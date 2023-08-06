https://ukraina.ru/20230806/1048507532.html

Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом

Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом - 06.08.2023 Украина.ру

Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом

До конца военных действий Украина будет считать Польшу "своим близким другом", несмотря на все разногласия, заявил 6 августа в эфире телеканала "Дом" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк

2023-08-06T11:38

2023-08-06T11:38

2023-08-06T11:38

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михаил подоляк

конфликт

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При этом после окончания войны между станами возникнет конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы", - считает Подоляк.Речь идет, прежде всего, о конкуренции в сельскохозяйственной сфере: отношения Украины и Польши обострились, в том числе, из-за того, что Польша планирует продлить запрет на импорт украинского зерна, истекающий 15 сентября.Кроме того, страны на днях обменялись дипломатическими претензиями, из-за слов одного из польских политиков о "неблагодарности украинцев".

https://ukraina.ru/20230804/1048495566.html

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2023

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новости, украина, польша, михаил подоляк, конфликт