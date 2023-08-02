https://ukraina.ru/20230802/1048411213.html

"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков

"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков - 02.08.2023 Украина.ру

"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков

Натовские инструкторы стараются натаскивать украинцев, чтобы они не использовали в боях серьезную технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T06:15

2023-08-02T06:15

2023-08-02T06:15

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США очень беспокоятся о своем вооружении, которое было доставлено на линию фронта. Они стараются натаскивать украинцев, чтобы они как можно меньше использовали серьезную технику, рассказал эксперт.Но украинцы постоянно требуют у НАТО дополнительную военную помощь. Противник понимает, что без хорошей ПВО они не добьются ощутимых успехов на Запорожье, добавил Алёхин.ПВО над Харьковом трещит по швам, как и фронт на Купянском направлении. Поэтому главком ВСУ Валерий Залужный постоянно находится в контакте с американцами и постоянно просит помощь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пво, сша, украина, военная помощь, вооружение, харьков