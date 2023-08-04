Российские военные уничтожили 13 атаковавших Крым беспилотников — Минобороны РФ - 04.08.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили 13 атаковавших Крым беспилотников — Минобороны РФ
Российские военные уничтожили 13 атаковавших Крым беспилотников — Минобороны РФ - 04.08.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили 13 атаковавших Крым беспилотников — Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма. Об этом 4 августа сообщило Минобороны России
2023-08-04T07:05
2023-08-04T07:05
беспилотник
атака
крым
новости
военные
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
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беспилотник, атака, крым, новости, военные
беспилотник, атака, Крым, Новости, военные

Российские военные уничтожили 13 атаковавших Крым беспилотников — Минобороны РФ

07:05 04.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма. Об этом 4 августа сообщило Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вчера, 13:01
Опасные кусты, беспилотники над Калужской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 августаБританская разведка обвинила кустарники в препятствовании украинскому наступлению. Над Калужской областью сбили 7 украинских беспилотников. Украинские военные наносят удары по регионам России
 
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