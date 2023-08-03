https://ukraina.ru/20230803/1048440478.html
Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 3 августа РИА Новости
2023-08-03T07:24
2023-08-03T07:24
2023-08-03T07:24
контрнаступление
новости
всу
ян гагин
потери
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"По большому счету, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ - оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике", - сказал Гагин.В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения "каких-то значимых событий пока не происходит".Накануне в Минобороны РФ сообщали, что войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на Донецком направлении почти 300 военнослужащих. По данным российского военного ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий также Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
https://ukraina.ru/20230801/1048390770.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, новости, всу, ян гагин, потери
Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 3 августа РИА Новости
"По большому счету, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ - оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике", - сказал Гагин.
В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения "каких-то значимых событий пока не происходит".
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на Донецком направлении почти 300 военнослужащих.
По данным российского военного ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий также Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.