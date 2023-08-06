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Как атаман Григорьев Большую Венгрию разрушил

Как атаман Григорьев Большую Венгрию разрушил - 06.08.2023 Украина.ру

Как атаман Григорьев Большую Венгрию разрушил

Завершение Первой Мировой войны сопровождалось чредой революционных потрясений. Помимо России, революции охватили Германию и бывшую Австро-Венгрию. В Москве ждали мировой революции, но понимали, что без поддержки Красной Армии шансы её победу невелики

2023-08-06T18:00

2023-08-06T18:00

2023-08-06T18:00

история

история

история новороссии

бессарабия

венгрия

гражданская война

1919 г

григорьев

революция

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6 августа 1919 года пала Венгерская Советская Республика. Большая часть территории страны, включая Будапешт, была занята румынскими войсками. Венгрию вынудили принять условия Трианонского мирного договора, сокращавшего её территории в три раза, и лишавшего более десяти миллионов жителей (из прежних 18-ти миллионов).Наиболее крупной территориальной потерей венгров была спорная с румынами Трансильвания – макрорегион со смешенным населением, конфликты Будапешта и Бухареста вокруг которого происходят и по сей день.Такой трагический для мадьяр исход территориального размежевания был во многом определён событиями Гражданской войны в бывшей Российской империи. А именно восстанием дивизии Никифора Григорьева на территории Екатеринославской и Херсонской губерний весной 1919 года.К моменту окончания Первой мировой войны Венгрия, как базовый элемент дуалистической империи Габсбургов, являлась одним их крупнейших государств Европы. Под её властью, кроме собственно венгров, были словаки, хорваты, русины Карпатской Руси, румыны Трансильвании, сербы Баната.Поражение Германии и её союзников в войне, крушение Австро-Венгерской империи вызвали всплеск сепаратизма. Первый президент Венгерской республики Михай Каройи старался предотвратить уход национальных окраин путём конфедеративного переустройства Венгрии, создания своего рода Восточной Швейцарии.Подписав в ноябре 1918 года Белградское перемирие, социал-либеральное правительство Каройи надеялось на компромисс с Антантой. Будапешт давал согласие на оккупацию сопредельными государствами основной части современной Словакии, частично Карпатской Руси (Чехословакией), Хорватии и Баната (Сербо-Хорватским королевством), Южной части Трансильвании (Румынией).Однако в марте 1919 года Антанта потребовала новых уступок. На сей раз под контроль Румынии должна была перейти оставшаяся у Венгрии Трансильвания (включая территории с преобладающим мадьярским населением). Население страны негодовало, во внутренние области бывшего королевства хлынули беженцы с отторгаемых территорий. Но, Будапешт ничего не мог противопоставить этому ультиматуму, поскольку по условиям Белградского соглашения большая часть армии была демобилизована, всеобщую воинскую обязанность отменили.Единственным шансом на спасение для Большой Венгрии в этот момент стала рассматриваться Советская Россия. 21 марта 1919 года президент поручил сформировать новое правительство венгерским социалистам в надежде, что это побудит РСФСР вмешаться в венгерско-румынское противостояние.И действительно, лидер компартии Венгрии Бела Кун занял в коалиционном социалистическом правительстве ключевую должность министра иностранных дел. Страна немедленно была провозглашена Советской республикой. Спустя несколько дней социал-демократы оказались вытесненными из правительства соратниками Куна. Объявлялось об установлении диктатуры пролетариата, национализации поместий, банков промышленных предприятий, формировании венгерской Красной Армии.Коммунистическое правительство взяло курс на революционную войну с зарубежной буржуазией. На время в венгерском обществе установился патриотический консенсус. Мартовский ультиматум Антанты был отвергнут. При этом основная ставка делалась на военную помощь России, поскольку военные возможности советской Венгрии сильно уступал совокупным силам сопредельных государств и поддерживавших их Франции.В Москве приход к власти в Венгрии единомышленников восприняли с воодушевлением. Казалось, воплощается идея Мировой пролетарской революции. Тем более, что 6 апреля 1919 года была провозглашена Баварская Советская республика, 15 апреля – Лимерикский совет в Ирландии, анархистское восстание произошло в Вене.В середине апреля 1919 года стали предприниматься действия, чтобы не допустить соединения сил Красных Армий России и Венгрии. Сначала в наступление пошли румынские войска, а затем и армия Чехословакии. Венгерские подразделения оказывали лишь разрозненное сопротивление: части старой армии за коммунистическое правительство сражаться не рвались, рабочие батальоны полноценными воинскими единицами стать ещё не успели. Сильно сказывалось численное превосходство румынской армии.Румынам удалось достигнуть реки Тиса и занять всю Трансильванию (включая граничащий с Карпатской Русью и Галицией Марамуреш). Чехословаки проникли на юг Карпатской Руси к Чопу и Мукачеву.Тем временем российская Красная Армия, разгромив войска Украинской Народной Республики и вытеснив силы Антанты из Одессы, вышла к реке Днестр. Междуречье Прута и Днестра (бывшая Бессарабская губерния) к тому времени было аннексировано Румынией. На Днестре начались столкновения красноармейцев и королевских войск. Румыния оказалась в сложном положении: на северо-западе ей противостояла Советская Венгрия, а на востоке – Советская Россия.У РСФСР было формальное право предъявить Румынии территориальные претензии. В марте 1918 года королевство заключило с Советской Россией соглашение, признававшее Бессарабию частью РСФСР и предполагавшее вывод из региона румынских войск. Документ подписывался в условиях начинавшегося германского наступления на Украине, когда казалось, что Советы будут вскоре вытеснены из Северного Причерноморья.Однако после эвакуации германских войск и крушения Украинской державы Павла Скоропадского советско-румынский договор по Бессарабии вновь стал актуальным международным документом.28 апреля под боком у Румынии началось формирование Бессарабской Красной Армии. Тогда же по ходатайству Бессарабского бюро при Одесском обкоме КП(б)У было создано Временное правительство Советской Бессарабии. Его возглавил профессиональный революционер Иван Криворуков (псевдоним Иваненко), экс-председатель Центрального бюро профсоюзов Кишинёва, член распущенной румынами Бессарабской краевой ассамблеи Сфатул Цэрий.1 мая 1919 года РСФСР и УССР предъявили ультиматум правительству Румынии, требуя немедленной эвакуации "румынских войск, чиновников и агентов из всей Бессарабии, и предоставление бессарабским рабочим и крестьянам свободы установить свою собственную власть". На раздумье Бухаресту отводилось 48 часов.8 мая правительство Бессарабской ССР обнародовало манифест, в котором регион провозглашался Советской Социалистической Республикой в составе РСФСР. Обращение к пролетариату Бессарабии заканчивалось призывом: "Все в бой, все к оружию!.. Вперёд к победе!.. Да здравствует освобождённая от румынского гнета Бессарабия!"В 20-х числах мая были сформированы народные комиссариаты и СНК БССР. Апогей в деятельности Бессарабской ССР наступил 27 мая 1919 года. В тот день несколько отрядов красноармейцев-бессарабцев общей численностью около 550 чел. переправились через Днестр и при помощи местных рабочих отрядов довольно быстро взяли под свой контроль основную часть города Бендеры. В колоннах бойцов присутствовали и члены СНК Бессарабии.Румынские и французские войска первоначально восприняли этот рейд как начало масштабного наступления красных и ретировались. Многие солдаты оккупационных сил тогда решились перейти на сторону Советов.Однако, когда выяснилось, что второй волны наступления не последовало, румынские и французские подразделения пошли в контрнаступление. Им очень помогло большое превосходство в артиллерии и наличие относительно мотивированных подразделений из числа польских легионеров и алжирских стрелков.Решительного наступления красных на румынские войска в Бессарабии не последовало по той причине, что в тылу у Советов (на Украине и в Новороссии) разгорелось восстание Григорьева.Полуавтономная дивизия Григорьева также предназначалась для форсирования Днестра, но вместо этого в начале мая она выступила против большевиков. 8 мая в своём универсале Григорьев призвал к изгнанию комиссаров и чрезвычаек, к созданию Советской власти без большевистской диктатуры.На следующий день он разделил свою дивизию на три части. Первую отправил к Екатеринославу, вторую к Елисаветграду, третью двинул на Киев. На сторону восставших переходили и другие части Красной Армии. Численность повстанцев составила 15-20 тыс. человек. Они захватили Екатеринослав, Корсунь, Черкасы, Кременчуг, Умань.Ценой больших усилий большевикам удалось подавить мятеж, но от полномасштабного наступления на Румынию пришлось отказаться. Кроме того, в середине мая 1919 года началось успешное наступление белых на Донбассе. Занятие ими Новороссии и Украины привело к эвакуации СНК БССР на Волынь. Там советское правительство Бессарабии было упразднено.Бендерская операция красных рассматривается чаще всего как самовольное действие полевых командиров в расчёте на массовое антирумынское восстание в Бессарабии.Между тем в мае 1919 года, видя опасность своей восточной границе, Румыния вынуждена была снимать часть войск с "венгерского" фронта и перебрасывать их в Бессарабию.В конце июля, когда советская угроза на востоке перестала существовать, Румыния предприняла новое наступление против Венгрии. Королевские войска форсировали Тису, стали стремительно приближаться к Будапешту. Сказывалось серьёзное превосходства румын в кавалерии. Кроме того, в венгерских элитах возник раскол после того как стало известно, что надежды на российскую помощь тщетны.Основные соединения Красной Армии были блокированы и начали сдаваться 3 августа. Бела Кун бежал в Австрию и в конце концов перебрался в Советскую Россию.В феврале 1920 года Красная Армия вновь вернулась на Днестровский рубеж, но Большая Венгрия к тому времени была уже официально разделена. Вся Трансильвания отошла к Румынии, Карпатская Русь – к Чехословакии.Такое разграничение существовало до 1938-39 годов, когда по условиям Венских арбитражей северная часть Трансильвании, Ужгород и Мукачево вернулись к Венгрии. Однако и на сей раз границы Венгерского государства определили события на востоке.После нападения Германии и Румынии на СССР в июне 1941 года венгерский дипломатический представитель получил заверения Москвы в признании суверенитета Будапешта над Северной Трансильванией. То был серьёзный аргумент для того, чтобы Венгрия не вступала в войну против Советского Союза.Однако диктатор Миклош Хорти сделал ставку на нацистский блок. В итоге, после Второй мировой войны по настоянию СССР вся Трансильвания была присоединена к Румынии. Карпатская Русь стала частью УССР в качестве Закарпатской области.

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2023

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, бессарабия, венгрия, гражданская война, 1919 г, григорьев, революция