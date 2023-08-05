https://ukraina.ru/20230805/1048501235.html
Почему нет украинского наступления, а все российские порты находятся в зоне риска – Стариков
Почему нет украинского наступления, а все российские порты находятся в зоне риска – Стариков - 05.08.2023 Украина.ру
Почему нет украинского наступления, а все российские порты находятся в зоне риска – Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии издания Украина.ру оценил причины и последствия нападения водных беспилотников на Новороссийск, сравнил НАТО и БРИКС, подвел итоги провалившегося украинского наступления и назвал причины проблем в российской экономике
2023-08-05T16:44
2023-08-05T16:44
2023-08-05T16:44
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0:40 – атака на базу Черноморского флота в Новороссийске: есть ли британский след; 6:16 – есть ли противоречия между странами – участниками БРИКС; 13:30 – Окончание украинского контрнаступления и гарантии безопасности киевскому режиму от США; 16:30 – российские флаги в Нигере: что будут делать Соединенные Штаты; 20:23 – Несостоявшийся арест Дональда Трампа: подготовка к ликвидации неудобного для американских элит политика; 23:20 – падение курса рубля: есть ли экономические причины и что делать?
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, интервью, николай стариков, нато, брикс, россия, сша, дональд трамп, видео
Новости, Видео, Интервью, Николай Стариков, НАТО, БРИКС, Россия, США, Дональд Трамп
Почему нет украинского наступления, а все российские порты находятся в зоне риска – Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии издания Украина.ру оценил причины и последствия нападения водных беспилотников на Новороссийск, сравнил НАТО и БРИКС, подвел итоги провалившегося украинского наступления и назвал причины проблем в российской экономике
0:40 – атака на базу Черноморского флота в Новороссийске: есть ли британский след; 6:16 – есть ли противоречия между странами – участниками БРИКС;
13:30 – Окончание украинского контрнаступления и гарантии безопасности киевскому режиму от США;
16:30 – российские флаги в Нигере: что будут делать Соединенные Штаты;
20:23 – Несостоявшийся арест Дональда Трампа: подготовка к ликвидации неудобного для американских элит политика;
23:20 – падение курса рубля: есть ли экономические причины и что делать?