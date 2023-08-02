В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов - 02.08.2023 Украина.ру
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В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов
В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов - 02.08.2023 Украина.ру
В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов
Также уничтожены две ракеты "Хаймарс", выпущенные по позициям российских войск
2023-08-02T09:59
2023-08-02T09:59
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За последние три дня Вооруженные силы РФ взяли в Сватовском районе ЛНР восемь опорных пунктов и четыре блиндажа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Также российские войска взяли три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов, сообщил он."Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки войск "Запад" нанесли тринадцать авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14 отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны противника", - цитирует слова Зыбинского Телеграм-канал Министерства обороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда большой дальности РСЗО "Хаймарс", которые противник выпустил по позициям ВС РФ.В материале Украина.ру военный эксперт Генадий Алехин рассказал, как в зоне специальной военной операции специалисты инженерно-саперных подразделений наводят понтонные переправы.
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новости, вс рф, сво
Новости, ВС РФ, СВО

В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов

09:59 02.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Также уничтожены две ракеты "Хаймарс", выпущенные по позициям российских войск
За последние три дня Вооруженные силы РФ взяли в Сватовском районе ЛНР восемь опорных пунктов и четыре блиндажа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Также российские войска взяли три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов, сообщил он.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки войск "Запад" нанесли тринадцать авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14 отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны противника", - цитирует слова Зыбинского Телеграм-канал Министерства обороны РФ.
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда большой дальности РСЗО "Хаймарс", которые противник выпустил по позициям ВС РФ.
В материале Украина.ру военный эксперт Генадий Алехин рассказал, как в зоне специальной военной операции специалисты инженерно-саперных подразделений наводят понтонные переправы.
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 08:16
Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНРРоссийские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в Луганской Народной Республике (ЛНР) и уничтожили более трех тысяч боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 31 июля РИА Новости
 
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