Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"

Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы

Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин