https://ukraina.ru/20230806/1048505311.html
Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших
Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших - 06.08.2023 Украина.ру
Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших
В результате обстрела левобережной части Херсонской области погибли два человека, сообщает 6 августа агентство РИА Новости, ссылаясь на комментарий представителя экстренных служб региона
2023-08-06T09:35
2023-08-06T09:35
2023-08-06T09:35
новости
обстрелы
херсонская область
харьков
донецк
спецоперация
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Оба мирных жителей погибли в селе Горностаевка, уточнили журналисты.В течении ночи ВСУ продолжали артиллерийский обстрел Каховки, Новой Каховки, Алёшек (Цурюпинск), Солонцев, и прилегающих сел, рассказал собеседник издания.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщает об обстреле одного из поселков Куйбышевского района, по его словам, есть пострадавшие.Взрывы также слышны в Харькове, глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. Информации о жертвах или пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20230806/1048504969.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, херсонская область, харьков, донецк, спецоперация
Новости, обстрелы, Херсонская область, Харьков, Донецк, Спецоперация
Обстрел Херсонщины: СМИ сообщают о погибших
В результате обстрела левобережной части Херсонской области погибли два человека, сообщает 6 августа агентство РИА Новости, ссылаясь на комментарий представителя экстренных служб региона
Оба мирных жителей погибли в селе Горностаевка, уточнили журналисты.
В течении ночи ВСУ продолжали артиллерийский обстрел Каховки, Новой Каховки, Алёшек (Цурюпинск), Солонцев, и прилегающих сел, рассказал собеседник издания.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщает об обстреле одного из поселков Куйбышевского района, по его словам, есть пострадавшие.
Взрывы также слышны в Харькове, глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. Информации о жертвах или пострадавших нет.