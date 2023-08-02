https://ukraina.ru/20230802/1048420494.html

Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и Белоруссии

Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и Белоруссии - 02.08.2023 Украина.ру

Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и Белоруссии

Воздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)

2023-08-02T12:10

2023-08-02T12:10

2023-08-02T13:01

варшава

польша

граница

белоруссия

эксклюзив

россия

чвк "вагнер"

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"Безусловно, это провокационные действия, направленные против восточного фланга НАТО и Польши. Конечно, мы проинформировали штаб НАТО об этом инциденте. Вчера состоялось заседание комитета безопасности. Были даны конкретные инструкции для вооруженных сил", - сказал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.Авторы статьи уточнили, что белорусская сторона ранее проинформировала Варшаву о проведении учений, а в предыдущем сообщении Минобороны Польши было указано, что местные радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства своего государства.Позже в военном ведомстве оговорились, что пересечение границы произошло на очень малой высоте, что затруднило его обнаружение.В Министерстве обороны Белоруссии опровергли заявления Варшавы: "обвинения о нарушении границы территории вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были созданы польскими военно-политическими средствами для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы"."Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассмотрело вопрос в стиле "одна бабка" и сообщило о том, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", - говорится в заявлении белорусского оборонного ведомства.В Минобороны Белоруссии также подчеркнули, что разночтения в трактовке ситуации польскими военными говорит о том, что они посоветовались "со своими заокеанскими хозяевами".В Минобороны Польши 2 августа выпустили обращение в собственным гражданам, в том числе работникам СМИ.В субботу, 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство Вооруженных сил страны на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.В понедельник, 31 июля польское минобороны обнародовало информацию о том, что Варшава разместила на границе с Белоруссией снайперов.В тот же день замглавы МВД и администрации Мацей Васик заявил, что польские пограничники следят за тем, где именно в Белоруссии находятся "вагнеровцы", которые "очевидно не урожай туда приехали убирать".Васик добавил, что Лукашенко понимает только грубую силу, поэтому польским властям стоит исходить из самого плохого из всех возможных вариантов развития событий, а также подумать о полной изоляции Минска.Ранее Лукашенко отмечал в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, что бойцы "Вагнера" "в плохом настроении и хотят на Запад".Многие эксперты уже отметили, что в настоящее время военный вопрос стал для польских политиков, скорее, фактором внутриполитической борьбы, чем реальным пунктом внешней политики.По мнению журналиста Алексея Туманова, последние события в Польше, не что иное, как внутриполитическая борьба. А именно правящая партия "Право и справедливость" под управлением Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого пытается нейтрализовать своего главного конкурента Дональда Туска с его "Гражданской платформой"."Польские власти выбрали в качестве мальчика для битья Дональда Туска. На него валят все ошибки, вплоть до пожаров на свалках ядовитого мусора, который чуть ли не сам Туск бережно складывал. По польскому ТВ крутят околодокументальный сериал "Перезагрузка", в котором Туска показывают мягкотелым человечком, устраивающим Москву. Ждем, когда после ракетных бригад Моравецкий займется публичным восстановлением подводного флота", - прокомментировал ситуацию Туманов.Осенью 2023 года в Польше пройдут очередные выборы в парламент. Пока нет даже точной даты, но накал страстей уже бушует. Главные претенденты на победу, идущие "ноздря в ноздрю" - "Право и справедливость" (Ярослава Качиньского и действующего премьера Матеуша Моравецкого) и "Гражданская платформа" (экс-председателя Европейского совета Дональда Туска).В начале июля Государственный центр исследования общественного мнения Польши провел опрос, за кого граждане страны готовы голосовать.Оказалось, что за "Право и справедливость" готовы отдать свои голоса 29% респондентов, а за "Гражданскую платформу" - 28%.При этом 18% опрошенных еще не определились с выбором, а значит борьба будет жаркой, уверены эксперты.

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Марина Полякова

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варшава, польша, граница, белоруссия, эксклюзив, россия, чвк "вагнер"