Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях - 02.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230802/1048423208.html
Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях - 02.08.2023 Украина.ру
Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
Вооружение отрядов самообороны необходимо на фоне украинских атак. Об этом заявил журналистам 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-08-02T13:37
2023-08-02T13:37
дмитрий песков
новости
оружие
атаки
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/06/1033360613_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_4e303a3813c1c5d1784d561fce4f36b6.jpg
"Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.В среду добровольцам, участвующим в территориальной самообороне Белгородской области, выдали оружие: противодроновые ружья, автоматы и автомобили УАЗ.
https://ukraina.ru/20230801/1048397336.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/06/1033360613_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3003481dc58f920700ddeed3da1b63fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий песков, новости, оружие, атаки, украина
Дмитрий Песков, Новости, оружие, атаки, Украина

Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях

13:37 02.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооружение отрядов самообороны необходимо на фоне украинских атак. Об этом заявил журналистам 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.
В среду добровольцам, участвующим в территориальной самообороне Белгородской области, выдали оружие: противодроновые ружья, автоматы и автомобили УАЗ.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Вчера, 12:48
"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве Угроза ударов беспилотников в Москве существует. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
Дмитрий ПесковНовостиоружиеатакиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США
14:25Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ
14:22Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ
13:58Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"
13:52Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах города
13:42Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова
13:41Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран
13:41Немецкий концерн Rheinmetall купил испанскую компанию Expal Systems для расширения производства
13:40"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского
13:39"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
13:39Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео
13:37Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
13:36Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию
13:35"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа
13:15Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград
13:00Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
12:50Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой
12:50Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева
12:47В Сети опубликовали "План Виммера" по урегулированию конфликта на Украине
12:47Это уже было в истории. Что ждёт Украину, если она продолжит воевать до последнего украинца
Лента новостейМолния