https://ukraina.ru/20230802/1048423208.html
Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях - 02.08.2023 Украина.ру
Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
Вооружение отрядов самообороны необходимо на фоне украинских атак. Об этом заявил журналистам 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-08-02T13:37
2023-08-02T13:37
2023-08-02T13:37
дмитрий песков
новости
оружие
атаки
украина
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"Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.В среду добровольцам, участвующим в территориальной самообороне Белгородской области, выдали оружие: противодроновые ружья, автоматы и автомобили УАЗ.
https://ukraina.ru/20230801/1048397336.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий песков, новости, оружие, атаки, украина
Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
Вооружение отрядов самообороны необходимо на фоне украинских атак. Об этом заявил журналистам 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.
В среду добровольцам, участвующим в территориальной самообороне Белгородской области, выдали оружие: противодроновые ружья, автоматы и автомобили УАЗ.