"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцев - 04.08.2023 Украина.ру
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"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцев
"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцев - 04.08.2023 Украина.ру
"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцев
Украинцам нужно меньше кайфовать и больше работать, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своём телеграм-канале 4 августа
2023-08-04T14:33
2023-08-04T14:34
новости
украина
вице-премьер
ирина верещук
марихуана
алексей данилов
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Верещук задалась вопросом, имеют ли люди право "открыто наслаждаться жизнью", когда кто-то находится на передовой или в госпитале. Верещук "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".Однако накануне секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ТСН отметил, что есть категория людей, которым нужно, чтобы всё было "в жалости".По его словам, всё, что можно отремонтировать, нужно делать сразу. "Это очень важно для поддержания эмоционального состояния людей", отметил Данилов.Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". 13 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны.Член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина заявила, что минимум шесть миллионов украинцев нуждаются в лечении медицинским каннабисом.По мнению Стефанишиной, на Украине каннабис раскроется со временем "больше всего" из всех стран мира, потому что "у нас огромное количество пациентов разных неврологий".
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новости, украина, вице-премьер, ирина верещук, марихуана, алексей данилов
Новости, Украина, вице-премьер, Ирина Верещук, марихуана, Алексей Данилов

"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцев

14:33 04.08.2023 (обновлено: 14:34 04.08.2023)
 
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Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Украинцам нужно меньше кайфовать и больше работать, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своём телеграм-канале 4 августа
"Заблаговременное переключение на мирную жизнь и ментальное отрицание войны точно не приближает нашу победу", - написала Верещук.
Верещук задалась вопросом, имеют ли люди право "открыто наслаждаться жизнью", когда кто-то находится на передовой или в госпитале. Верещук "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".
"Значит, надо меньше кайфовать и больше работать", - резюмировала вице-премьер Украины.
Однако накануне секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ТСН отметил, что есть категория людей, которым нужно, чтобы всё было "в жалости".
По его словам, всё, что можно отремонтировать, нужно делать сразу. "Это очень важно для поддержания эмоционального состояния людей", отметил Данилов.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". 13 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина заявила, что минимум шесть миллионов украинцев нуждаются в лечении медицинским каннабисом.
По мнению Стефанишиной, на Украине каннабис раскроется со временем "больше всего" из всех стран мира, потому что "у нас огромное количество пациентов разных неврологий".
26 июля, 10:16
На Украине ещё думают над перечнем болезней, которые будут лечить каннабисомПеречень заболеваний, при которых будут выписывать каннабис, отсутствует, но уже есть разговоры о более тяжелых наркотических веществах, заявила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству "Украинские новости"
 
НовостиУкраинавице-премьерИрина ВерещукмарихуанаАлексей Данилов
 
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