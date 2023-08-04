https://ukraina.ru/20230804/1048417744.html

Александр Полищук: После разгрома "финнов" из ВСУ Россия устроит натовской Скандинавии новый 1944 год

Александр Полищук: После разгрома "финнов" из ВСУ Россия устроит натовской Скандинавии новый 1944 год - 04.08.2023 Украина.ру

Александр Полищук: После разгрома "финнов" из ВСУ Россия устроит натовской Скандинавии новый 1944 год

Вступление Финляндии в НАТО - это большая печаль для самой Финляндии и всего лишь небольшие хлопоты для российского Генштаба, ВКС, а также подразделений "Гераней" и "Ланцетов", которые на первом этапе сразу вынесут перегруженные целями ПВО и ВВС противника, считает военный историк Александр Полищук

2023-08-04T07:54

2023-08-04T07:54

2023-08-04T09:48

интервью

украина

финляндия

сво

советско-финская война (1939—1940)

всу

нато

скандинавия

артиллерия

танки

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что финское руководство, подогреваемое кураторами из Вашингтона, разрушает добрососедские российско-финляндские отношения. По его словам, в Финляндии активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Патрушев также выразил мнение, что после победы России в СВО на Украине в отношениях между Москвой и Хельсинки все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии.- Александр, и СВО, и Зимняя война были начаты нашей страной в качестве превентивной меры. Когда у нас было больше моральных оснований решиться на такой шаг? Тогда или сейчас?- Мораль - не спутник большой политики. Но, и тогда, и сейчас Финляндия и Украина вели себя как враги. Они не прислушивались к просьбам советского и российского руководства, в итоге все перешло в горячую фазу. В обоих случая именно потерпевшая страна вела себя так, что у начавшего наступление не было выбора.Кстати, приведенные вами примеры как раз и подчеркивают, насколько важно руководителю государства пойти на непопулярный шаг. Пока Сталин жестко решал вопросы с Польшей, Румынией, Финляндией и Прибалтикой, у СССР все шло хорошо. Как только он показал слабину в ситуации с Гитлером весной 1941 года, все кончилось катастрофой 22 июня. А Путин оказался более смелым и ответственным: он все просчитал, решился и победил.Терроризма на Кавказе больше нет. Грузия до сих пор не хочет никаких военных столкновений с Россией. Крым вернулся в родную гавань. В Сирии до сих пор у власти Башар Асад, мы громим мировой терроризм и влияем на события на Ближнем Востоке.Что касается текущего хода СВО, то Украина продолжает терять своей военный потенциал. Ее уже не хотят принимать ни в НАТО, ни в Евросоюз.- Украинская пропаганда утверждает, что их армия (по крайней мере вначале СВО) успешно копировала действия финских войск, которые на дистанции за счёт успешного маневрирования резервами по сети разветвленных дорог уничтожали советские войска, пользуясь их проблемами в части боевого управления, снабжения и разведки. Так ли это?- Это не так.Зимняя война - это ограниченный театр военных действий, в принципе исключающий глобальное маневрирование войсками и практически всегда позволяющий обороняющейся стороне определить направление удара наступающего противника.Большие потери Красной армии были обусловлены самой спецификой линии Маннергейма, обустроенной в гранитных скалах, когда авиабомбы и артобстрел не дают нужного эффекта. Результат могли принести только прямые попадания.Кроме того, мы понесли огромные потери именно в попытках зайти финнам во фланг. Разгромы 44-ой, 18-ой и 163-ей стрелковых дивизий дали большую часть потерь в этой войне.И если ВСУ любят сравнивать себя с финнами, то я им напомню, что советско-финские войны – это не только 1939, но 1944 год. В конце Великой Отечественной войны мы преподали Финляндии такой урок, что до 2022 года Хельсинки даже не думал о военных союзах против СССР и РФ.- Вы сказали про линию Маннергейма. Насколько тяжело ее было прорывать по сравнению с укрепрайонами ВСУ в Донбассе?- Как я уже сказал, линия Маннергейма в самом деле была мощной. Но, как и любую линию в Европе того времени, ее прорвали.Укрепрайон (УР) – это не панацея. Немцы достаточно оперативно решили свои вопросы с линиями Мажино, Метаксаса и Молотова-Сталина. Разница была в подходах и в организации.Сейчас штурмовые действия - это всего лишь элемент общевойскового боя. А тогда это была новинка. Немцы это отработали еще в Первую мировую, и им было легче. У нас этого опыта не было. Мы его начали только в Зимнюю войну и углубили в Великую Отечественную.Вопрос устойчивости любого УРа - это живучесть его артиллерии. Даже фортификация - это вторично. Как только УР лишается своей артиллерийской составляющей, его взятие - лишь вопрос времени.Я бы хотел привести еще один пример из Великой Отечественной войны. В 1942 году наши войска вели бой с немцами за маленький городок Холм. Так вот он держался за счет того, что в городе сидели гитлеровские корректировщики и наводили огонь своей артиллерии по атакующим красноармейцам, хотя артиллерия была за пределами кольца окружения Холма. Город был 105 дней в полном окружении, но мы ничего не могли с ними сделать.И тогда, и сейчас, артиллерия - бог войны.- И все же, за счет чего мы прорвали линию Маннергейма?- Наладили наблюдение и разведку. Наладили корректировку огня с батареями большой мощности. Выявили узлы обороны и с предельных дистанций вне досягаемости артиллерии врага разбили их. А потом в обычном бою зачистили участки вокруг узлов и сами узлы танками и пехотой.Это сейчас противники сразу друг друга видят. А тогда можно было в упор подойти на пулемет и обнаружить его, когда он тебя уже убил. Местность очень хорошо играла в пользу финнов.Кроме того, у нас плохо обстояли дела с защитой переправ. Финны знали все дороги. Следовательно, и по ним, и по местам переправ тоже пристреливалась их артиллерия. Наши подходили и накрывали их. Но пока наша авиация находила вражескую батарею, и пока мы передавали данные на наши орудия, противник чувствовал себя безнаказанно.Сейчас скорость реакции и принятия решений - это считанные минуты. В крайнем случае десятки минут. А тогда на это могли уходить часы.- Был ли в Финскую войну аналог своего Артемовска, но не с точки зрения кровопролитных боев, а в плане того, что сторонам нужно было тянуть время для укрепления обороноспособности?- Дело в том, что линия Маннергейма - это и есть один большой Артемовск. Сама местность самым благоприятным образом способствовала обороне. Что может быть лучше лесов и гранитных скалы, дополненных инженерными сооружениями и усиленных пушечно-пулеметным огнем?Кроме того, вся линия Маннергейма включала в себя около 28 населенных пунктов. Некоторые из них сейчас носят советские названия, некоторые были стерты с лица земли. Именно эта линия задерживала наши войска до того, как противник проводил мобилизацию и подтягивал резервы.Интересно другое. В 1940 году после войны СССР ее полностью разрушил. Специальные команды саперов потратили на это много времени. Когда финны в 1941 году снова пришли, то три года они ее заново восстанавливали. По их личному убеждению, в 1944 году она была гораздо мощнее, чем в 1940.Только наши прорвали ее в 1944 году всего за 10 дней.- А в 1944 году как нам это удалось?- В 1944 году Красная армия была лучше во всем. И у финнов к тому времени уже не было такого опыта, который был у нас.Чтобы хорошо воевать - надо воевать. А финны с 1942 года по сути были в простое.В то время была даже такая шутка: "не воюют три армии - шведская, турецкая и 23-я советская". Потому что 23-ая армия как раз и стояла напротив финнов.- Пытались ли финны ходить в безуспешные танковые атаки, как это было сейчас в ходе "контрнаступа" ВСУ?- В 1940 году был похожий эпизод с шестью финскими танками, для которых все закончилось.Но в 1944 году у них была танковая дивизия генерала Лагуса. Действия их танковых сил носили более опасный характер. Особенно отличились финские экипажи, воевавшие на немецких штурмовых орудиях (самоходная артиллерийская установка с толстой лобовой броней вместо башни).Финны использовали их более грамотно, чем ВСУ использовали натовские танки - при коротких контратаках и при засадах вдоль дорог. Поскольку местность там была заболоченная и наступать нормально можно было только по дорогам, никакие глобальные контрнаступы по минным полям они не устраивали.И хотя финны побили много наших танков, ситуацию исправить они не могли. Финляндия была разгромлена.- Почему Сталин не добил Финляндию в 1940? Насколько сейчас нам важно взять под контроль всю Украину?- Сталин не добил Финляндию, потому что цели операции были выполнены: линия обороны противника уничтожена, граница отодвинута.Кроме того, в отличие от Путина, "великий вождь и учитель" всегда боялся реакции западных партнеров. Все-таки за Финляндией всегда стояла Британия и другие страны Западной Европы, и обострять отношения еще и с ними было ему не с руки.К тому же, если захват западной Украины и Белоруссии, а также Бессарабии и Буковины с Прибалтикой можно было обосновать отсутствием сопротивления на этих землях и повальным желанием крестьян и рабочих этих территорий жить при социализме (тем более, они не имели сухопутной границы с Францией или Британией – их всех подпирала нацистская Германия), то после той драки, которую нам устроили финны на линии Маннергейма, рассказывать Европе про желание финнов жить при советской власти было бы уже глупо. Особенно после того как военные цели операции, которые изначально озвучивались вначале советского наступления были достигнуты.Сейчас нам не нужно брать под контроль всю Украину. Чем больше территорий Украины уйдет Польше, Венгрии и другим заинтересантам, тем лучше.Во-первых, это гарантирует раздор на этих территориях. Зеленский может сколько угодно обниматься с Дудой, но ненависть западных украинцев к полякам порой даже выше, чем к россиянам.Во-вторых, как бы это не преподносилось украинскими и западными СМИ, но это в любом случае будет уничтожение украинской государственности.В-третьих, как только западно-украинские области начнут уходить под Европу, то восточные тут же более легко посыпятся в состав РФ. Хитрый Сталин часть территории бывшей Германии подарил Польше. Эта незаживающая рана в Германии до сих пор ноет, зудит и не дает нормально спать Берлину, особенно на фоне польских разговоров про контрибуции.Пока Германия не вернет себе земли, включенные в состав Польши, она не имеет никакого права даже заикаться о Калининграде. Это сильно бьет по политической устойчивости немцев на мировой арене. То же самое и сейчас. Протекторат или полный захват украинских территорий странами Европы – это быстрый гроб для всей украинской государственности.А цель СВО - не повальное отчуждение от Украины территорий с враждебным нам населением и включением их в наш состав, а уничтожение военного и нацистско-идеалогического потенциала Украины. Я уже говорил, что уничтожение нескольких составов ВСУ нам ценнее и важнее, чем контроль над какой-нибудь Жмеринкой.Я бы хотел также ответить всем, кто кричит, что надо срочно организовывать наступление и брать Харьков, Одессу и Николаев, потому что это русские города и нас там якобы ждут.Когда граждане не хотят жить в составе нацистско-бандеровской Украины, они поднимают восстание, как это было в Луганске и Донецке в 2014 году. Они это делали без поддержки Москвы по воле своих сердец. Сейчас никаких пророссийских восстаний ни в Харькове, ни в Одессе, ни в Николаеве и прочих городах я не вижу. Почему тогда мы должны торопиться и бросать своих солдат в срочные наступления ради захвата этих "русских" городов? Ради чего? Ради вечно недовольных ждунов, которые будут ВСУ сливать координаты наших складов и штабов? Нет.Повторюсь, территории - это вторично. Главное - уничтожение живой силы и техники украинской армии.- Если сейчас нам придётся воевать с Финляндией, как изменится театр боевых действий по сравнению с 1939 и 1944 годами?- Наше командование понимает, что война с Финляндией - это не совсем война с Финляндией, а автоматическая война со всем скандинавским регионом. Приведу некоторые данные из открытых источников.Сухопутные войска Финляндии очень компактны. Общая численность их армии всего 13, 4 тысяч человек, из которых 4,4 тысячи контрактников и 9 тысяч призывников. У Швеции сухопутные войска - до 7 тыс. человек. Норвежская армия состоит из 3, 5 тысяч профессиональных военных и 4, 2 тысяч призывников. Можно добавить сюда сухопутные силы Дании – 8 тысяч человек. Итого в сухопутных войсках всех наших противников на этом направлении до 40 тысяч.Я не беру сюда всякие мобилизационные потенциалы - речь идет именно скажем о готовых войсках на первой линии.С учетом того, что все они разбросаны на огромной территории и никогда не будут собраны в одном месте, а также учитывая огромную протяженность российско-финской сухопутной границы, финнам и скандинавам я не завидую. Территория Финляндии всего в два раза меньше территории Украины, а потенциал вооруженных сил там намного ниже. Сейчас он составляет менее 10% от того, что могли выставить ВСУ.Тем более, что в случае конфликта перестанет действовать фактор, который нам очень мешает на Украине - мы ведь уже не будет воспринимать финнов и скандинавов как "своих".Поэтому, вступление Финляндии в НАТО - это большая печаль для самой Финляндии и всего лишь небольшие хлопоты для российского Генштаба, ВКС, а также подразделений "Гераней" и "Ланцетов", которые на первом этапе сразу вынесут перегруженные целями ПВО и ВВС противника.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20230801/1048401771.html

https://ukraina.ru/20230802/1048407202.html

https://ukraina.ru/20230731/1048373417.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, финляндия, сво, советско-финская война (1939—1940), всу, нато, скандинавия, артиллерия, танки, великая отечественная война