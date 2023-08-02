https://ukraina.ru/20230802/1048422579.html
Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой
Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой - 02.08.2023 Украина.ру
Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой
Немецкое издание не исключает заморозки конфликта на Украине по корейскому сценарию
2023-08-02T12:50
2023-08-02T12:50
2023-08-02T12:50
новости
украина
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042036877_0:29:1585:921_1920x0_80_0_0_890551c18eefcc5845b9c8a763b5dfc5.jpg
Судя по ходу контрнаступления ВСУ, которое продолжается уже 60 день, конфликт на Украине по всей видимости будет заморожен. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 августа на страницах немецкого издания Die Welt.Не исключено, что под давлением Запада Киеву этой зимой придется пойти на переговоры с Москвой, пишет издание."Киев находится в очень плохом положении, по крайней мере с точки зрения собственных заявлении о желании вернуть себе все территории", - отмечается в статье.Кроме того, западные союзники Украины признают, что ВСУ уже не в состоянии совершать прорывы, несмотря на современное вооружение, которое им поставляется, напоминает автор публикации. Поэтому, полагает он, ситуация может пойти по корейскому сценарию. Это значит, что о членстве Украину в НАТО и ЕС в ближайшей перспективе не может быть речи.Как сообщало издание Украина.ру, Корейская война началась между северной и южной частью Корейского полуострова в 1950 году. В 1953 году между Северной и Южной Кореей было подписано перемирие. Формально эти две страны находятся в состоянии войны, так как мирный договор все еще не подписан.
https://ukraina.ru/20230802/1048421558.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042036877_44:0:1452:1056_1920x0_80_0_0_240c554311eec33134072f68f2569565.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, переговоры
Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой
Немецкое издание не исключает заморозки конфликта на Украине по корейскому сценарию
Судя по ходу контрнаступления ВСУ, которое продолжается уже 60 день, конфликт на Украине по всей видимости будет заморожен. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 августа на страницах немецкого издания Die Welt.
Не исключено, что под давлением Запада Киеву этой зимой придется пойти на переговоры с Москвой, пишет издание.
"Киев находится в очень плохом положении, по крайней мере с точки зрения собственных заявлении о желании вернуть себе все территории", - отмечается в статье.
Кроме того, западные союзники Украины признают, что ВСУ уже не в состоянии совершать прорывы, несмотря на современное вооружение, которое им поставляется, напоминает автор публикации. Поэтому, полагает он, ситуация может пойти по корейскому сценарию. Это значит, что о членстве Украину в НАТО и ЕС в ближайшей перспективе не может быть речи.
Как сообщало издание Украина.ру, Корейская война началась между северной и южной частью Корейского полуострова в 1950 году. В 1953 году между Северной и Южной Кореей было подписано перемирие. Формально эти две страны находятся в состоянии войны, так как мирный договор все еще не подписан.