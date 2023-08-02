https://ukraina.ru/20230802/1048410400.html

Лариса Шеслер: Жители Таджикистана получили больше российских паспортов, чем беженцы из Украины

Лариса Шеслер: Жители Таджикистана получили больше российских паспортов, чем беженцы из Украины - 02.08.2023 Украина.ру

Лариса Шеслер: Жители Таджикистана получили больше российских паспортов, чем беженцы из Украины

Указ о получение российского гражданства беженцами из Украины составлен так, что многие люди не из новых регионов РФ не могут получить российский паспорт. О причине такой недоработки и о том, как ее исправить, мы поговорили с председателем "Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины" Ларисой Шеслер.

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

украина

россия

беженцы

украинские беженцы

мигранты

новые регионы рф

российское гражданство

интервью

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— Лариса Виленовна, не секрет, что в украинских тюрьмах находятся тысячи симпатизирующих России людей и это наша большая беда. Но есть еще одна беда — люди, которые каким-то чудом прорываются из Украины в Россию. Россия по официальным данным приняла более 2,5 млн беженцев из Украины. Кто-то из них остается, кто-то уезжает дальше транзитом в другие страны. Тем не менее, это очень много людей. Как организована им помощь?– Практически все выплаты для беженцев уже прекратились. Была одноразовая выплата, потом до нового года, в 2022 году, платили по 10 тысяч пенсионерам, на детей платили. Это все уже прекратилось, фактически никто пособий уже не получает, кроме тех, кому полагается, как российским гражданам – пособие для детей и т.д.Проблема в том, что приехало много людей с территорий Украины, которые не входят в состав новых регионов РФ. В Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР люди получили российское гражданство и документы по так называемой оптации. Они после проведения референдумов считаются гражданами Российской Федерации автоматически и в течение десяти дней после подачи документов получают российский паспорт.Все остальные граждане Украины имеют право получить российское гражданство по упрощенному порядку. Действительно порядок упростили кардинально по сравнению с тем, как это было пять лет назад, три года назад, даже год назад. В чем заключается упрощение? Любой гражданин Украины, попавший на территорию Российской Федерации, может подавать на российское гражданство сразу же, минуя этапы разрешения на временное проживание — РВП и вида на жительство – ВНЖ. В течение трех месяцев, это средний срок рассмотрения заявления, он получает российский паспорт.Указ № 440, благодаря которому беженцы сразу имеют право получить российский паспорт, очень гуманный. Однако по статистике за прошедшие полгода 2023 года только 39 тысяч граждан Украины — жители Харькова, Николаева, Одессы, Киева (без новых регионов) получили гражданство РФ. Для сравнения – жители Таджикистана за эти полгода получили 86 тысяч паспортов.– При том, что из Украины, не включая новые регионы, приехали минимум сотни тысяч.– Да, приехало намного больше людей. И в чем главная проблема? Когда составляли указ № 440 по получению упрощенного гражданства жителями Украины, его переделали из указа № 187, который был разработан для жителей ДНР и ЛНР. Просто поставили запятую и добавили: "и Украины".Но для жителей ДНР и ЛНР нужно было подтверждение, что они постоянно проживают на этих территориях. А на Украине, начиная с 2016 года, выводятся бумажные паспорта, в которых ставится штамп прописки, регистрации, и вводится ID-карта, пластиковая карточка. В ней нет информации о месте проживания, просто фамилия, имя, отчество и какой-то код. Как человек в таком случае должен подтвердить свое проживание на Украине?И вот на это натолкнулись тысячи, десятки тысяч людей. Они не могут подтвердить свое постоянное проживание на Украине, потому что МВД, миграционная служба, требует предъявить документ, согласно которому они постоянно проживают на Украине. Для того, чтобы получить данные по проживанию, нужно зайти в "Дию", это аналог российских "Госуслуг", и вот там по коду есть информация о постоянном месте проживания. А для того, чтобы данную справку получить в бумажном виде со штампом, надо идти в соответствующие конторы на Украине. Естественно, люди сюда приехали без всяких адресных справок, оттуда же получить ее невозможно.Нужно немного доработать указ, просто указать, что постоянное проживание на Украине подтверждается…– Гражданством Украины.– Общегражданским паспортом Украины, включая ID-паспорта.– Собственно, прецеденты-то были, потому что беженцам с правобережья Херсонской области, с территорий, оставленных российскими войсками, людям раздавали жилищные сертификаты, на основании их места проживания. Не обязательно было даже показывать свою прописку, достаточно, чтобы кто-то просто подтвердил, что ты там жил. То есть, можно оказывается так делать.– Можно. Но я вам хочу сказать, что для жителей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей ситуация облегчается во многом тем, что у них существуют областные администрации, тем, что у них существуют губернаторы, местные администрации.Если человека, например, который приехал из Краматорска или из того же Бахмута нет адресной справки, он может ее получить в областной администрации. Это уже субъекты Российской Федерации, там правительства есть, которые эту проблему могут решить. А если человек приехал из Одессы или Харькова, где этих субъектов нет, справки даже, например, украинской Харьковской ВГА не воспринимаются российскими чиновниками как полноценный документ, обязательный к исполнению.– "Езжайте на Украину получать"?– Да, это, кстати, распространенное заявление в МВД: "Езжайте на Украину, получайте эту справку". Даже при том, что я очень критично отношусь к миграционным службам, но, тем не менее, здесь их трудно обвинять. Они не могут переступить через формулировки закона.– Значит надо менять закон.– Нужно менять саму формулировку и не требовать чудес от миграционной службы, которая упирается в закон. Они, кстати, и в разъяснении указывают: "Если у вас нет регистрации, вы не можете ее подтвердить, значит идите по другому пути получения гражданства". А другой путь получения гражданства – это, извините меня, квоты на РВП, которых вообще нет в этом году. По-моему, 15 тысяч человек на всю Россию имеют квоты. Раз невозможно получить квоту на РВП, соответственно не будет ВНЖ и т.д. Это все уже растягивается на какое-то совершенно страшное количество лет.Именно в эту недоработку упирается то, что такое ничтожное количество людей, несмотря на, казалось бы, широко открытые ворота для российского гражданства, его получает.– Если кто-то из граждан, обладающий законодательной инициативой, наконец решится подать соответствующий законопроект, вы готовы объяснить, как сделать правильно?– Безусловно, я готова, я и пишу об этом, и записки составляю пояснительные о том, с чем приходится сталкиваться украинским гражданам. Одно дело заявить, что это наши люди, что это наши граждане, мы всех ждем, всем поможем, а другое дело – реальная ситуация, когда все не совсем так замечательно как это некоторые себе представляют. Но все можно исправить.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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