Российские военные уничтожили 13 атаковавших Крым беспилотников — Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма. Об этом 4 августа сообщило Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
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