https://ukraina.ru/20230802/1048406336.html

Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском

Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском - 02.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском

Харьковско-Купянское направление будет иметь важное значение для дальнейшего хода СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T05:45

2023-08-02T05:45

2023-08-02T05:45

новости

вс рф

купянск

логистика

ракетный удар

белгородская область

вооружение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223339_143:0:1080:527_1920x0_80_0_0_df0ca39df166b659de17a49164f60101.jpg

За последние полтора месяца Россия стала наносить больше комплексных огневых ударов по военным объектам, расположенных на территории между Харьковом и Белгородом, а также в самом Харькове, рассказал Алехин.Там расположено много крупных железнодорожные станций (Основа, Левада, Балашовка), куда поступают натовские техника и вооружения. Все это транзитом идет через Чугуев и направляется в сторону Купянска, уточнил эксперт.Взяв железнодорожную станцию Молчаново, ВС РФ нарушили снабжение ВСУ между Двуречным и Купянском. Также был нанесён массированный огневой удар по колонне военной техники, которая направлялась через Волчанск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, купянск, логистика, ракетный удар, белгородская область, вооружение