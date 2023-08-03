Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии - 03.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии - 03.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
У Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-03T04:59
2023-08-03T04:59
новости
польша
белоруссия
территории
вооружение
провокации
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Гипертрофированная милитаризация Польши по скорости уже опережает милитаризацию Украины. Постепенно республика становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники, рассказал эксперт.Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии, отметил Клинцевич.А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, белоруссия, территории, вооружение, провокации
Новости, Польша, Белоруссия, территории, вооружение, провокации

Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии

04:59 03.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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У Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Гипертрофированная милитаризация Польши по скорости уже опережает милитаризацию Украины. Постепенно республика становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники, рассказал эксперт.
Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии, отметил Клинцевич.
"В связи с этим Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией", - подчеркнул эксперт.
А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, заключил собеседник издания.
Польный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Неменский
Вчера, 15:49
Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие РоссииВ польском правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората, считает политолог Олег Неменский
 
НовостиПольшаБелоруссиятерриториивооружениепровокации
 
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