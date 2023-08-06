Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом - 06.08.2023 Украина.ру
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Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом
Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом - 06.08.2023 Украина.ру
Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом
До конца военных действий Украина будет считать Польшу "своим близким другом", несмотря на все разногласия, заявил 6 августа в эфире телеканала "Дом" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк
2023-08-06T11:38
2023-08-06T11:38
новости
украина
польша
михаил подоляк
конфликт
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При этом после окончания войны между станами возникнет конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы", - считает Подоляк.Речь идет, прежде всего, о конкуренции в сельскохозяйственной сфере: отношения Украины и Польши обострились, в том числе, из-за того, что Польша планирует продлить запрет на импорт украинского зерна, истекающий 15 сентября.Кроме того, страны на днях обменялись дипломатическими претензиями, из-за слов одного из польских политиков о "неблагодарности украинцев".
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новости, украина, польша, михаил подоляк, конфликт
Новости, Украина, Польша, Михаил Подоляк, конфликт

Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом

11:38 06.08.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
До конца военных действий Украина будет считать Польшу "своим близким другом", несмотря на все разногласия, заявил 6 августа в эфире телеканала "Дом" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк
"Нынешний дипломатический конфликт Украины с Польшей не приведет к каким-то разрывам", -заверил он.
При этом после окончания войны между станами возникнет конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы", - считает Подоляк.
Речь идет, прежде всего, о конкуренции в сельскохозяйственной сфере: отношения Украины и Польши обострились, в том числе, из-за того, что Польша планирует продлить запрет на импорт украинского зерна, истекающий 15 сентября.
Кроме того, страны на днях обменялись дипломатическими претензиями, из-за слов одного из польских политиков о "неблагодарности украинцев".
4 августа, 23:49
Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель
 
НовостиУкраинаПольшаМихаил Подолякконфликт
 
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