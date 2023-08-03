https://ukraina.ru/20230803/1048438943.html
Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии - 03.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
У Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-03T04:59
2023-08-03T04:59
2023-08-03T04:59
новости
польша
белоруссия
территории
вооружение
провокации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/80/1033358041_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_bce1379b1fc5a34514915d8f24b21514.jpg.webp
Гипертрофированная милитаризация Польши по скорости уже опережает милитаризацию Украины. Постепенно республика становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники, рассказал эксперт.Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии, отметил Клинцевич.А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/80/1033358041_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_c5f3eb27f09db9ca57394e74f72bbbd1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, белоруссия, территории, вооружение, провокации
Новости, Польша, Белоруссия, территории, вооружение, провокации
Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
У Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Гипертрофированная милитаризация Польши по скорости уже опережает милитаризацию Украины. Постепенно республика становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники, рассказал эксперт.
Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии, отметил Клинцевич.
"В связи с этим Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией", - подчеркнул эксперт.
А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, заключил собеседник издания.
Польный текст интервью можно прочитать здесь