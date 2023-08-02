Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины - 02.08.2023 Украина.ру
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Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины
Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины - 02.08.2023 Украина.ру
Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа в своем телеграм-канале признал, что в результате взрывов на территории страны зафиксированы разрушения
2023-08-02T10:30
2023-08-02T10:30
новости
владимир зеленский
украина
разрушения
одесская область
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"Очередная ночь войны &lt;...&gt; К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", - написал Зеленский.Ранним утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.В Вооруженных силах Украины заявили, что взрывы, которые произошли в ночь на среду на юге Одесской области, привели к возгоранию сразу нескольких объектов: пожары вспыхнули в промышленных и портовых зданиях. Кроме того, повреждения получил элеватор.Также в сети появилось видео крупного пожара в городе Измаил Одесской области (огонь охватил нефтебазу и ряд объектов в порту).
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новости, владимир зеленский, украина, разрушения, одесская область
Новости, Владимир Зеленский, Украина, разрушения, Одесская область

Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины

10:30 02.08.2023
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа в своем телеграм-канале признал, что в результате взрывов на территории страны зафиксированы разрушения
"Очередная ночь войны <...> К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", - написал Зеленский.
Ранним утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
В Вооруженных силах Украины заявили, что взрывы, которые произошли в ночь на среду на юге Одесской области, привели к возгоранию сразу нескольких объектов: пожары вспыхнули в промышленных и портовых зданиях. Кроме того, повреждения получил элеватор.
Также в сети появилось видео крупного пожара в городе Измаил Одесской области (огонь охватил нефтебазу и ряд объектов в порту).
09:13
Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИНефтебаза загорелась в Измаиле Одесской области Украины. Об этом 2 августа сообщает украинское издание "Страна.ua"
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаразрушенияОдесская область
 
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