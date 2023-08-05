https://ukraina.ru/20230805/1048480990.html

Эксперт рассказал, сколько ещё продержится Украина и почему Запад хочет "заморозить" СВО

Эксперт рассказал, сколько ещё продержится Украина и почему Запад хочет "заморозить" СВО - 05.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, сколько ещё продержится Украина и почему Запад хочет "заморозить" СВО

Украина является для Польши хорошим плацдармом, чтобы развязать конфликт с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-05T07:34

2023-08-05T07:34

2023-08-05T07:34

новости

украина

польша

белоруссия

переговоры

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047488958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dca6b23fe788d42056fb43b5dc8ec44.jpg

Варшава рассчитывает, что в отдаленной перспективе у нее появится шанс напасть на Белоруссию и занять некоторые регионы России. По мнению политолога, Польша может пойти на такой шаг осенью 2024 года, когда в Республике пройдут выборы.Украина является для Польши хорошим плацдармом, но к осени 2024 года "незалежная" может прекратить своё существование как государство. Поэтому поляки хотят, чтобы конфликт длился как можно дольше, добавил Кочетков.Поэтому сейчас Запад будет уговаривать Россию "заморозить" конфликт на Украине (в том числе используя внутренних агентов влияния), срочно сесть за стол переговоров и просто тянуть время, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048480499.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, белоруссия, переговоры, россия, сво