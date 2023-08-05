https://ukraina.ru/20230805/1048480990.html
Эксперт рассказал, сколько ещё продержится Украина и почему Запад хочет "заморозить" СВО
Эксперт рассказал, сколько ещё продержится Украина и почему Запад хочет "заморозить" СВО - 05.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, сколько ещё продержится Украина и почему Запад хочет "заморозить" СВО
Украина является для Польши хорошим плацдармом, чтобы развязать конфликт с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-05T07:34
2023-08-05T07:34
2023-08-05T07:34
новости
украина
польша
белоруссия
переговоры
россия
сво
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Варшава рассчитывает, что в отдаленной перспективе у нее появится шанс напасть на Белоруссию и занять некоторые регионы России. По мнению политолога, Польша может пойти на такой шаг осенью 2024 года, когда в Республике пройдут выборы.Украина является для Польши хорошим плацдармом, но к осени 2024 года "незалежная" может прекратить своё существование как государство. Поэтому поляки хотят, чтобы конфликт длился как можно дольше, добавил Кочетков.Поэтому сейчас Запад будет уговаривать Россию "заморозить" конфликт на Украине (в том числе используя внутренних агентов влияния), срочно сесть за стол переговоров и просто тянуть время, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048480499.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, белоруссия, переговоры, россия, сво
Новости, Украина, Польша, Белоруссия, переговоры, Россия, СВО
Эксперт рассказал, сколько ещё продержится Украина и почему Запад хочет "заморозить" СВО
Украина является для Польши хорошим плацдармом, чтобы развязать конфликт с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Варшава рассчитывает, что в отдаленной перспективе у нее появится шанс напасть на Белоруссию и занять некоторые регионы России. По мнению политолога, Польша может пойти на такой шаг осенью 2024 года, когда в Республике пройдут выборы.
Украина является для Польши хорошим плацдармом, но к осени 2024 года "незалежная" может прекратить своё существование как государство. Поэтому поляки хотят, чтобы конфликт длился как можно дольше, добавил Кочетков.
"Франция мечтает, что война продлится до 2025 года. Американский ВПК на ней очень хорошо зарабатывает. Поляки тоже хотят, чтобы конфликт длился как можно дольше", - подчеркнул политолог.
Поэтому сейчас Запад будет уговаривать Россию "заморозить" конфликт на Украине (в том числе используя внутренних агентов влияния), срочно сесть за стол переговоров и просто тянуть время, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь