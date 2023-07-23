Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву - 23.07.2023 Украина.ру
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Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву
Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву - 23.07.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву
Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко
2023-07-23T17:38
2023-07-23T17:38
новости
лукашенко
белоруссия
варшава
чвк "вагнер"
польша
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Но отпускать их он "не хочет", добавил белорусский лидер."Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув"",— рассказал он.Бойцы "Вагнера" "не любят" Жешув, так как оттуда на Украину поставляется военная техника и оружие, отметил Лукашенко.Жешув – беда для тех, кто воевал под Артёмовском (Бахмутом), объяснил он.При этом Лукашенко рассказал о двух бригадах польских вооруженных сил, переброшенных к белорусской границе – в районах Бреста и Гродно.
https://ukraina.ru/20230723/1048191256.html
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новости, лукашенко, белоруссия, варшава, чвк "вагнер", польша
Новости, Лукашенко, Белоруссия, Варшава, ЧВК "Вагнер", Польша

Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву

17:38 23.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко
Но отпускать их он "не хочет", добавил белорусский лидер.
"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув"",— рассказал он.
Бойцы "Вагнера" "не любят" Жешув, так как оттуда на Украину поставляется военная техника и оружие, отметил Лукашенко.
Жешув – беда для тех, кто воевал под Артёмовском (Бахмутом), объяснил он.
"Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства."
При этом Лукашенко рассказал о двух бригадах польских вооруженных сил, переброшенных к белорусской границе – в районах Бреста и Гродно.
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