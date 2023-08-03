"Мышей испугался что ли?": Моравецкий призвал соотечественников вместе бояться "вагнеров"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал жителей своей страны быть бдительными в отношении "угрозы Вагнера", а также пообещал наказание для тех, кто этого не сделает. Об этом 3 августа написало Польское агентство печати (PAP)
"Мы отстояли рабочие места, мы защитили польскую экономику, поэтому сегодня мы твердо защищаем польскую границу от провокаторов Лукашенко, от группы Вагнера Давайте будем бдительными, потому что видно, что эти провокации и эти различные действия падают на благодатную почву в Польше. <...> Группа Вагнера может проводить диверсионные акции, и все, кто игнорирует эту угрозу, могут понести ответственность за дальнейшие провокации и интриги с той стороны", - сказал Моравецкий.
Он подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы противостоять "вагнеровцем". Однако, констатировал он "это не значит, что ни одна мышь не проскользнет в Польшу".
"Моравецкий мышей испугался что ли?", "Звучит как: а давайте вместе бояться "вагнеровцев"", "Так они же недавно говорили, что Белоруссия и Россия слабые и не представляют опасности? Не?", "Что ни сделаешь для того, чтобы выиграть на выборах", - отреагировали пользователи сети.
Опасения разделил и президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что "вагнеровцы" уже на границе его страны.
"Количество бойцов "Вагнера", дислоцированных на территории Белоруссии, уже превышает 4 тысячи, или близко к этому числу. Часть бойцов "Вагнера" находится близко к нашей границе, в Гродненской области, а значит, эта ситуация очень удобна для проведения провокаций как на польско-белорусской границе, так и на литовско-белорусской границе", – заявила Науседа во время визита в Польшу.
Буквально за несколько часов до этого замглавы Министерства внутренних дел и администрации Мацей Васик заявил в беседе с журналистами, что "Беларусь слаба, Россия ослаблена войной на Украине, и в этом наше (Польши - Ред.) большое преимущество". Также он отметил, что группа "Вагнера" в Белоруссии не представляет для Варшавы стратегической угрозы.
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В субботу, 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство Вооруженных сил страны на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.
Во вторник, 1 августа Минобороны Польши объявило, что воздушное пространство страны нарушили четыре белорусских вертолета.
Ранее ведомство сообщало о том, что граница не была нарушена, но позже "передумало", заявив, что машины просто были на слишком малой высоте, чтобы радары смогли их увидеть.
В Министерстве обороны Белоруссии опровергли заявления Варшавы, отметив, что никаких нарушений не было, а заявления в стиле "одна бабка сказала" не могут быть доказательством.
В понедельник, 31 июля польское минобороны обнародовало информацию о том, что Варшава разместила на границе с Белоруссией снайперов, а днем позже глава польского военного ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты.
Вчера, 12:10Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и БелоруссииВоздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)
Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией. Для этого ей нужен какой-то повод, чтобы ввести свои войска на эти территории.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
04:59Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в БелоруссииУ Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Он добавил, что на этом фоне гипертрофированная милитаризация Польши уже начала опережать тот же самый процесс на Украине. Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем, что больше аналогичного арсенала Германии и Великобритании.