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Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом
Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом - 06.08.2023 Украина.ру
Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом
До конца военных действий Украина будет считать Польшу "своим близким другом", несмотря на все разногласия, заявил 6 августа в эфире телеканала "Дом" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк
2023-08-06T11:38
2023-08-06T11:38
2023-08-06T11:38
новости
украина
польша
михаил подоляк
конфликт
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При этом после окончания войны между станами возникнет конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы", - считает Подоляк.Речь идет, прежде всего, о конкуренции в сельскохозяйственной сфере: отношения Украины и Польши обострились, в том числе, из-за того, что Польша планирует продлить запрет на импорт украинского зерна, истекающий 15 сентября.Кроме того, страны на днях обменялись дипломатическими претензиями, из-за слов одного из польских политиков о "неблагодарности украинцев".
https://ukraina.ru/20230804/1048495566.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, михаил подоляк, конфликт
Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и Киевом
До конца военных действий Украина будет считать Польшу "своим близким другом", несмотря на все разногласия, заявил 6 августа в эфире телеканала "Дом" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк
"Нынешний дипломатический конфликт Украины с Польшей не приведет к каким-то разрывам", -заверил он.
При этом после окончания войны между станами возникнет конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы", - считает Подоляк.
Речь идет, прежде всего, о конкуренции в сельскохозяйственной сфере: отношения Украины и Польши обострились, в том числе, из-за того, что Польша планирует продлить запрет на импорт украинского зерна, истекающий 15 сентября.
Кроме того, страны на днях обменялись дипломатическими претензиями, из-за слов одного из польских политиков о "неблагодарности украинцев".