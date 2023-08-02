https://ukraina.ru/20230802/1048417218.html

Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины

Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины - 02.08.2023 Украина.ру

Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа в своем телеграм-канале признал, что в результате взрывов на территории страны зафиксированы разрушения

2023-08-02T10:30

2023-08-02T10:30

2023-08-02T10:30

новости

владимир зеленский

украина

разрушения

одесская область

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"Очередная ночь войны <...> К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", - написал Зеленский.Ранним утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.В Вооруженных силах Украины заявили, что взрывы, которые произошли в ночь на среду на юге Одесской области, привели к возгоранию сразу нескольких объектов: пожары вспыхнули в промышленных и портовых зданиях. Кроме того, повреждения получил элеватор.Также в сети появилось видео крупного пожара в городе Измаил Одесской области (огонь охватил нефтебазу и ряд объектов в порту).

https://ukraina.ru/20230802/1048413639.html

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новости, владимир зеленский, украина, разрушения, одесская область