Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
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Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 3 августа РИА Новости
2023-08-03T07:24
2023-08-03T07:24
контрнаступление
новости
всу
ян гагин
потери
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"По большому счету, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ - оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике", - сказал Гагин.В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения "каких-то значимых событий пока не происходит".Накануне в Минобороны РФ сообщали, что войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на Донецком направлении почти 300 военнослужащих. По данным российского военного ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий также Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
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контрнаступление, новости, всу, ян гагин, потери
контрнаступление, Новости, ВСУ, Ян Гагин, потери

Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ

07:24 03.08.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 3 августа РИА Новости
"По большому счету, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ - оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике", - сказал Гагин.
В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения "каких-то значимых событий пока не происходит".
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на Донецком направлении почти 300 военнослужащих.
По данным российского военного ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий также Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 04:40
Повышение налогов и вторая попытка контрнаступления. Что ожидает Украину в августеВ последний летний месяц украинский режим попытается вытащить еще больше денег из карманов украинцев для финансирования военных действий. Ожидать также следует очередной волны попыток контрнаступления, вследствие критических комментариев о его ходе на Западе
 
контрнаступлениеНовостиВСУЯн Гагинпотери
 
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