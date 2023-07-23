https://ukraina.ru/20230723/1048195423.html

Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву

Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву - 23.07.2023 Украина.ру

Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву

Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко

2023-07-23T17:38

2023-07-23T17:38

2023-07-23T17:38

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лукашенко

белоруссия

варшава

чвк "вагнер"

польша

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Но отпускать их он "не хочет", добавил белорусский лидер."Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув"",— рассказал он.Бойцы "Вагнера" "не любят" Жешув, так как оттуда на Украину поставляется военная техника и оружие, отметил Лукашенко.Жешув – беда для тех, кто воевал под Артёмовском (Бахмутом), объяснил он.При этом Лукашенко рассказал о двух бригадах польских вооруженных сил, переброшенных к белорусской границе – в районах Бреста и Гродно.

https://ukraina.ru/20230723/1048191256.html

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новости, лукашенко, белоруссия, варшава, чвк "вагнер", польша