https://ukraina.ru/20230805/1048490091.html

Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов

Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов - 05.08.2023 Украина.ру

Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов

В 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Красногорске, куда привозят раненых бойцов СВО, на стеклах дверей реанимационного отделения проявился образ Божьей матери. Об этом 4 августа в своем Телеграм-канале написала журналист из Донецкой Народной Республики Виктория Мельникова

2023-08-05T09:11

2023-08-05T09:11

2023-08-05T09:17

эксклюзив

вера

война

божья матерь

бог

христианство

православие

спецоперация

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"В момент, когда на операционном столе скончался боец, на стеклах дверей в реанимациях появился образ Божьей матери", - сообщила журналистка.Война - одно из тех обстоятельств, когда Господь спасает человека невольно, помимо его желания, считает настоятель Храма Святых Новомученников в Донецке, протоиерей Андрей Маныч. В период боевых действий, добавил он, люди вполне естественно обращаются к тому, кто может помочь - к богу. И даже неверующие в этих обстоятельствах скажут ему хотя бы пару слов.Комбат казачьего батальона, участник спецоперации с позывным "Кан" Олег Ликонцев признался, что в мирное время, действительно, не часто ходит в церковь, но на войне бог всегда с ним. Казак-доброволец был дважды ранен, и оба раза, уверен он, выжить ему помог ангел.Первое тяжелое ранение Ликонцев получил в октябре прошлого года, когда на его кубанку (это мягкий головной убор кубанских казаков) упала граната с вражеского дрона. Взорвался боеприпас уже упав на землю, боец получил ранение, но остался жив."Ну а второй раз 11 мая. Мы в окопчике сидели, бой шел уже часов восемь, и рядом танковый снаряд взорвался и нас накрыло деревом сверху, и наш окопчик превратился в блиндаж. Я считаю, что это ангел нас накрыл своим крылом. Честно. Там молились все, но бой шел. У меня всегда с собой иконка, с которой еще прапрадед ходил в первую мировую, дед - во Вторую мировую войну, и я свои войны прохожу с ней", - рассказал боец.На днях Олег Ликонцев получил звезду Героя России.Человек может выжить без еды, питья и многих других вещей, но без веры и хотя бы смутно ощущаемого смысла жизни - это невозможно, уверен журналист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов."Если люди видят явление Христа или Богоматери в каких-то явлениях природы или чем угодно другом и это дает им облегчение и ощущение защиты, понимание, что высшая сила их ведет - это нормально. Без какой-то миссии, без внутреннего глубокого человеческого смысле на войну нечего соваться. Нам нечего делать на Украине, если у нас нет миссии защитить русский мир. А русский мир неразрывно связан с православием", - сказал Мамонтов.Это понимали, подчеркнул журналист, даже в самый безбожный период российской истории. Когда на страну обрушилась Великая Отечественная война, именно Сталин, будучи "правоверным коммунистом", по легенде, приказал облететь Москву с иконой Казанской Богородины на борту, совершив таким образом воздушный крестный ход.Это распоряжение Сталина, считает протоиерей Андрей Маныч, было правильным и уместным, ведь он, имея теологическое образование, прекрасно понимал, насколько вера важна для человека.Очень глубоко о смысле веры в 1941 году написал и поэт Константин Симонов. Вот строчка из его стихотворения "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины":Как будто за каждою русской околицей,Крестом своих рук ограждая живых,Всем миром сойдясь, наши прадеды молятсяЗа в бога не верящих внуков своих.Во время Великой Отечественной войны, уточнил священник, воевали не только христиане, но также мусульмане, буддисты, и все они искренне взывали к Богу о помиловании своего отечества, и Господь их услышал.То же самое сейчас делают и в Донецке, обходя со святынями наиболее опасные территории города и региона. Беда и горе тех людей, которые вместо Бога берут в качестве иконы образ Бандеры, уверен протоиерей. Особенно это касается людей, от чьих решений зависит будущее целых государств."Когда человек, неважно какой, занимает какой-то ответственный пост, он должен понимать, что от его решений зависит не только его собственное будущее, но будущее страны. Если человек безответственный, то он будет искать помощи где-то на стороне. Пример - один из политических деятелей, который ездит по заграницам, пытается найти там себе какое-то решение политических вопросов, выпрашивая деньги, думая, что деньгами можно все это решить", - сказал протоиерей Андрей Маныч.Владимир Мамонтов напомнил, что война - великий просветитель, который заставляет людей отбросить шелуху всего ненужного, второстепенного, оголяя действительно важное, и многое становится понятным."Почему украинцы проиграют? Потому что у них пиар-война, а у нас настоящая. Мы за подлинные интересы воюем, а они - неизвестно за что. Им дьявол временно глаза застелил", - подытожил он.

https://ukraina.ru/20230728/1048325970.html

https://ukraina.ru/20230727/1048295282.html

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Марина Полякова

Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, вера, война, божья матерь, бог, христианство, православие, спецоперация