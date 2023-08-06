Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших - 06.08.2023 Украина.ру
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Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших
Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших - 06.08.2023 Украина.ру
Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших
В результате обстрела левобережной части Херсонской области погибли два человека, сообщает 6 августа агентство РИА Новости, ссылаясь на комментарий представителя экстренных служб региона
2023-08-06T09:35
2023-08-06T09:35
новости
обстрелы
херсонская область
харьков
донецк
спецоперация
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Оба мирных жителей погибли в селе Горностаевка, уточнили журналисты.В течении ночи ВСУ продолжали артиллерийский обстрел Каховки, Новой Каховки, Алёшек (Цурюпинск), Солонцев, и прилегающих сел, рассказал собеседник издания.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщает об обстреле одного из поселков Куйбышевского района, по его словам, есть пострадавшие.Взрывы также слышны в Харькове, глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. Информации о жертвах или пострадавших нет.
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новости, обстрелы, херсонская область, харьков, донецк, спецоперация
Новости, обстрелы, Херсонская область, Харьков, Донецк, Спецоперация

Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших

09:35 06.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Ясиноватую
ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В результате обстрела левобережной части Херсонской области погибли два человека, сообщает 6 августа агентство РИА Новости, ссылаясь на комментарий представителя экстренных служб региона
Оба мирных жителей погибли в селе Горностаевка, уточнили журналисты.
В течении ночи ВСУ продолжали артиллерийский обстрел Каховки, Новой Каховки, Алёшек (Цурюпинск), Солонцев, и прилегающих сел, рассказал собеседник издания.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщает об обстреле одного из поселков Куйбышевского района, по его словам, есть пострадавшие.
Взрывы также слышны в Харькове, глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. Информации о жертвах или пострадавших нет.
Родина-мать с трезубцем - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
09:27
Инструкторы для "Азова"*, трезубец на "Родине-матери". Главное на Украине на утро 6 августаИнструкторы из Великобритании и Дании готовили боевиков "Азова"*. К советской скульптуре "Родина-мать" в Киеве приварили украинский герб
 
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