https://ukraina.ru/20230802/1048423208.html

Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях

Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях - 02.08.2023 Украина.ру

Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях

Вооружение отрядов самообороны необходимо на фоне украинских атак. Об этом заявил журналистам 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-08-02T13:37

2023-08-02T13:37

2023-08-02T13:37

дмитрий песков

новости

оружие

атаки

украина

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"Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.В среду добровольцам, участвующим в территориальной самообороне Белгородской области, выдали оружие: противодроновые ружья, автоматы и автомобили УАЗ.

https://ukraina.ru/20230801/1048397336.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий песков, новости, оружие, атаки, украина