https://ukraina.ru/20230802/1048411487.html

Полковник Алёхин рассказал, что делают солдаты ВСУ, когда бойцы заходят в украинские окопы

Полковник Алёхин рассказал, что делают солдаты ВСУ, когда бойцы заходят в украинские окопы - 02.08.2023 Украина.ру

Полковник Алёхин рассказал, что делают солдаты ВСУ, когда бойцы заходят в украинские окопы

Мотивация ВСУ очень зависит от денежного эквивалента. Украинцы вынуждены идти на фронт, потому что для них не осталось другой работы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T07:46

2023-08-02T07:46

2023-08-02T07:46

новости

всу

плен

сво

наступление

фронт

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/18/1034061836_0:64:1204:741_1920x0_80_0_0_cd905d16604ae0b814c0ffee3737dd41.jpg

В зоне СВО враг использует все свои резервы. Все боеспособные части ВСУ продолжают сражаться. И просто так в плен российским военным они не сдаются, рассказал Алёхин.Есть факты сдачи в плен солдат ВСУ на Запорожском и Купянском направлении. Но они сдаются только в том случае, когда российские военные заходят в украинские окопы, отметил эксперт.Если мобилизационный ресурс на Украине еще нормальный, то техники и оружия они теряют в большом количестве, это видно по событиям на Запорожье. Поэтому ВСУ стараются использовать все советские образцы, которые у них есть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048389910.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, плен, сво, наступление, фронт, украина