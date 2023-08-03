https://ukraina.ru/20230803/1048438943.html

Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии

Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии - 03.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии

У Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-08-03T04:59

2023-08-03T04:59

2023-08-03T04:59

новости

польша

белоруссия

территории

вооружение

провокации

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Гипертрофированная милитаризация Польши по скорости уже опережает милитаризацию Украины. Постепенно республика становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники, рассказал эксперт.Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии, отметил Клинцевич.А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, белоруссия, территории, вооружение, провокации