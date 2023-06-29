https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html

Новая ненормальность. Зачем в Европе сжигают Коран

Новая ненормальность. Зачем в Европе сжигают Коран - 29.06.2023 Украина.ру

Новая ненормальность. Зачем в Европе сжигают Коран

Швеция ворвалась в заголовки мировых новостей – после того, как там в очередной раз демонстративно сожгли священную книгу Ислама

2023-06-29T16:02

2023-06-29T16:02

2023-06-29T17:07

эксклюзив

украина

швеция

нато

энтони блинкен

столтенберг

курбан-байрам

ислам

мусульмане

турция

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Это произошло в первый день праздника Курбан-байрам, возле здания главной мечети Стокгольма, с разрешения шведской полиции, которая прекрасно осознавала, что речь идет о провокации с далеко идущими политическими последствиями для страны.Более того, полицейские без колебаний задержали мужчину, пытавшегося протестовать против этого специфического перформанса.Страницы Корана поджег Салван Момика – выходец из христианской ассирийской общины Ирака, который добивается полного запрета исламской священной книги на территории Швеции."Мы сожжём Коран, мы скажем: проснись, Швеция! Это демократия. Опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать", – заявил он журналистам.Иракские христиане веками живут рядом с мусульманами и пользуются значительным влиянием. Среди них наиболее известен покойный Тарик Азиз, который в течение многих лет стоял во главе иракского МИДа.В Багдаде уже заявили, что никто не обвиняет ассирийцев в действиях проживающего в Швеции провокатора. Но в целом реакция исламских стран выглядела оперативной и прозвучала максимально жестко по отношению к Стокгольму – насколько это позволяют нормы дипломатического этикета."Я проклинаю подлый поступок, совершенный в Швеции в первый день Курбан-байрама против нашей священной книги, священного Корана. Неприемлемо допускать эти антиисламские действия под предлогом свободы слова.Проявлять безразличие к таким отвратительным действиям – значит быть соучастником преступления", – заявил по этому поводу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. А этот бывший глава турецких спецслужб считается наиболее влиятельным турецким политиком, не считая Реджепа Тайипа Эрдогана.Резкий протест против антиисламской акции высказали в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, который неформально возглавляет Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Причем, страны Залива фактически обвинили шведское правительство в попустительстве провокации ультраправых."Сожжение священного Корана подчеркивает необходимость немедленных действий шведских властей для предотвращения таких действий, свидетельствующих о ненависти, шовинизме и экстремизме, и возлагает на шведские власти ответственность за все реакции, вытекающие из этих гнусных подстрекательств, противоречащих принципам терпимости", – считает генеральный секретарь этой организации Джасем аль-Будайве.А власти Марокко, которое долгое время считалось самой прозападной и пронатовской страной арабского мира, вообще отозвали посла из Швеции, понижая этим уровень дипломатических отношений.Напомним, в предыдущий раз Коран сожгли на территории Швеции пол года назад, в январе. И нацисты шутят, что это становится национальной шведской традицией.Тогда, зимой, это сделал датский ультраправый активист Расмус Палудан, возглавляющий исламофобскую партию "Жесткий курс", которая требует депортировать из Евросоюза "всех незападных лиц".А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон фактически поддержал его, опубликовав на своей официальной странице в твиттере уклончивое заявление с лейтмотивом: "свобода слова является фундаментальной частью демократии".Все понимают, что подобные заявления являются лицемерием. Сожжение книг не имеет ничего общего со свободой и демократией, и такие действия всегда приводят к трагедиям. Об этом предупреждал великий немецкий поэт Генрих Гейне, написавший прозорливые строки: "там, где сжигают книги, в конце концов сжигают людей", которые чудовищным образом материализовались во времена нацистского Рейха."За действиями этого человека не стоит ничего, кроме ненависти. Хотя эту ненависть и прячут за словами о демократии и свободе", – справедливо написал в наши дни шведский художник Ноа Омран, наблюдавший за тем, как фанатик сжигает Коран в Стокгольме.Чем же была вызвана антиисламская провокация, и почему ее снова разрешили шведские власти?На первый взгляд кажется, что они стреляют себе в ногу. Потому что постоянные исламофобские демонстрации дополнительно ухудшают отношения с Анкарой и могут затормозить процесс вступления Швеции в НАТО.Однако нужно понимать, что Швеция все равно не сможет стать членом Североатлантического Альянса на ближайшем саммите в Литве. Несмотря на огромные усилия, которые прилагали для этого в последние полгода Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг.При этом, заминка произойдет не по вине Турции. Дело тормозят в Будапеште. Венгерский парламент накануне отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до своей осенней законодательной сессии, мотивируя это экономическими проблемами, помноженными на военно-политический кризис в Европе.Это значит, что Стокгольму придется подождать с натовскими устремлениями как минимум до конца года – а может и больше. Но данные обстоятельства развязывают руки шведскому правительству, которым руководят потерявшие адекватность правые.Шведские власти на самом деле не очень стараются наладить отношения с Эрдоганом и радуются возможности продемонстрировать свои идеологические взгляды, играя с огнем – как это вновь случилось в Стокгольме.Премьер Кристерссон возглавляет правящую партию, которая носит сейчас политкорректное и ничем не примечательное название "Умеренные". Однако в прошлом она называлась совсем по-другому – Национальная организация правых сил, а потом еще проще – Правая партия. Что исчерпывающе характеризует идеологию этой политической силы.Шведские правые не питают симпатий к мигрантам, прибывающим из стран Ближнего Востока и Африки. Правящие консерваторы ужесточили правила для их воссоединения с семьями и сократила социальные выплаты беженцам. Но зато они увеличили расходы на полицию, одновременно расширяя полицейские штаты. Неудивительно, что среди шведских правоохранителей попадается немало сторонников ультраправых, которые охотно разрешают исламофобские провокации.Это не частная проблема отдельно взятой страны. Перед нами глобальный общеевропейский тренд. Демократия постепенно сворачивается, а к власти приходят ультраправые, с исламофобией и расизмом в анамнезе, повсеместно устанавливая новую ненормальность.Спикером финского парламента недавно назначали радикального националиста Юсси Халла-ахо, который прославился чудовищными оскорблениями в адрес ислама и мусульман. Однако он также допускает похожие высказывания о россиянах – и это делает его кандидатуру приемлемой для руководства демократического Евросоюза.В Италии у власти находится ультраправая партия, которая ведет свою родословную непосредственно от партии фашистского дуче, и тоже разжигает ненависть к беженцам из исламских стран. Но это легко прощают, потому что итальянский премьер Джорджа Мелони оказывает активную поддержку Зеленскому.По большому счету, Брюсселю все равно, что позволяют себе европейские политики на местах. Можно даже запретить аборты, как это сделали польские власти, наплевав на формальное торжество профеминистской повестки.От европейских стран требуют лишь одного – чтобы они находились в фарватере политики Вашингтона, поддерживая "цивилизационную войну" с Москвой и Пекином. И если это условие соблюдается, можно жечь дальше – пока только книги.

https://ukraina.ru/20230628/1047642653.html

https://ukraina.ru/20230629/1047659465.html

https://ukraina.ru/20230629/1047675376.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, швеция, нато, энтони блинкен, столтенберг, курбан-байрам, ислам, мусульмане, турция