https://ukraina.ru/20230807/1048517245.html

В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар

В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар - 07.08.2023 Украина.ру

В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар

Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар. Об этом 7 августа сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале

2023-08-07T08:42

2023-08-07T08:42

2023-08-07T08:42

взрыв

днепропетровская область

пожар

украина

новости

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"Взрыв прогремел в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак.По его словам, погибших и пострадавших нет, последствия уточняются.В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время ее отменили.

https://ukraina.ru/20230803/1048440735.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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взрыв, днепропетровская область, пожар, украина, новости