Зеленский признал существенными повреждения после ударов по югу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа в своем телеграм-канале признал, что в результате взрывов на территории страны зафиксированы разрушения
"Очередная ночь войны <...> К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", - написал Зеленский.
Ранним утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
В Вооруженных силах Украины заявили, что взрывы, которые произошли в ночь на среду на юге Одесской области, привели к возгоранию сразу нескольких объектов: пожары вспыхнули в промышленных и портовых зданиях. Кроме того, повреждения получил элеватор.
Также в сети появилось видео крупного пожара в городе Измаил Одесской области (огонь охватил нефтебазу и ряд объектов в порту).