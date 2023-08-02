"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков - 02.08.2023 Украина.ру
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"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков
"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков - 02.08.2023 Украина.ру
"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков
Натовские инструкторы стараются натаскивать украинцев, чтобы они не использовали в боях серьезную технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-02T06:15
2023-08-02T06:15
новости
пво
сша
украина
военная помощь
вооружение
харьков
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США очень беспокоятся о своем вооружении, которое было доставлено на линию фронта. Они стараются натаскивать украинцев, чтобы они как можно меньше использовали серьезную технику, рассказал эксперт.Но украинцы постоянно требуют у НАТО дополнительную военную помощь. Противник понимает, что без хорошей ПВО они не добьются ощутимых успехов на Запорожье, добавил Алёхин.ПВО над Харьковом трещит по швам, как и фронт на Купянском направлении. Поэтому главком ВСУ Валерий Залужный постоянно находится в контакте с американцами и постоянно просит помощь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html
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Украина.ру
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новости, пво, сша, украина, военная помощь, вооружение, харьков
Новости, ПВО, США, Украина, военная помощь, вооружение, Харьков

"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков

06:15 02.08.2023
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP / Mindaugas Kulbis
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Натовские инструкторы стараются натаскивать украинцев, чтобы они не использовали в боях серьезную технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
США очень беспокоятся о своем вооружении, которое было доставлено на линию фронта. Они стараются натаскивать украинцев, чтобы они как можно меньше использовали серьезную технику, рассказал эксперт.
Но украинцы постоянно требуют у НАТО дополнительную военную помощь. Противник понимает, что без хорошей ПВО они не добьются ощутимых успехов на Запорожье, добавил Алёхин.
"Они (командование ВСУ.- Ред.) просят ЗРК Patriot, который может прикрыть только Киев. Харьков он прикрыть не может. Местные власти могут сколько угодно говорить, что они сбивают все наши ракеты, но количество наших точных попаданий только возрастает", - подчеркнул эксперт.
ПВО над Харьковом трещит по швам, как и фронт на Купянском направлении. Поэтому главком ВСУ Валерий Залужный постоянно находится в контакте с американцами и постоянно просит помощь, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Херсон
Вчера, 10:30
Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУСейчас в противостоянии с Украиной начинается схватка, которая по своей логике напоминает Сталинградскую или Курскую битву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
НовостиПВОСШАУкраинавоенная помощьвооружениеХарьков
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ
06:15"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков
06:00Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы
05:45Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском
05:15Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове
05:00Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ
04:45Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
04:30Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
04:15"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники"
04:00Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"
19:30Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
19:05Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа
19:00Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы"
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