https://ukraina.ru/20230802/1048424022.html

Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран

Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран - 02.08.2023 Украина.ру

Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран

В скандинавских странах снова сжигают Коран. Несколько праворадикалов провели очередную акцию возле входа в шведский парламент, при большом стечении журналистов и местных жителей

2023-08-02T13:41

2023-08-02T13:41

2023-08-02T13:41

эксклюзив

украина

коран

швеция

дания

расизм

нато

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Они пинали священную книгу мусульман ногами, а потом подожгли. А сотрудники полиции снова не помешали провокаторам, которые намерены совершать такие действия дальше, требуя запретить Коран на территории королевства."Я буду продолжать (публичные сожжения), пока эту книгу не запретят. Я не желаю молчать и требую свободы слова. Я говорю: вы должны меня защитить, потому что я не нарушал закон. Это была совершенно законная демонстрация – с разрешения суда и полиции", – заявил христианский фундаменталист Салван Момика.За экстремистскими перформансами стоят местные националистические и расистские организации. Они враждебно относятся к исламу, пропагандируют идею "чистой белой Европы", и в основной массе ориентируются на украинские ультраправые структуры, вроде "Правого сектора"* и "Азова"**.Подобные группировки уже не являются маргинальными и усиливают свое влияние в формально политкорректном Евросоюзе. Они действуют все более агрессивно и набирают силу, ощущая за собой поддержку определенной части политического истеблишмента.Шведское правительство находится сейчас под контролем консерваторов, а правящая партия Швеции в прошлом называлась Национальной организация правых сил и традиционно выступает за ужесточение контроля над миграцией из стран Третьего мира.Кроме того, праворадикалов публично поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – заявляя, что уничтожение священной книги Ислама не является противозаконным и даже представляет собой "свободу самовыражения".Европейские нацисты увидели в этих словах прямое поощрение своих действий, и сразу же их усилили. Исламофобские акции быстро перекинулись на другие европейские страны, а их число заметно растетВедь руководство скандинавских государств не спешит начинать борьбу против провокаторов – под предлогом защиты демократии и свободы, который выглядит для всех насквозь лицемерным."За последние полтора года антиисламские активисты не раз публично оскверняли Коран. Совсем недавно, на прошлой неделе, группа ультраправых националистов "Датские патриоты" сожгла священную книгу в Копенгагене перед посольствами Египта и Турции", – отмечает американский журналист Томас О'Рейли."Сейчас в Дании фиксируется по несколько случаев сожжения Корана ежедневно – их проводят активисты с крайне правыми взглядами, чтобы спровоцировать реакцию со стороны мусульман", – сообщает финское издание Yle.Реакция не заставила себя ждать. Страны Организации исламского сотрудничества проводят сейчас экстренное совещание в связи с регулярными случаями публичного сожжения Корана.Руководители исламских стран пока что контролируют ситуацию и не допускают погромных действий в адрес шведских и датских дипломатических представительств. Подобный инцидент зафиксировали за последние недели только в Ираке.Однако, по мнению международных экспертов, они могут подготовить ассиметричный ответ на провокационные действия против Корана, используя для этого политические и экономические рычаги. Или даже попробуют заморозить отношения с Швецией, пока она не даст отпор происходящему сейчас беспределу."Сжигание Корана в Швеции становится темой номер один в мире. Премьер-министр Швеции заявил, что в полицию подано огромное количество заявок на сжигание Корана на улицах и площадях Швеции.Он, премьер, против, но это дело полиции и закон и либерализм требуют разрешить им всем сжигать Коран. А в мусульманских странах нарастает негодование против сжигания Корана", – пишет политолог Сергей Марков.Исламофобия вызывает большую обеспокоенность у европейской мусульманской общины. Ее представители понимают: в случае дальнейшего укрепления позиций ультраправых партий и разжигания ненависти к исламу дело может когда-нибудь дойти до этнических погромов и депортаций.Бывшие нацистские маргиналы, которые писали угрозы в адрес иностранных беженцев, уже вошли в правительство Финляндии. И руководство США, Евросоюза и НАТО отнеслось к этому тревожному событию с неподдельным энтузиазмом.Европейские и американские лидеры поддерживают ультраправых политиков от Скандинавии до Греции и Италии – потому что националисты высказывают крайнюю враждебность по отношению к Москве и Пекину.Глава госдепартамента Энтони Блинкен посетил Хельсинки с официальным визитом, а на днях в Белом Доме с большими почестями принимали итальянского премьера Джорджу Мелони, которая представляет блок ультраправых мигрантофобов. Ведь итальянские власти следуют политической линии Вашингтона и активно поддерживают президента Украины Зеленского.Однако подобное положение дел вызывает соответствующую реакцию в странах Глобального Юга – прежде всего, на мусульманском Ближнем Востоке, где пристально следят за новостями из северной Европы.Исламские страны видят, что европейские и американские элиты все так же заражены вирусом расизма, который сохранился в западном обществе после развала колониальных империй. В Евросоюзе готовы отстаивать "демократические права" ультраправых провокаторов, поощряя их действия, направленные на дискриминацию мусульман. Но одновременно ужесточают политику по отношению к беженцам из стран Третьего мира, которые уехали после агрессивных нападений на Афганистан, Ливию и Ирак.Такая позиция европейских политиков вызывает протесты у жителей скандинавских стран, обеспокоенных безнаказанной деятельностью нацистских организаций. Многие европейцы опасаются, что ультраправые вскоре приобретут у них на родине огромную власть – как украинский "Азов"**. А открытая поддержка исламофобов, которую продемонстрировал генсек НАТО, вызывает у таких людей резкое отторжение.Как сообщает шведская газета Aftonbladet, 29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас заявил о намерениях публично сжечь устав НАТО – в знак протеста против вступления Швеции в ряды Североатлантического альянса.Это весьма находчивый ответ на действия правительства, которое пассивно поддерживает сжигающих Коран экстремистов.* Организация запрещена в РФ* Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230703/1047758984.html

https://ukraina.ru/20230714/1048010987.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Александр Савко

эксклюзив, украина, коран, швеция, дания, расизм, нато