https://ukraina.ru/20230802/1048415124.html

В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов

В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов - 02.08.2023 Украина.ру

В Сватовском районе ЛНР Вооруженные силы РФ взяли восемь опорных пунктов

Также уничтожены две ракеты "Хаймарс", выпущенные по позициям российских войск

2023-08-02T09:59

2023-08-02T09:59

2023-08-02T09:59

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За последние три дня Вооруженные силы РФ взяли в Сватовском районе ЛНР восемь опорных пунктов и четыре блиндажа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Также российские войска взяли три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов, сообщил он."Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки войск "Запад" нанесли тринадцать авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14 отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны противника", - цитирует слова Зыбинского Телеграм-канал Министерства обороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда большой дальности РСЗО "Хаймарс", которые противник выпустил по позициям ВС РФ.В материале Украина.ру военный эксперт Генадий Алехин рассказал, как в зоне специальной военной операции специалисты инженерно-саперных подразделений наводят понтонные переправы.

https://ukraina.ru/20230731/1048361332.html

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