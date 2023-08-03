Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод" - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048418896.html
Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"
Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод" - 03.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"
Российские заводы ОПК работают в три смены, но ещё рано говорить о полном переходе на военные рельсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-03T05:25
2023-08-03T05:25
новости
опк
фронт
вооружение
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046074909_0:311:2047:1462_1920x0_80_0_0_489bd88f52692f30bdcc4620164b758b.jpg
Сейчас ОПК РФ работает в три смены. Нельзя утверждать, что российская оборонка испытывает "снарядный голод", как об этом говорили недавно, рассказал эксперт.Понятно, что на поле боя Россия должна использовать современную технику, которую мы пока не применяли. В скором времени мы увидим результат этой работы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048407849.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046074909_0:119:2047:1654_1920x0_80_0_0_c1d260c83b5d32dbd848e9e68c68eaa7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, опк, фронт, вооружение, россия
Новости, ОПК, фронт, вооружение, Россия

Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"

05:25 03.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкКурганский машиностроительный завод
Курганский машиностроительный завод - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские заводы ОПК работают в три смены, но ещё рано говорить о полном переходе на военные рельсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Сейчас ОПК РФ работает в три смены. Нельзя утверждать, что российская оборонка испытывает "снарядный голод", как об этом говорили недавно, рассказал эксперт.
"Плохо, что такие прорехи в оснащении, которые можно было предвидеть еще до СВО, нам приходится исправлять на марше. Главное, чтобы сейчас мы их ликвидировали как можно быстрее", - подчеркнул Алёхин.
Понятно, что на поле боя Россия должна использовать современную технику, которую мы пока не применяли. В скором времени мы увидим результат этой работы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Вчера, 06:00
Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопыРоссийские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
НовостиОПКфронтвооружениеРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны
08:29Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
08:09Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром
08:00Полководец Румянцев: опала и реабилитация победителя при Кагуле и Кунерсдорфе
07:56Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
07:41У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
07:24Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
07:13Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей
07:00Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию
05:55"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии
05:45"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ
05:25"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
05:25Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"
05:17"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт
05:14Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
05:11Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы
04:59Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
04:57Как Украина превращается в "страну пионеров и пенсионеров". У Киева нет хороших решений, только плохие
04:45Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье
04:43Что будет после Украины. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике
Лента новостейМолния