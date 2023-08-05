https://ukraina.ru/20230805/1048501235.html

Почему нет украинского наступления, а все российские порты находятся в зоне риска – Стариков

Почему нет украинского наступления, а все российские порты находятся в зоне риска – Стариков - 05.08.2023 Украина.ру

Почему нет украинского наступления, а все российские порты находятся в зоне риска – Стариков

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии издания Украина.ру оценил причины и последствия нападения водных беспилотников на Новороссийск, сравнил НАТО и БРИКС, подвел итоги провалившегося украинского наступления и назвал причины проблем в российской экономике

2023-08-05T16:44

2023-08-05T16:44

2023-08-05T16:44

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0:40 – атака на базу Черноморского флота в Новороссийске: есть ли британский след; 6:16 – есть ли противоречия между странами – участниками БРИКС; 13:30 – Окончание украинского контрнаступления и гарантии безопасности киевскому режиму от США; 16:30 – российские флаги в Нигере: что будут делать Соединенные Штаты; 20:23 – Несостоявшийся арест Дональда Трампа: подготовка к ликвидации неудобного для американских элит политика; 23:20 – падение курса рубля: есть ли экономические причины и что делать?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, интервью, николай стариков, нато, брикс, россия, сша, дональд трамп, видео