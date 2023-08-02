Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран - 02.08.2023 Украина.ру
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Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран
Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран - 02.08.2023 Украина.ру
Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран
В скандинавских странах снова сжигают Коран. Несколько праворадикалов провели очередную акцию возле входа в шведский парламент, при большом стечении журналистов и местных жителей
2023-08-02T13:41
2023-08-02T13:41
эксклюзив
украина
коран
швеция
дания
расизм
нато
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Они пинали священную книгу мусульман ногами, а потом подожгли. А сотрудники полиции снова не помешали провокаторам, которые намерены совершать такие действия дальше, требуя запретить Коран на территории королевства."Я буду продолжать (публичные сожжения), пока эту книгу не запретят. Я не желаю молчать и требую свободы слова. Я говорю: вы должны меня защитить, потому что я не нарушал закон. Это была совершенно законная демонстрация – с разрешения суда и полиции", – заявил христианский фундаменталист Салван Момика.За экстремистскими перформансами стоят местные националистические и расистские организации. Они враждебно относятся к исламу, пропагандируют идею "чистой белой Европы", и в основной массе ориентируются на украинские ультраправые структуры, вроде "Правого сектора"* и "Азова"**.Подобные группировки уже не являются маргинальными и усиливают свое влияние в формально политкорректном Евросоюзе. Они действуют все более агрессивно и набирают силу, ощущая за собой поддержку определенной части политического истеблишмента.Шведское правительство находится сейчас под контролем консерваторов, а правящая партия Швеции в прошлом называлась Национальной организация правых сил и традиционно выступает за ужесточение контроля над миграцией из стран Третьего мира.Кроме того, праворадикалов публично поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – заявляя, что уничтожение священной книги Ислама не является противозаконным и даже представляет собой "свободу самовыражения".Европейские нацисты увидели в этих словах прямое поощрение своих действий, и сразу же их усилили. Исламофобские акции быстро перекинулись на другие европейские страны, а их число заметно растетВедь руководство скандинавских государств не спешит начинать борьбу против провокаторов – под предлогом защиты демократии и свободы, который выглядит для всех насквозь лицемерным."За последние полтора года антиисламские активисты не раз публично оскверняли Коран. Совсем недавно, на прошлой неделе, группа ультраправых националистов "Датские патриоты" сожгла священную книгу в Копенгагене перед посольствами Египта и Турции", – отмечает американский журналист Томас О'Рейли."Сейчас в Дании фиксируется по несколько случаев сожжения Корана ежедневно – их проводят активисты с крайне правыми взглядами, чтобы спровоцировать реакцию со стороны мусульман", – сообщает финское издание Yle.Реакция не заставила себя ждать. Страны Организации исламского сотрудничества проводят сейчас экстренное совещание в связи с регулярными случаями публичного сожжения Корана.Руководители исламских стран пока что контролируют ситуацию и не допускают погромных действий в адрес шведских и датских дипломатических представительств. Подобный инцидент зафиксировали за последние недели только в Ираке.Однако, по мнению международных экспертов, они могут подготовить ассиметричный ответ на провокационные действия против Корана, используя для этого политические и экономические рычаги. Или даже попробуют заморозить отношения с Швецией, пока она не даст отпор происходящему сейчас беспределу."Сжигание Корана в Швеции становится темой номер один в мире. Премьер-министр Швеции заявил, что в полицию подано огромное количество заявок на сжигание Корана на улицах и площадях Швеции.Он, премьер, против, но это дело полиции и закон и либерализм требуют разрешить им всем сжигать Коран. А в мусульманских странах нарастает негодование против сжигания Корана", – пишет политолог Сергей Марков.Исламофобия вызывает большую обеспокоенность у европейской мусульманской общины. Ее представители понимают: в случае дальнейшего укрепления позиций ультраправых партий и разжигания ненависти к исламу дело может когда-нибудь дойти до этнических погромов и депортаций.Бывшие нацистские маргиналы, которые писали угрозы в адрес иностранных беженцев, уже вошли в правительство Финляндии. И руководство США, Евросоюза и НАТО отнеслось к этому тревожному событию с неподдельным энтузиазмом.Европейские и американские лидеры поддерживают ультраправых политиков от Скандинавии до Греции и Италии – потому что националисты высказывают крайнюю враждебность по отношению к Москве и Пекину.Глава госдепартамента Энтони Блинкен посетил Хельсинки с официальным визитом, а на днях в Белом Доме с большими почестями принимали итальянского премьера Джорджу Мелони, которая представляет блок ультраправых мигрантофобов. Ведь итальянские власти следуют политической линии Вашингтона и активно поддерживают президента Украины Зеленского.Однако подобное положение дел вызывает соответствующую реакцию в странах Глобального Юга – прежде всего, на мусульманском Ближнем Востоке, где пристально следят за новостями из северной Европы.Исламские страны видят, что европейские и американские элиты все так же заражены вирусом расизма, который сохранился в западном обществе после развала колониальных империй. В Евросоюзе готовы отстаивать "демократические права" ультраправых провокаторов, поощряя их действия, направленные на дискриминацию мусульман. Но одновременно ужесточают политику по отношению к беженцам из стран Третьего мира, которые уехали после агрессивных нападений на Афганистан, Ливию и Ирак.Такая позиция европейских политиков вызывает протесты у жителей скандинавских стран, обеспокоенных безнаказанной деятельностью нацистских организаций. Многие европейцы опасаются, что ультраправые вскоре приобретут у них на родине огромную власть – как украинский "Азов"**. А открытая поддержка исламофобов, которую продемонстрировал генсек НАТО, вызывает у таких людей резкое отторжение.Как сообщает шведская газета Aftonbladet, 29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас заявил о намерениях публично сжечь устав НАТО – в знак протеста против вступления Швеции в ряды Североатлантического альянса.Это весьма находчивый ответ на действия правительства, которое пассивно поддерживает сжигающих Коран экстремистов.* Организация запрещена в РФ* Террористическая организация, запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230703/1047758984.html
https://ukraina.ru/20230714/1048010987.html
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Александр Савко
Александр Савко
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, коран, швеция, дания, расизм, нато
Эксклюзив, Украина, Коран, Швеция, Дания, расизм, НАТО

Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран

13:41 02.08.2023
 
© AP / Anjum Naveed
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP / Anjum Naveed
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В скандинавских странах снова сжигают Коран. Несколько праворадикалов провели очередную акцию возле входа в шведский парламент, при большом стечении журналистов и местных жителей
Они пинали священную книгу мусульман ногами, а потом подожгли. А сотрудники полиции снова не помешали провокаторам, которые намерены совершать такие действия дальше, требуя запретить Коран на территории королевства.
"Я буду продолжать (публичные сожжения), пока эту книгу не запретят. Я не желаю молчать и требую свободы слова. Я говорю: вы должны меня защитить, потому что я не нарушал закон. Это была совершенно законная демонстрация – с разрешения суда и полиции", – заявил христианский фундаменталист Салван Момика.
За экстремистскими перформансами стоят местные националистические и расистские организации. Они враждебно относятся к исламу, пропагандируют идею "чистой белой Европы", и в основной массе ориентируются на украинские ультраправые структуры, вроде "Правого сектора"* и "Азова"**.
Подобные группировки уже не являются маргинальными и усиливают свое влияние в формально политкорректном Евросоюзе. Они действуют все более агрессивно и набирают силу, ощущая за собой поддержку определенной части политического истеблишмента.
Шведское правительство находится сейчас под контролем консерваторов, а правящая партия Швеции в прошлом называлась Национальной организация правых сил и традиционно выступает за ужесточение контроля над миграцией из стран Третьего мира.
Кроме того, праворадикалов публично поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – заявляя, что уничтожение священной книги Ислама не является противозаконным и даже представляет собой "свободу самовыражения".
Выдрин коллаж
3 июля, 12:37
Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел На фоне большого российского военного "хулиганства" в виде абсурдного "крестового похода на Москву" вроде бы маленькое шведское уличное религиозное "хулиганство" осталось практически незамеченным
Европейские нацисты увидели в этих словах прямое поощрение своих действий, и сразу же их усилили. Исламофобские акции быстро перекинулись на другие европейские страны, а их число заметно растет
Ведь руководство скандинавских государств не спешит начинать борьбу против провокаторов – под предлогом защиты демократии и свободы, который выглядит для всех насквозь лицемерным.
"За последние полтора года антиисламские активисты не раз публично оскверняли Коран. Совсем недавно, на прошлой неделе, группа ультраправых националистов "Датские патриоты" сожгла священную книгу в Копенгагене перед посольствами Египта и Турции", – отмечает американский журналист Томас О'Рейли.
"Сейчас в Дании фиксируется по несколько случаев сожжения Корана ежедневно – их проводят активисты с крайне правыми взглядами, чтобы спровоцировать реакцию со стороны мусульман", – сообщает финское издание Yle.
Реакция не заставила себя ждать. Страны Организации исламского сотрудничества проводят сейчас экстренное совещание в связи с регулярными случаями публичного сожжения Корана.
Руководители исламских стран пока что контролируют ситуацию и не допускают погромных действий в адрес шведских и датских дипломатических представительств. Подобный инцидент зафиксировали за последние недели только в Ираке.
Однако, по мнению международных экспертов, они могут подготовить ассиметричный ответ на провокационные действия против Корана, используя для этого политические и экономические рычаги. Или даже попробуют заморозить отношения с Швецией, пока она не даст отпор происходящему сейчас беспределу.
"Сжигание Корана в Швеции становится темой номер один в мире. Премьер-министр Швеции заявил, что в полицию подано огромное количество заявок на сжигание Корана на улицах и площадях Швеции.
Он, премьер, против, но это дело полиции и закон и либерализм требуют разрешить им всем сжигать Коран. А в мусульманских странах нарастает негодование против сжигания Корана", – пишет политолог Сергей Марков.
Исламофобия вызывает большую обеспокоенность у европейской мусульманской общины. Ее представители понимают: в случае дальнейшего укрепления позиций ультраправых партий и разжигания ненависти к исламу дело может когда-нибудь дойти до этнических погромов и депортаций.
Бывшие нацистские маргиналы, которые писали угрозы в адрес иностранных беженцев, уже вошли в правительство Финляндии. И руководство США, Евросоюза и НАТО отнеслось к этому тревожному событию с неподдельным энтузиазмом.
Европейские и американские лидеры поддерживают ультраправых политиков от Скандинавии до Греции и Италии – потому что националисты высказывают крайнюю враждебность по отношению к Москве и Пекину.
Сеймур Херш
14 июля, 11:30
"Сменил гнев на милость". Херш рассказал, сколько стоило согласие Эрдогана на членство Швеции в НАТОПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО после того, как президент США Джо Байден пообещал выделить Турции 11-13 миллиардов долларов из МВФ, написал американский журналист и правозащитник, лауреат Сеймур Херш на платформе Substack
Глава госдепартамента Энтони Блинкен посетил Хельсинки с официальным визитом, а на днях в Белом Доме с большими почестями принимали итальянского премьера Джорджу Мелони, которая представляет блок ультраправых мигрантофобов.
Ведь итальянские власти следуют политической линии Вашингтона и активно поддерживают президента Украины Зеленского.
Однако подобное положение дел вызывает соответствующую реакцию в странах Глобального Юга – прежде всего, на мусульманском Ближнем Востоке, где пристально следят за новостями из северной Европы.
Исламские страны видят, что европейские и американские элиты все так же заражены вирусом расизма, который сохранился в западном обществе после развала колониальных империй.
В Евросоюзе готовы отстаивать "демократические права" ультраправых провокаторов, поощряя их действия, направленные на дискриминацию мусульман. Но одновременно ужесточают политику по отношению к беженцам из стран Третьего мира, которые уехали после агрессивных нападений на Афганистан, Ливию и Ирак.
Такая позиция европейских политиков вызывает протесты у жителей скандинавских стран, обеспокоенных безнаказанной деятельностью нацистских организаций.
Многие европейцы опасаются, что ультраправые вскоре приобретут у них на родине огромную власть – как украинский "Азов"**. А открытая поддержка исламофобов, которую продемонстрировал генсек НАТО, вызывает у таких людей резкое отторжение.
Как сообщает шведская газета Aftonbladet, 29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас заявил о намерениях публично сжечь устав НАТО – в знак протеста против вступления Швеции в ряды Североатлантического альянса.
Это весьма находчивый ответ на действия правительства, которое пассивно поддерживает сжигающих Коран экстремистов.
* Организация запрещена в РФ
* Террористическая организация, запрещена в РФ
 
ЭксклюзивУкраинаКоранШвецияДаниярасизмНАТО
 
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