прилетает, но людям не объяснишь. Устали.
Другие тоже устали, но есть нюанс. Представьте себе мир, в котором, как в стихотворении из фильма "Ирония судьбы", с близкими всякий раз нужно прощаться навсегда.
Не потому, что драма и романтика, нет! Просто все знают, что, уходя на работу, в магазин или в гости, человек вполне может не вернуться. А может вернуться, но уже на пепелище. И так десятый год.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
"Больно жить в страхе, не так ли?" – спрашивал один из персонажей знаменитой картины "Бегущий по лезвию".
"Еще как!" – ответит дончанин, которому судьбой предначертано ежесекундно бояться за близких и родных.
Год за годом. Отсюда и шашлычный фатализм летним вечером, и утренний променад в опасных районах, и розы на клумбах. Не пренебрежение мерами безопасности, но попытка уберечь рассудок.
В остальном же – все по-старому. Люди работают и по мере сил помогают фронту. Так, например, оказалось, что местный бизнес по тихой воде закупает все необходимое и передает ребятам. Причем делают это люди, которых лично я бы в альтруизме не заподозрил. Тем не менее, помогают и рекламировать себя не просят.
Те, у кого с деньгами похуже, плетут масксети, шьют униформу и прочее снаряжение. Хочется или нет, а надо выстоять. Потому, что бежать нам попросту некуда.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
 
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