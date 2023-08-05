Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов - 05.08.2023 Украина.ру
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Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов
Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов - 05.08.2023 Украина.ру
Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов
В 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Красногорске, куда привозят раненых бойцов СВО, на стеклах дверей реанимационного отделения проявился образ Божьей матери. Об этом 4 августа в своем Телеграм-канале написала журналист из Донецкой Народной Республики Виктория Мельникова
2023-08-05T09:11
2023-08-05T09:17
эксклюзив
вера
война
божья матерь
бог
христианство
православие
спецоперация
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"В момент, когда на операционном столе скончался боец, на стеклах дверей в реанимациях появился образ Божьей матери", - сообщила журналистка.Война - одно из тех обстоятельств, когда Господь спасает человека невольно, помимо его желания, считает настоятель Храма Святых Новомученников в Донецке, протоиерей Андрей Маныч. В период боевых действий, добавил он, люди вполне естественно обращаются к тому, кто может помочь - к богу. И даже неверующие в этих обстоятельствах скажут ему хотя бы пару слов.Комбат казачьего батальона, участник спецоперации с позывным "Кан" Олег Ликонцев признался, что в мирное время, действительно, не часто ходит в церковь, но на войне бог всегда с ним. Казак-доброволец был дважды ранен, и оба раза, уверен он, выжить ему помог ангел.Первое тяжелое ранение Ликонцев получил в октябре прошлого года, когда на его кубанку (это мягкий головной убор кубанских казаков) упала граната с вражеского дрона. Взорвался боеприпас уже упав на землю, боец получил ранение, но остался жив."Ну а второй раз 11 мая. Мы в окопчике сидели, бой шел уже часов восемь, и рядом танковый снаряд взорвался и нас накрыло деревом сверху, и наш окопчик превратился в блиндаж. Я считаю, что это ангел нас накрыл своим крылом. Честно. Там молились все, но бой шел. У меня всегда с собой иконка, с которой еще прапрадед ходил в первую мировую, дед - во Вторую мировую войну, и я свои войны прохожу с ней", - рассказал боец.На днях Олег Ликонцев получил звезду Героя России.Человек может выжить без еды, питья и многих других вещей, но без веры и хотя бы смутно ощущаемого смысла жизни - это невозможно, уверен журналист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов."Если люди видят явление Христа или Богоматери в каких-то явлениях природы или чем угодно другом и это дает им облегчение и ощущение защиты, понимание, что высшая сила их ведет - это нормально. Без какой-то миссии, без внутреннего глубокого человеческого смысле на войну нечего соваться. Нам нечего делать на Украине, если у нас нет миссии защитить русский мир. А русский мир неразрывно связан с православием", - сказал Мамонтов.Это понимали, подчеркнул журналист, даже в самый безбожный период российской истории. Когда на страну обрушилась Великая Отечественная война, именно Сталин, будучи "правоверным коммунистом", по легенде, приказал облететь Москву с иконой Казанской Богородины на борту, совершив таким образом воздушный крестный ход.Это распоряжение Сталина, считает протоиерей Андрей Маныч, было правильным и уместным, ведь он, имея теологическое образование, прекрасно понимал, насколько вера важна для человека.Очень глубоко о смысле веры в 1941 году написал и поэт Константин Симонов. Вот строчка из его стихотворения "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины":Как будто за каждою русской околицей,Крестом своих рук ограждая живых,Всем миром сойдясь, наши прадеды молятсяЗа в бога не верящих внуков своих.Во время Великой Отечественной войны, уточнил священник, воевали не только христиане, но также мусульмане, буддисты, и все они искренне взывали к Богу о помиловании своего отечества, и Господь их услышал.То же самое сейчас делают и в Донецке, обходя со святынями наиболее опасные территории города и региона. Беда и горе тех людей, которые вместо Бога берут в качестве иконы образ Бандеры, уверен протоиерей. Особенно это касается людей, от чьих решений зависит будущее целых государств."Когда человек, неважно какой, занимает какой-то ответственный пост, он должен понимать, что от его решений зависит не только его собственное будущее, но будущее страны. Если человек безответственный, то он будет искать помощи где-то на стороне. Пример - один из политических деятелей, который ездит по заграницам, пытается найти там себе какое-то решение политических вопросов, выпрашивая деньги, думая, что деньгами можно все это решить", - сказал протоиерей Андрей Маныч.Владимир Мамонтов напомнил, что война - великий просветитель, который заставляет людей отбросить шелуху всего ненужного, второстепенного, оголяя действительно важное, и многое становится понятным."Почему украинцы проиграют? Потому что у них пиар-война, а у нас настоящая. Мы за подлинные интересы воюем, а они - неизвестно за что. Им дьявол временно глаза застелил", - подытожил он.
https://ukraina.ru/20230728/1048325970.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, вера, война, божья матерь, бог, христианство, православие, спецоперация
Эксклюзив, вера, война, Божья матерь, бог, христианство, Православие, Спецоперация

Божья матерь явилась в военный госпиталь в Красногорске, или почему в окопах СВО нет атеистов

09:11 05.08.2023 (обновлено: 09:17 05.08.2023)
 
© Виктория Мельникова | Главред из ДНР/Telegram
© Виктория Мельникова | Главред из ДНР/Telegram
Читать в
Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
В 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Красногорске, куда привозят раненых бойцов СВО, на стеклах дверей реанимационного отделения проявился образ Божьей матери. Об этом 4 августа в своем Телеграм-канале написала журналист из Донецкой Народной Республики Виктория Мельникова
"В момент, когда на операционном столе скончался боец, на стеклах дверей в реанимациях появился образ Божьей матери", - сообщила журналистка.
Война - одно из тех обстоятельств, когда Господь спасает человека невольно, помимо его желания, считает настоятель Храма Святых Новомученников в Донецке, протоиерей Андрей Маныч. В период боевых действий, добавил он, люди вполне естественно обращаются к тому, кто может помочь - к богу. И даже неверующие в этих обстоятельствах скажут ему хотя бы пару слов.
Комбат казачьего батальона, участник спецоперации с позывным "Кан" Олег Ликонцев признался, что в мирное время, действительно, не часто ходит в церковь, но на войне бог всегда с ним. Казак-доброволец был дважды ранен, и оба раза, уверен он, выжить ему помог ангел.
© Ликонцев Олег/ВКонтакте
© Ликонцев Олег/ВКонтакте
Первое тяжелое ранение Ликонцев получил в октябре прошлого года, когда на его кубанку (это мягкий головной убор кубанских казаков) упала граната с вражеского дрона. Взорвался боеприпас уже упав на землю, боец получил ранение, но остался жив.
"Ну а второй раз 11 мая. Мы в окопчике сидели, бой шел уже часов восемь, и рядом танковый снаряд взорвался и нас накрыло деревом сверху, и наш окопчик превратился в блиндаж. Я считаю, что это ангел нас накрыл своим крылом. Честно. Там молились все, но бой шел. У меня всегда с собой иконка, с которой еще прапрадед ходил в первую мировую, дед - во Вторую мировую войну, и я свои войны прохожу с ней", - рассказал боец.
На днях Олег Ликонцев получил звезду Героя России.
© Ликонцев Олег/ВКонтакте
© Ликонцев Олег/ВКонтакте
Человек может выжить без еды, питья и многих других вещей, но без веры и хотя бы смутно ощущаемого смысла жизни - это невозможно, уверен журналист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
"Если люди видят явление Христа или Богоматери в каких-то явлениях природы или чем угодно другом и это дает им облегчение и ощущение защиты, понимание, что высшая сила их ведет - это нормально. Без какой-то миссии, без внутреннего глубокого человеческого смысле на войну нечего соваться. Нам нечего делать на Украине, если у нас нет миссии защитить русский мир. А русский мир неразрывно связан с православием", - сказал Мамонтов.
Это понимали, подчеркнул журналист, даже в самый безбожный период российской истории. Когда на страну обрушилась Великая Отечественная война, именно Сталин, будучи "правоверным коммунистом", по легенде, приказал облететь Москву с иконой Казанской Богородины на борту, совершив таким образом воздушный крестный ход.
Это распоряжение Сталина, считает протоиерей Андрей Маныч, было правильным и уместным, ведь он, имея теологическое образование, прекрасно понимал, насколько вера важна для человека.
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Очень глубоко о смысле веры в 1941 году написал и поэт Константин Симонов. Вот строчка из его стихотворения "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины":
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Во время Великой Отечественной войны, уточнил священник, воевали не только христиане, но также мусульмане, буддисты, и все они искренне взывали к Богу о помиловании своего отечества, и Господь их услышал.
То же самое сейчас делают и в Донецке, обходя со святынями наиболее опасные территории города и региона. Беда и горе тех людей, которые вместо Бога берут в качестве иконы образ Бандеры, уверен протоиерей. Особенно это касается людей, от чьих решений зависит будущее целых государств.
"Когда человек, неважно какой, занимает какой-то ответственный пост, он должен понимать, что от его решений зависит не только его собственное будущее, но будущее страны. Если человек безответственный, то он будет искать помощи где-то на стороне. Пример - один из политических деятелей, который ездит по заграницам, пытается найти там себе какое-то решение политических вопросов, выпрашивая деньги, думая, что деньгами можно все это решить", - сказал протоиерей Андрей Маныч.
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Владимир Мамонтов напомнил, что война - великий просветитель, который заставляет людей отбросить шелуху всего ненужного, второстепенного, оголяя действительно важное, и многое становится понятным.
"Почему украинцы проиграют? Потому что у них пиар-война, а у нас настоящая. Мы за подлинные интересы воюем, а они - неизвестно за что. Им дьявол временно глаза застелил", - подытожил он.
 
ЭксклюзивверавойнаБожья матерьбогхристианствоПравославиеСпецоперация
 
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