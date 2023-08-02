https://ukraina.ru/20230802/1048422579.html

Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой

Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой - 02.08.2023 Украина.ру

Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой

Немецкое издание не исключает заморозки конфликта на Украине по корейскому сценарию

2023-08-02T12:50

2023-08-02T12:50

2023-08-02T12:50

новости

украина

переговоры

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Судя по ходу контрнаступления ВСУ, которое продолжается уже 60 день, конфликт на Украине по всей видимости будет заморожен. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 августа на страницах немецкого издания Die Welt.Не исключено, что под давлением Запада Киеву этой зимой придется пойти на переговоры с Москвой, пишет издание."Киев находится в очень плохом положении, по крайней мере с точки зрения собственных заявлении о желании вернуть себе все территории", - отмечается в статье.Кроме того, западные союзники Украины признают, что ВСУ уже не в состоянии совершать прорывы, несмотря на современное вооружение, которое им поставляется, напоминает автор публикации. Поэтому, полагает он, ситуация может пойти по корейскому сценарию. Это значит, что о членстве Украину в НАТО и ЕС в ближайшей перспективе не может быть речи.Как сообщало издание Украина.ру, Корейская война началась между северной и южной частью Корейского полуострова в 1950 году. В 1953 году между Северной и Южной Кореей было подписано перемирие. Формально эти две страны находятся в состоянии войны, так как мирный договор все еще не подписан.

https://ukraina.ru/20230802/1048421558.html

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2023

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новости, украина, переговоры