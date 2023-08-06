https://ukraina.ru/20230806/1048507708.html

В Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба"

В Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба" - 06.08.2023 Украина.ру

В Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба"

На польском участке нефтепровода произошла утечка, из-за чего пришлось отключить одну из ниток в направлении Германии, сообщает 6 августа польский оператор магистрали PERN в Twitter-аккаунте

2023-08-06T11:56

2023-08-06T11:56

2023-08-06T11:56

новости

нефть

нефтепровод

дружба

польша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102357/32/1023573290_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_2178c5df100c8feae74f7e5aa14cdd02.jpg

Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая в Польшу и Германию, при этом работает в штатном режиме, заверили в компании.Угрозы местным жителям нет, польские автомобилисты имеют стандартный доступ к топливу, а вторая нитка нефтепровода работает без каких-либо изменений, уточнили в PERN.Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось в июне заявил, что новый пакет антироссийских санкций, согласованный ЕС, будет включать запрет транспортировки нефти по одной из ниток "Дружбы".21 июня в представительстве Швеции в Совете ЕС заявили о согласовании нового пакета антироссийских санкций.В Евросоюзе с апреля пытались согласовать 11-ый пакет санкции против России. Основной целью очередного пакета является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.

https://ukraina.ru/20230801/1048390982.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нефть, нефтепровод, дружба, польша, германия