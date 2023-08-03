Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"
Российские заводы ОПК работают в три смены, но ещё рано говорить о полном переходе на военные рельсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Сейчас ОПК РФ работает в три смены. Нельзя утверждать, что российская оборонка испытывает "снарядный голод", как об этом говорили недавно, рассказал эксперт.
"Плохо, что такие прорехи в оснащении, которые можно было предвидеть еще до СВО, нам приходится исправлять на марше. Главное, чтобы сейчас мы их ликвидировали как можно быстрее", - подчеркнул Алёхин.
Понятно, что на поле боя Россия должна использовать современную технику, которую мы пока не применяли. В скором времени мы увидим результат этой работы, заключил собеседник издания.
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Вчера, 06:00Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопыРоссийские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин