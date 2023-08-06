https://ukraina.ru/20230806/1048507708.html
В Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба"
В Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба" - 06.08.2023 Украина.ру
В Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба"
На польском участке нефтепровода произошла утечка, из-за чего пришлось отключить одну из ниток в направлении Германии, сообщает 6 августа польский оператор магистрали PERN в Twitter-аккаунте
2023-08-06T11:56
2023-08-06T11:56
2023-08-06T11:56
новости
нефть
нефтепровод
дружба
польша
германия
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Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая в Польшу и Германию, при этом работает в штатном режиме, заверили в компании.Угрозы местным жителям нет, польские автомобилисты имеют стандартный доступ к топливу, а вторая нитка нефтепровода работает без каких-либо изменений, уточнили в PERN.Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось в июне заявил, что новый пакет антироссийских санкций, согласованный ЕС, будет включать запрет транспортировки нефти по одной из ниток "Дружбы".21 июня в представительстве Швеции в Совете ЕС заявили о согласовании нового пакета антироссийских санкций.В Евросоюзе с апреля пытались согласовать 11-ый пакет санкции против России. Основной целью очередного пакета является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.
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новости, нефть, нефтепровод, дружба, польша, германия
Новости, нефть, нефтепровод, дружба, Польша, Германия
В Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба"
На польском участке нефтепровода произошла утечка, из-за чего пришлось отключить одну из ниток в направлении Германии, сообщает 6 августа польский оператор магистрали PERN в Twitter-аккаунте
В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити.
Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая в Польшу и Германию, при этом работает в штатном режиме, заверили в компании.
Угрозы местным жителям нет, польские автомобилисты имеют стандартный доступ к топливу, а вторая нитка нефтепровода работает без каких-либо изменений, уточнили в PERN.
Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось в июне заявил, что новый пакет антироссийских санкций, согласованный ЕС, будет включать запрет транспортировки нефти по одной из ниток "Дружбы".
21 июня в представительстве Швеции в Совете ЕС заявили о согласовании нового пакета антироссийских санкций.
В Евросоюзе с апреля пытались согласовать 11-ый пакет санкции против России. Основной целью очередного пакета является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.