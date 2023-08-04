https://ukraina.ru/20230804/1048479507.html

Украинские учителя "обворовали" Зеленского. Почему от бюджетников требуют вернуть социальную помощь

Украинские учителя "обворовали" Зеленского. Почему от бюджетников требуют вернуть социальную помощь - 04.08.2023 Украина.ру

Украинские учителя "обворовали" Зеленского. Почему от бюджетников требуют вернуть социальную помощь

В начале августа украинское государство вновь потребовало от украинцев вернуть ему денежную помощь, выплаченную весной прошлого года в рамках программы "е-Поддержка"

2023-08-04T13:53

2023-08-04T13:53

2023-08-04T13:53

эксклюзив

украина

учителя

владимир зеленский

бюджетники

гуманитарная помощь

помощь

министерство образования и науки украины

ростислав кравец

юристы

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Речь идет о сумме в 6500 гривен (около 15 000 рублей). По условиям программы, заявки на получение средств подавались через "Дию" (аналог Госуслуг) до 31 марта 2022 года. На помощь формально могли претендовать те, кто потерял работу с начала СВО, но деньги получили и многие бюджетники, которые остались на рабочих местах. Сейчас же от граждан требуют не только вернуть всю сумму целиком, но добавить еще и комиссию за перечисление. В противном случае им грозят судом и возложением на них еще по несколько тысяч гривен судебных издержек.В первую очередь вернуть деньги требуют самых малообеспеченных работников – медработников и преподавателей. В документе Министерства образования, который рассылают учителям, говорится, что средства необходимо вернуть, чтобы направить их на решение соответствующих проблем в секторе национальной безопасности и обороны. Проще говоря, государство требует вернуть социальную помощь, чтобы использовать ее на военные цели, что говорит либо о тяжелом финансовом положении, несмотря на всю западную помощь, либо о непомерных аппетитах чиновников.Всего таких "должников" в Министерстве образования насчитали 3247 человек. Путем нехитрых вычислений получается, что государство пытается вернуть около $500 000. Сумма – невелика в масштабах государства с учетом миллиардных вливаний от ЕС и США, но, как говорится в старом анекдоте, "пять бабушек – уже рубль".Примечательно, что в последние недели президент Зеленский залезает в карман то местным бюджетам, требуя от них финансировать оборону и безопасность, то поднимает налоги. Очевидно, казна не тянет военных расходов, а западные партнеры требуют многократно благодарить их за уже предоставленное.Украинские юристы расходятся во мнениях относительно необходимости возвращать средства, полученные в качестве социальной помощи. Украинский адвокат Николай Максимов утверждает, что письма-уведомления, которые получили учителя, юридической силы не имеют. "Нет, письмо-уведомление не имеет юридической силы, должно быть решение суда, распоряжение органа государственной власти, не могли просто так взять и перечислить средства, какое-то решение для этого было. Законодательство так построено, что орган власти просто так не может отменить принятое в отношении лица решение, должен быть суд. Попросить вернуть они могут, но такое обращение какой-то юридической силы не имеет", — говорит адвокат. По его словам, работник может отдать средства добровольно, но если работник бюджетного учреждения, ошибочно получивший помощь, отказывается их возвращать, у органов государственной власти есть возможность обратиться в суд – и затем по решению суда с него будет взыскана сумма.В то же время юрист Иван Либерман утверждает, что инициатива ошибочного перечисления средств исходит от тех, кто получил такую ​​помощь — от простых граждан, подававших заявку. Он подчеркивает, что по решению суда с них может быть взыскана сумма полученной социальной помощи, плюс судебный сбор, плюс оплата работы исполнительной службы, плюс комиссия за перечисление. В целом, получение 6500 гривен помощи может стоить учителю от 20 000 гривен при соответствующем постановлении суда. Выиграть же суд у государства, по мнению Либермана, нереально.Другой украинский адвокат Ростислав Кравец говорит, что помощь можно не возвращать, так как по закону Украины государство не имеет права требовать возврата этих средств. В первую очередь из-за того, что срок действия обращения в суд уже истек (срок давности там 6 месяцев). Второй причиной является то, что перевод денег совершили по ошибке самого государства.Адвокат говорит, что в его компанию обращаются с жалобами и вопросами по этому поводу не только учителя и медики, но также работники коммунальных предприятий и детских садов. "Люди жалуются, что их вызывает начальство и просит вернуть деньги, перечислив их на счет Госказначейства. Нередко такие "беседы" проходят в очень некрасивой форме – на людей откровенно давят, взывают к совести, обвиняют в том, что те, мол, обворовывают государство", – говорит адвокат.Некоторые из запуганных получателей помощи пишут, что уже вернули эти несчастные 6500 гривен, но "письма счастья" им всё равно продолжают приходить. В Министерстве образования признают, что система не регистрирует возврат и советуют этим учителям писать письма в Министерство экономики о том, что, дескать, они уже вернули злополучную помощь.В комментариях украинские учителя напомнили Зеленскому, что в 2019 году он обещал им зарплаты в $ 4 000. Однако уже через пару месяцев после избрания в команде Зеленского заявили, что это был "мем", то есть шутка такая. "У нас 440 тысяч учителей. Можно им сделать зарплаты по $4000 – это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить – давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем", – отшучивался тогда депутат "Слуги народа" Сергей Бабак. Через четыре года речь уже не идет об обещанных зарплатах в $4000. У учителей, санитарок и дворников пытаются отобрать 6500 гривен, полученных и потраченных в прошлом году.Кроме этой социальной помощи многие граждане Украины получали еще помощь от международных гуманитарных организаций, получали медикаменты от Красного креста или пакеты с гречкой от миссионеров разных церквей. Многие беженцы, лишившиеся крова, tkb бесплатный суп гуманитарных организаций. Некоторым молодым мамам после многочасового стояния в очередях удалось получить баночку детского питания. Кое-то из пенсионеров раздобыл бесплатную просроченную баночку зеленого горошка.По идее, всё розданное когда-то украинским гражданам в виде социальной и гуманитарной помощи тоже можно подсчитать и потребовать перечислить в бюджет на военные нужды, не забывая о сумме комиссии за перечисление средств, чтобы коварные санитарки и учительницы не смели более "обворовывать" государство.

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