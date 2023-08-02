"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Натовские инструкторы стараются натаскивать украинцев, чтобы они не использовали в боях серьезную технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
США очень беспокоятся о своем вооружении, которое было доставлено на линию фронта. Они стараются натаскивать украинцев, чтобы они как можно меньше использовали серьезную технику, рассказал эксперт.
Но украинцы постоянно требуют у НАТО дополнительную военную помощь. Противник понимает, что без хорошей ПВО они не добьются ощутимых успехов на Запорожье, добавил Алёхин.
"Они (командование ВСУ.- Ред.) просят ЗРК Patriot, который может прикрыть только Киев. Харьков он прикрыть не может. Местные власти могут сколько угодно говорить, что они сбивают все наши ракеты, но количество наших точных попаданий только возрастает", - подчеркнул эксперт.
ПВО над Харьковом трещит по швам, как и фронт на Купянском направлении. Поэтому главком ВСУ Валерий Залужный постоянно находится в контакте с американцами и постоянно просит помощь, заключил собеседник издания.
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