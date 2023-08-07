В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар - 07.08.2023 Украина.ру
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В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар
В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар - 07.08.2023 Украина.ру
В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар
Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар. Об этом 7 августа сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
2023-08-07T08:42
2023-08-07T08:42
взрыв
днепропетровская область
пожар
украина
новости
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"Взрыв прогремел в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак.По его словам, погибших и пострадавших нет, последствия уточняются.В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время ее отменили.
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взрыв, днепропетровская область, пожар, украина, новости
взрыв, Днепропетровская область, пожар, Украина, Новости

В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар

08:42 07.08.2023
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар. Об этом 7 августа сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
"Взрыв прогремел в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак.
По его словам, погибших и пострадавших нет, последствия уточняются.
В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время ее отменили.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 07:56
Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву ЗапорожьеГлава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 3 августа в своем телеграм-канале заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв
 
взрывДнепропетровская областьпожарУкраинаНовости
 
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