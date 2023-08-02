Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Харьковско-Купянское направление будет иметь важное значение для дальнейшего хода СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
За последние полтора месяца Россия стала наносить больше комплексных огневых ударов по военным объектам, расположенных на территории между Харьковом и Белгородом, а также в самом Харькове, рассказал Алехин.
Там расположено много крупных железнодорожные станций (Основа, Левада, Балашовка), куда поступают натовские техника и вооружения. Все это транзитом идет через Чугуев и направляется в сторону Купянска, уточнил эксперт.
"Есть такой населенный пункт с названием Великий Бурлук недалеко от границы с Белгородской областью. Там противник пытался создать бронированный кулак, куда стягивались наиболее боеспособные подразделения для действий на Купянском направлении. Мы тоже разбили эту логистическую цепь", - подчеркнул Алехин.
Взяв железнодорожную станцию Молчаново, ВС РФ нарушили снабжение ВСУ между Двуречным и Купянском. Также был нанесён массированный огневой удар по колонне военной техники, которая направлялась через Волчанск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 10:30Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУСейчас в противостоянии с Украиной начинается схватка, которая по своей логике напоминает Сталинградскую или Курскую битву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец