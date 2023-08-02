Полковник Алёхин рассказал, что делают солдаты ВСУ, когда бойцы заходят в украинские окопы
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Мотивация ВСУ очень зависит от денежного эквивалента. Украинцы вынуждены идти на фронт, потому что для них не осталось другой работы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
В зоне СВО враг использует все свои резервы. Все боеспособные части ВСУ продолжают сражаться. И просто так в плен российским военным они не сдаются, рассказал Алёхин.
Есть факты сдачи в плен солдат ВСУ на Запорожском и Купянском направлении. Но они сдаются только в том случае, когда российские военные заходят в украинские окопы, отметил эксперт.
"Отмечу также, что мотивация противника (при всей серьезной идеологической накрутки на Украине) зависит от денежного эквивалента. В том же Харькове мужики вынуждены идти на фронт, потому что для них не осталось другой работы. Будут им платить – будут воевать. Не будут – сразу разбегутся", - подчеркнул Алёхин.
Если мобилизационный ресурс на Украине еще нормальный, то техники и оружия они теряют в большом количестве, это видно по событиям на Запорожье. Поэтому ВСУ стараются использовать все советские образцы, которые у них есть, заключил собеседник издания.
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