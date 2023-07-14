https://ukraina.ru/20230714/1048005335.html

Станет ли украинцам жить веселее. Зачем Киев легализовал каннабис

Станет ли украинцам жить веселее. Зачем Киев легализовал каннабис - 14.07.2023 Украина.ру

Станет ли украинцам жить веселее. Зачем Киев легализовал каннабис

В четверг 13 июля на Украине возликовали любители "дунуть" и потенциальные Пабло Эскобары — Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса

2023-07-14T06:58

2023-07-14T06:58

2023-07-14T09:27

эксклюзив

украина

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Долгожданный саммит НАТО для Украины оказался провальным, контрнаступление — провальным. Что надо делать в такой ситуации? Конечно, срочно легализовать каннабис. Зеленский и его «Слуги народа» носились с этой идеей с 2019 года, заодно обсуждая тему легализации проституции и казино. Следовательно, на очередном этапе серьезных неудач можно ожидать легализации борделей для отвлечения общественного внимания.Депутат от партии «Слуги народа» Максим Бужанский пишет, что накануне голосования в Раде пообщался с депутатами от партии «Голос», а это партия, объединяющая так называемых «соросят». По его словам, они не смогли даже сказать, какие именно препараты они хотят легализовать, отмахнувшись со словом: «Неважно!». Также Бужанский отмечает, что для медицинских целей каннабис на Украине легализован уже давно, а авторов законопроекта интересует совсем другое.Внутри Украины всегда хватало лоббистов легализации. Со времен Евромайдана эту идею проталкивает Мишель Терещенко, французский миллионер, внук министра финансов Временного правительства, бывший мэр города Глухова, скупающий и арендующий тысячи гектаров на Украине для выращивания конопли.Еще одним лоббистом является НКО «100% Жизнь», существующая за счет американского правительственного фонда USAID. Исполнительным директором организации является Анастасия Деева бывший заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Аваков и его люди давно лоббировали идею легализации наркотиков, чтобы наладить монопольный контроль в стране за наркоторговлей. Сам бывший министр несколько раз выступал в Раде, требуя разрешить продажу изъятых наркотиков в Россию. Последний раз с таким предложением он обращался в 2019 году к главе Минфина Украины Оксане Маркаровой. Производство и продажа наркотиков — это не только прибыльный бизнес, но и средство против противника.Украинский Telegram-канал «Картель» утверждает, что законопроект продвигают крупные корпорации, приводя в пример Колумбию. «Хорошее сравнение, что Украина — это теперь будет европейская Колумбия. Спросите себя, Колумбия под контролем ТНК расцвела? Ответ: нет. Также будет и с Украиной. Наркоманов и беспредела будет больше — это мы вам обещаем. Теперь вы понимаете, почему корпорациям важна земля, а не люди, проживающие тут», — пишет «Картель».Зеленский еще в конце июня призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать «боль, стресс и травмы войны». «Слуга народа» Даниил Гетманцев, лоббируя легализацию, еще раньше манипулировал больными детьми. «Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков», — притворно говорил Гетманцев, словно нет других разрешенных медицинских препаратов, используемых в таких случаях.Надо отдать должное, не все «Слуги народа» были в восторге от этой идеи. Замглавы Комитета Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат «Слуги народа» Оксана Дмитриева выступила против. Она также обратила внимание на тот факт, что выращивание конопли предполагает сокращение прочих культур. МВФ и украинские эксперты уже предрекают Украине резкое сокращение поступлений от экспорта зерна, так как многие территории заминированы, находятся под контролем РФ, не считая того факта, что в стране забрили в армию большинство трактористов и комбайнеров.В качестве аргумента для легализации украинские депутаты упоминали огромный наплыв раненых и демобилизованных, страдающих психическими расстройствами. Однако, по словам той же Дмитриевой, психологи не берутся утверждать, что с помощью каннабиса можно лечить ПТСР. Она требует от коллег открыто сказать, для чего это нужно, так как заявленные в законопроекте цели являются лишь прикрытием. «Нужно выйти и честно сказать: "Коллеги, это не для медицины, а для того, чтоб дать добро на выращивание конопли". Не нужно прикрываться пациентами и военными, если цель другая», — говорит нардеп и медик.Экс-депутат и медик Ольга Богомолец тоже уверена, что для легализации медицинского канабиса «в рекреационных целях» не нужно было принимать новый закон, а достаточно было внести изменения в 2 постановления Кабмина. И они не были внесены, так как речь идет о выращивании и производстве в очень больших объемах, превышающих запросы местных любителей. «Можно безошибочно предположить, что части ветеранов и гражданских, которые пережили войну, это на самом деле поможет перейти от легкого каннабиса к более сильным наркотикам. А это уже прямой путь к наркозависимости», — утверждает Богомолец.Украинский экономист Алексей Кущ тоже заявляет, что речь не об интересах больных людей, а о производстве «лечебного» каннабиса на Украине в промышленных объёмах и по этому поводу на Украину оказывается серьезное внешнее давление со стороны Запада. «Почему в мире недовольны тем, что талибы* в Афганистане уничтожают поля мака? Дело в том, что опиоиды и канабиоиды позволяют перенаправлять жителей развитых стран с синтетических наркотиков на "экотравку". А "синтетика" сейчас на Западе по уровню смертности, бьет все рекорды. Поэтому Украину будут специализировать на конопле, а Афганистан — на маке. Хотя "Талибан"* уже против. В отношении нас — вопрос решенный на 100%», — пишет украинский экономист.Многие страны, не входящие в элитный клуб Первого мира, но ставшие марионетками США, превращаются в центры производства или продажи наркотических препаратов. Фактически мировая наркоторговля работает под крышей США, несмотря на объявленную ими некогда войну с наркотраффиком. Афганистан в период американской оккупации стал основным центром выращивания опиумного мака. Сейчас новые власти страны не знают, что делать с сотнями тысяч наркозависимых афганцев. Косово, отторгнутое у Сербии, стало крупнейшим европейским хабом по перевалке наркотических препаратов под прикрытием крупнейшей американской базы в Европе «Бондстил». Колумбия, имеющая статус «основного союзника США вне НАТО», является крупнейшим мировым центром производства кокаина. На этот путь встала и Украина.О последствиях уже красочно фантазирует украинский Telegram-канал "Министр в отставке", проецируя на Украину реалии некоторых стран Третьего мира. "Я так вижу эту картинку. На тучных землях "колосится" конопля, огромные поля огорожены колючкой, по периметру понатыканы вышки, на которых одни люди "под косячок" с оружием в руках отбивают волны атак других вооруженных людей. Загляденье!", - комментирует законопроект "Министр в отставке".Соседи такой страны вряд ли будут в восторге, так как из Украины в крупных масштабах пойдет уже не только контрабанда сигарет и оружия.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20230713/1047996561.html

https://ukraina.ru/20230713/1047993872.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина