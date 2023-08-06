https://ukraina.ru/20230806/1048505311.html

Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших

Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших - 06.08.2023 Украина.ру

Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших

В результате обстрела левобережной части Херсонской области погибли два человека, сообщает 6 августа агентство РИА Новости, ссылаясь на комментарий представителя экстренных служб региона

2023-08-06T09:35

2023-08-06T09:35

2023-08-06T09:35

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спецоперация

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Оба мирных жителей погибли в селе Горностаевка, уточнили журналисты.В течении ночи ВСУ продолжали артиллерийский обстрел Каховки, Новой Каховки, Алёшек (Цурюпинск), Солонцев, и прилегающих сел, рассказал собеседник издания.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщает об обстреле одного из поселков Куйбышевского района, по его словам, есть пострадавшие.Взрывы также слышны в Харькове, глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. Информации о жертвах или пострадавших нет.

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новости, обстрелы, херсонская область, харьков, донецк, спецоперация