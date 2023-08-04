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По пути Афганистана. Как Украина превращается в страну, поставляющую в Европу наркотики

По пути Афганистана. Как Украина превращается в страну, поставляющую в Европу наркотики - 04.08.2023 Украина.ру

По пути Афганистана. Как Украина превращается в страну, поставляющую в Европу наркотики

В середине июля — в разгар рефлексии вокруг застопорившегося контрнаступления — украинский парламент принял в первом чтении законопроект о легализации производства и потребления марихуаны

2023-08-04T07:38

2023-08-04T07:38

2023-08-04T08:58

эксклюзив

украина

афганистан

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Законопроект лоббировал лично президент Зеленский, агитируя депутатов с трибуны Рады, в его поддержку выступил украинский Минздрав, а 268 депутатов на шаг приблизили Украину к непонятному будущему легалайза. Заинтересованная в легализации бюрократия рассказывает о различных ограничителях, прописанных в законопроекте, апеллируя к тому, что в развитых странах каннабис уже давно легализовали. Однако на практике легализация, скорее всего, обернётся ещё одним шагом на пути к превращению Украины в европейский Афганистан образца 2021 года.Почему Украина афганизируетсяНа протяжении всей независимости Украину любили сравнивать с другими странами. Сперва в качестве объекта для сравнения выбрали Францию, затем — на волне экономического роста «нулевых», который подрубил экономический кризис 2008 года, а также относительной стабильностью — нейтральную Швейцарию.Однако в реальности все эти сравнения были крайне далеки от реальности. За 30 лет с небольшими передышками Украина прошла долгий путь от маленькой России, желавшей стать восточноевропейской Швейцарией до большой Молдавии, чьи граждане стали гастарбайтерами и разбежались кто куда. Теперь же есть все предпосылки для афганизации Украины. Безусловно, любые аналогии являются условными и не всегда корректными, но сходств больше, чем различий.Во-первых, страна накачана оружием и неадекватными людьми, готовыми это оружие применять. Пока подавляющее большинство этих людей находится на фронте, но не факт, что казацкая масса будет вечно там находиться. Катастрофа на фронте или перемирие приведут к выплёскиванию этой массы вовнутрь Украины и новому витку гражданской войны.Во-вторых, ни там, ни там нет государства как такового. Государство — его опорой является бюрократия — в Афганистане погубила длительная гражданская война, а на Украине — бесконечное выяснение отношений между олигархическими кланами с периодическим призывом на подмогу внешних сил, взявших в итоге страну под частичное внешнее управление. Но уже после 2004 года бюрократию на Украине подменили системой неформальных взаимоотношений между олигархами со «смотрящими» в регионах и парламентских фракциях.В-третьих, если очистить украинский ВВП от финансовой помощи, а украинский экспорт от денег, полученных от «зерновой сделки», то с поправкой на географию и климат выйдет второй Афганистан.Конечно, точно вычислить степень влияния западной помощи на ВВП вряд ли выйдет, да и помощь эта одномоментно не иссякнет. Тем не менее за 2022 год Запад представил Украине кредитов, грантов и иных видов поддержки на сумму, эквивалентную украинскому ВВП. Сам ВВП просел с 190 до 130 млрд долларов. Госбюджет Украины наполовину зависит от внешнего финансирования.Украинский экспорт просел с 64 млрд долларов до 44 млрд долларов, из которых примерно 16 млрд долларов приходятся на 32,8 млн тонн агропродукции, вывезенной в рамках «зерновой сделки». Для понимания, экспорт Белоруссии по итогам 2022 года превысил 38 млрд долларов, что на 6 млрд долларов меньше Украины. Но Украина значительно больше Белоруссии как по площади, так и по населению: население РБ — 9,45 млн человек против фактически проживающих на Украине 25–27 млн человек.Пока действовала «зерновая сделка», Украина могла ежемесячно вывозить 7–8 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Без сделки экспорт сократится в два раза, до 3–4 млн тонн. А если Россия продолжит и дальше с периодичностью раз в неделю бить по дунайским портам и в итоге парализует там судоходство, то потенциальный с/х экспорт сократится ещё на 2 млн тонн (совокупная мощность портов Рени, Измаила и Килии по перевалке зерновых). Как следствие, даже с дунайскими портами украинский экспорт окажется меньше белорусского (36 против 38 млрд долларов), а без дунайских портов и вовсе порядка 34 млрд долларов. Соответственно, доходы как бизнеса, так и государства сильно просядут. С учётом климата (отопительный сезон), урбанизации (в Афганистане нет такого количества многоквартирных домов и прочей инфраструктуры), Украину вполне можно будет назвать вторым Афганистаном.Плюс структура украинской экономики сильно изменилась: до СВО на равных за пальму первенства в экспорте конкурировали металлургия (сталь, чугун и руда) с АПК (зерновые и масличные), то теперь под удар попали позиции как металлургов, так и латифундистов, а экспорт электроэнергии (на него были особые надежды) существенных денег не приносит.Соответственно, ни металл, ни киловатты, ни зерно стать источником извлечения доходов не могут. Как следствие, на первый план вышли разворовывание внешней помощи, мародёрство в прифронтовых районах и схемы вокруг мобилизации. Именно в аспекте расширения кормовой базы нужно рассматривать деятельность украинской власти вокруг легализации лёгких наркотиков.Скрытая сторона легалайзаФормальный повод для легализации — создание условий для медицинского применения, в том числе для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у военнослужащих, а также иных лиц, чья численность по максимальным оценкам доходит до 6 млн человек.Но для медицинских нужд хватило бы просто корректировки соответствующего постановления Кабмина, то есть создания условий для импорта лекарств. Однако вместо этого киевская власть легализует производство марихуаны по полному циклу, хотя полный цикл в виде более-менее безопасных лекарств вряд ли можно создать при текущем уровне украинской фармацевтической промышленности.Следовательно, цель у легализации иная и логично предположить, что её лоббистами являются преступные сообщества, которые уже ведут этот бизнес и хотели бы не только получить гарантии неизменности условий ведения своего бизнеса, но и расширить объёмы производства. Именно поэтому легализацию протягивают под медицинским предлогом. Во-первых, это патриотично. Во-вторых, такой подход позволяет создать механизм госзакупок наркотиков (то есть обеспечить рост рынка).Опять же, предметное обсуждение создаваемого правового механизма по контролю за производством и оборотом наркотиков смысла не имеет в силу отсутствия контролёров: после 2004 года украинская бюрократия разложилась, а система МВД стараниями Арсена Авакова превращена в ОПГ. Как следствие, за деньги можно решить любой вопрос от продажи младенцев до покупки любого документа. Вряд ли с каннабисом будет как-то иначе.Поэтому легализация лишь ускорит разложение украинкой бюрократии и силовых структур, а заодно позволит стать на ноги зачаткам украинских наркокартелей. И в этом, к слову, сходство между Украиной и Афганистаном образца 2021 года, но различие с Афганистаном образца 2022 года.Афганистан, но не тотДело в том, что запрещённый в России и признанный террористической организацией «Талибан»* после взятия власти в Афганистане вновь — как и накануне вторжения США в 2001 году — принялся бороться с плантациями опийного мака.Борьбу «Талибан»* развернул настолько активную, что результат заметен из космоса.В провинции Гильменд — ранее была в лидерах по производству опийного мака — его посевы в 2023 году сократились до 740 га против 129 тыс. га в 2022 году. В Нангархаре осталось нетронутым только 865 га мака по сравнению с более чем 7 тыс. га 2022 году. Количество нарколабораторий вокруг Абдул-Вадуда сократилось со 174 в 2020 году до нуля к сентябрю 2022 года. За год цены на эфедрин в Афганистане выросли в 4 раза и не падают, опиум подорожал с 60 долл./кг в 2020 году до 475 долл./кг к ноябрю 2022 года.ООН в своё время пыталась завлечь афганских фермеров выращиванием шафрана, но при НАТО было выгоднее производить героин, а не приправы. При «Талибане»*, использующем неправовые подходы при решении многих вопросов и не привыкшего опираться на разложившиеся институты государственной власти, у фермеров не осталось выбора, и они были вынуждены перейти на выращивание пшеницы.Для «Талибана»* борьба с наркомафией является логичным шагом, так как его верхушка желает добиться международного признания, но не готова жертвовать монополией на власть, создавая инклюзивное правительство (талибы* — пуштуны, которые силой взяли власть, а сам Афганистан многонационален). Кроме того, если у афганской власти во время оккупации было прикрытие со стороны США, то их в регионе заместили Россия и Китай, которым нужна стабильность.Таким образом, «Талибан»* желает извлекать прибыль не из производства наркотиков, а из интеграции Афганистана в мировую экономику с прокладкой через эту страну железных дорог, газопроводов и развития промышленности. Проще говоря, если «Талибан»* желает зарабатывать на транзите, то киевская власть, напротив, делает всё для превращения Украины в транспортно-логистический тупик и появления легальных наркоплантаций.***Понятное дело, что мак в Афганистане продолжат выращивать (пусть с меньших объёмах), а героин в ближайшее время в мире не закончится — его производят и за пределами Афганистана, да и в последнем накоплены солидные запасы. Но США уже прогнозируют массовую замену «органики» синтетическими наркотиками. Заодно на освободившемся от «органики» рынке и правда сможет найти своё место украинская марихуана при условии, если в украинский бизнес зайдут инвестиции из США/ЕС.Ничем хорошим ни для жителей Украины, ни для России эта история в принципе не может закончиться. В любом случае тенденция к афганизации Украины очевидна и России — когда линия фронта стабилизируется — придётся бороться с окрепшими украинскими наркокартелями, вооружённых не просто лёгким стрелковым вооружением, но и гранатомётами. Впрочем, можно провести и другую аналогию: на территории пост-Украины рискует зародиться казачество, приторговывающее марихуаной и иными видами наркотиков.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, афганистан