В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Также уничтожены две ракеты "Хаймарс", выпущенные по позициям российских войск
За последние три дня Вооруженные силы РФ взяли в Сватовском районе ЛНР восемь опорных пунктов и четыре блиндажа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Также российские войска взяли три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов, сообщил он.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки войск "Запад" нанесли тринадцать авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14 отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны противника", - цитирует слова Зыбинского Телеграм-канал Министерства обороны РФ.
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда большой дальности РСЗО "Хаймарс", которые противник выпустил по позициям ВС РФ.
В материале Украина.ру военный эксперт Генадий Алехин рассказал, как в зоне специальной военной операции специалисты инженерно-саперных подразделений наводят понтонные переправы.
31 июля, 08:16Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНРРоссийские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в Луганской Народной Республике (ЛНР) и уничтожили более трех тысяч боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 31 июля РИА Новости