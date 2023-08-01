Владимир Киселёв о наградах за подбитые "Леопарды" и о том, чему шоу-бизнесу надо учиться у Сталина - 01.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230801/1048401771.html
Владимир Киселёв о наградах за подбитые "Леопарды" и о том, чему шоу-бизнесу надо учиться у Сталина
Владимир Киселёв о наградах за подбитые "Леопарды" и о том, чему шоу-бизнесу надо учиться у Сталина - 01.08.2023 Украина.ру
Владимир Киселёв о наградах за подбитые "Леопарды" и о том, чему шоу-бизнесу надо учиться у Сталина
В российском медийном пространстве делается слишком мало для мобилизации общества и победы, а всем звездам стоит поехать выступать в Донбассе и других новых... Украина.ру, 01.08.2023
2023-08-01T14:55
2023-08-01T15:42
интервью
музыкант
"земляне"
бизнес
шоу-бизнес
спецоперация
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048403023_135:29:835:423_1920x0_80_0_0_f0f9e5f3d65685787541b33e6e9318cf.jpg
В российском медийном пространстве делается слишком мало для мобилизации общества и победы, а всем звездам стоит поехать выступать в Донбассе и других новых территориях.Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв.– Владимир Владимирович, я хотел бы начать с вопроса о вашей акции – вознаграждении военнослужащим за подбитую иностранную технику, в частности, немецкие танки Leopard. Расскажите, пожалуйста, как родилась эта идея, как она реализуется?– Эта идея не появилась. Мы лишь следуем примеру наших отцов и старших товарищей, как бы высокопарно это не звучало: во время Великой Отечественной войны многие советские артисты – [Клавдия] Шульженко, [Лидия] Русланова, [Леонид] Утёсов – собирали деньги на вооружение, на тяжелую технику. Так что, я подумал, по их примеру: было бы неплохо, чтобы наши звезды, наши артисты сделали такой вклад в победу.– Это была ваша идея?– Безусловно, это была моя идея. Откликнулись на нее, по понятным причинам, музыканты группы "Земляне", Гриша Лепс, Антонов Юрий Михайлович, Коля Басков, Елена Север. Но печально, что пока нет отклика у других наших коллег. Это вызывает у меня оторопь: каждый находит какие-то свои причины.– Вы предлагали поучаствовать другим музыкантам?– Да, мы предлагали многим, и дело не только в этом: мы сами готовы поучаствовать в любых инициативах от наших коллег. И я не думаю, что для них столь обременительна именно финансовая составляющая. Но, тем не менее, пока особого желания у наших коллег мы не видим. Но, конечно, я надеюсь, что раскачаются.– На "Русском радио", насколько я знаю, выступала Наталья Качура – певица из Донбасса. Вы приглашали других артистов из новых территорий?– Сразу вам скажу: у нас выступает не только она, но и многие другие. На фестивале "Белые ночи" мы сейчас провели специальный день патриотической песни, что, безусловно, ставит некие вопросы: почему мы – частная компания, частная радиостанция, частный фестиваль – отдаем должное нашим донецким коллегам, а фестивали на государственных грантах – нет. Как пример – VK-fest, который проходил только в центральных городах России.В чем для них трудность, сделать дни патриотической песни? А у них на сцене тиражировался и [Алишер] Моргенштерн*, и другие люди, которые чуть ли не признаны иноагентами. Это – абсолютная дикость. Вы посмотрите "Бесогон" Никиты Сергеевича Михалкова, который в открытую показал присутствие на сцене тех, кого я даже перечислять не хочу.А самое главное – почему фестиваль, который проходит на деньги государства, не может проходить в Донецке, Луганске? Хотя бы ближе к зоне СВО. Мы ведь там проводим мероприятия, концерты, акции. Вот это вызывает ощущение дикости.– Донецк и Луганск, все же, обстреливаются.– Серьезно? Как вы хорошо осведомлены, я тоже читаю газеты. Вы меня хорошо слышите? Я вам только что сказал, что, в отличии от вас, мы там бываем, мы там выступаем. Более того, мы выступали даже на площадях в Херсоне. Да, обстреливают. А что люди, которые там воюют, они тоже должны оттуда смотаться из-за обстрелов?Мы приехали и выступали для наших воинов, и привозили им гуманитарную помощь. И не так, как некоторые – фамилии, надеюсь, вы знаете не хуже меня – приезжают и разгружают коробочки своими ручками напомаженными, а мы эти благотворительные трайлеры сами собираем, комплектуем и привозим. Так что, и фестиваль VK-fest мог бы съездить и выступить туда. А вы спрашиваете, почему не поддержали мою инициативу выплачивать деньги за тяжелую технику. Вот поэтому и не поддержали! Что я должен сказать? Что они трусы и предатели? Я не имею права – не суди, да не судим будешь.Знаете, в журналистских кругах, когда не очень уверен в своей правоте, прячутся за формулировкой "А это – мое суждение". А у меня нет суждений, я называю факты.Мы сегодня видим, как поступают украинские артисты, наши коллеги, и это очень печально. Потому что все эти годы украинские руководители культуры и идеологии воспитывали артистов: "Воплі Відоплясова", "Бумбокс", "Океан Ельзи" не только поехали на фронт, но и содержат, и финансируют свои воинские подразделения.А у нас получается, что, все наши большие звезды сбежали из страны. Но это же не только их вина: это вина тех, кто руководил, воспитывал их, финансировал, поддерживал. Мои недруги пытались сказать, что я поднимаю эту волну, потому что обойден их грантами. Ничего подобного, я их просто не беру.Я считаю подлостью, брать деньги за верность родине. А эти гранты дают непонятно кому – артистам, которые выступают за тридевять земель от зоны спецоперации, и, самое страшное – никто из них не поехал на линию боевого соприкосновения бесплатно. Все за гонорары.Поэтому мы смотрим на украинцев, (хоть я их и не поддерживаю), и завидуем им: там так воспитан патриотизм творческой элиты… Все эти годы там была активная идеологическая работа, не разделяли артистов на своих и чужих.– Но ведь есть же обратная сторона: такое политизированное общество становится радикальным…– Да, и группы, которые назвал едут на фронт, финансируют свою армию – и не только эти полтора года, но все восемь лет. Я в 2015 году поднял бучу, написал нашему руководству, что мы проваливаем идеологическую работу, что у нас здесь одни украинские и закавказские артисты. Русским артистам нет возможности выйти. Украинские артисты, которые здесь выступали отдавали до 20% своих заработков на АТО, и не давали пробиться русским.По поводу идеологии, и всего прочего: а кто нам мешает это? Вы думаете, сейчас будет не тоже самое? Вы считаете, что нам не нужно заниматься патриотическим воспитанием?– Я говорю, что этот процесс на Украине привел к радикализации общества.– А нам плохо разве, если у нас приведет? Мы сейчас будем делать это, но делать, опоздав на 8 лет.А что, разве в Америке не поет Born in the U.S.A Брюс Спрингстин? Не поет песню We`re an American Band группа Grand Funk Railroad? Не поют песни с американским флагом? А мы, что? С кем мы считаться должны? Они – радикалы, а мы кто? Толстовцы? Щеку подставляем под удар? Вот и имеем то, что имеем. Это все равно будет, невозможно обойтись без этого.– Можете привести какие-нибудь исторические параллели с нынешней ситуацией в российской культуре, эстраде?– Мы же помним похожую историю, но в обратную сторону: так называемы "философский пароход". Тогда убрали всю интеллигенцию из России в 24-25 годах. Мы говорим, что [Иосиф] Сталин – тиран, но всех этих людей в 30-х годах пригласили обратно, помогли вернуться назад. Понимали: что душеприказчики, идеологи, повелители душ нужны стране, потому что за ними идет масса.Это ведь исторический факт, о том, что Александр Довженко, [Александр] Александров, [Владимир] Маяковский, [Сергей] Есенин – Сталиным, а я абсолютно убежден, что он – тиран, были посланы в Европу, в Америку, проходили там творческие стажировки, образно говоря.Они смотрели там, как работает Голливуд, как работает культура, и, вернувшись домой, создали "Цирк", "Кубанские казаки", "Волга-Волга" - величайшие произведения. Так что, да, были примеры, только мы на этих примерах не учимся.*Лицо выполняет функции иноагента в РФ
https://ukraina.ru/20230731/1048360390.html
https://ukraina.ru/20221206/1041538207.html
https://ukraina.ru/20230506/1045998340.html
https://ukraina.ru/20230413/1045271390.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048403023_158:0:793:476_1920x0_80_0_0_bd7ea28a2677eee46d955509e3f6486a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, музыкант, "земляне", бизнес, шоу-бизнес, спецоперация, новые регионы
Интервью, музыкант, "Земляне", бизнес, шоу-бизнес, Спецоперация, Новые регионы

Владимир Киселёв о наградах за подбитые "Леопарды" и о том, чему шоу-бизнесу надо учиться у Сталина

14:55 01.08.2023 (обновлено: 15:42 01.08.2023)
 
© из личного архиваВладимир Киселёв интервью
Владимир Киселёв интервью
© из личного архива
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В российском медийном пространстве делается слишком мало для мобилизации общества и победы, а всем звездам стоит поехать выступать в Донбассе и других новых территориях.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв.
– Владимир Владимирович, я хотел бы начать с вопроса о вашей акции – вознаграждении военнослужащим за подбитую иностранную технику, в частности, немецкие танки Leopard. Расскажите, пожалуйста, как родилась эта идея, как она реализуется?
– Эта идея не появилась. Мы лишь следуем примеру наших отцов и старших товарищей, как бы высокопарно это не звучало: во время Великой Отечественной войны многие советские артисты – [Клавдия] Шульженко, [Лидия] Русланова, [Леонид] Утёсов – собирали деньги на вооружение, на тяжелую технику. Так что, я подумал, по их примеру: было бы неплохо, чтобы наши звезды, наши артисты сделали такой вклад в победу.
– Это была ваша идея?
– Безусловно, это была моя идея. Откликнулись на нее, по понятным причинам, музыканты группы "Земляне", Гриша Лепс, Антонов Юрий Михайлович, Коля Басков, Елена Север. Но печально, что пока нет отклика у других наших коллег. Это вызывает у меня оторопь: каждый находит какие-то свои причины.
– Вы предлагали поучаствовать другим музыкантам?
– Да, мы предлагали многим, и дело не только в этом: мы сами готовы поучаствовать в любых инициативах от наших коллег. И я не думаю, что для них столь обременительна именно финансовая составляющая. Но, тем не менее, пока особого желания у наших коллег мы не видим. Но, конечно, я надеюсь, что раскачаются.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 10:55
Это провал. Пугачева и Вайкуле в Юрмале Фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" потерпел фиаско, несмотря на приезд Аллы Пугачёвой
– На "Русском радио", насколько я знаю, выступала Наталья Качура – певица из Донбасса. Вы приглашали других артистов из новых территорий?
– Сразу вам скажу: у нас выступает не только она, но и многие другие. На фестивале "Белые ночи" мы сейчас провели специальный день патриотической песни, что, безусловно, ставит некие вопросы: почему мы – частная компания, частная радиостанция, частный фестиваль – отдаем должное нашим донецким коллегам, а фестивали на государственных грантах – нет. Как пример – VK-fest, который проходил только в центральных городах России.
В чем для них трудность, сделать дни патриотической песни? А у них на сцене тиражировался и [Алишер] Моргенштерн*, и другие люди, которые чуть ли не признаны иноагентами. Это – абсолютная дикость. Вы посмотрите "Бесогон" Никиты Сергеевича Михалкова, который в открытую показал присутствие на сцене тех, кого я даже перечислять не хочу.
А самое главное – почему фестиваль, который проходит на деньги государства, не может проходить в Донецке, Луганске? Хотя бы ближе к зоне СВО. Мы ведь там проводим мероприятия, концерты, акции. Вот это вызывает ощущение дикости.
– Донецк и Луганск, все же, обстреливаются.
– Серьезно? Как вы хорошо осведомлены, я тоже читаю газеты. Вы меня хорошо слышите? Я вам только что сказал, что, в отличии от вас, мы там бываем, мы там выступаем. Более того, мы выступали даже на площадях в Херсоне. Да, обстреливают. А что люди, которые там воюют, они тоже должны оттуда смотаться из-за обстрелов?
Мы приехали и выступали для наших воинов, и привозили им гуманитарную помощь. И не так, как некоторые – фамилии, надеюсь, вы знаете не хуже меня – приезжают и разгружают коробочки своими ручками напомаженными, а мы эти благотворительные трайлеры сами собираем, комплектуем и привозим. Так что, и фестиваль VK-fest мог бы съездить и выступить туда. А вы спрашиваете, почему не поддержали мою инициативу выплачивать деньги за тяжелую технику. Вот поэтому и не поддержали! Что я должен сказать? Что они трусы и предатели? Я не имею права – не суди, да не судим будешь.
Знаете, в журналистских кругах, когда не очень уверен в своей правоте, прячутся за формулировкой "А это – мое суждение". А у меня нет суждений, я называю факты.
Наталья Качура интервью - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 19:46
Певица Наталья Качура: Если наши песни хоть кому-то помогут — это и будет самая большая награда для нас!
Мы сегодня видим, как поступают украинские артисты, наши коллеги, и это очень печально. Потому что все эти годы украинские руководители культуры и идеологии воспитывали артистов: "Воплі Відоплясова", "Бумбокс", "Океан Ельзи" не только поехали на фронт, но и содержат, и финансируют свои воинские подразделения.
А у нас получается, что, все наши большие звезды сбежали из страны. Но это же не только их вина: это вина тех, кто руководил, воспитывал их, финансировал, поддерживал. Мои недруги пытались сказать, что я поднимаю эту волну, потому что обойден их грантами. Ничего подобного, я их просто не беру.
Я считаю подлостью, брать деньги за верность родине. А эти гранты дают непонятно кому – артистам, которые выступают за тридевять земель от зоны спецоперации, и, самое страшное – никто из них не поехал на линию боевого соприкосновения бесплатно. Все за гонорары.
Поэтому мы смотрим на украинцев, (хоть я их и не поддерживаю), и завидуем им: там так воспитан патриотизм творческой элиты… Все эти годы там была активная идеологическая работа, не разделяли артистов на своих и чужих.
– Но ведь есть же обратная сторона: такое политизированное общество становится радикальным…
– Да, и группы, которые назвал едут на фронт, финансируют свою армию – и не только эти полтора года, но все восемь лет. Я в 2015 году поднял бучу, написал нашему руководству, что мы проваливаем идеологическую работу, что у нас здесь одни украинские и закавказские артисты. Русским артистам нет возможности выйти. Украинские артисты, которые здесь выступали отдавали до 20% своих заработков на АТО, и не давали пробиться русским.
По поводу идеологии, и всего прочего: а кто нам мешает это? Вы думаете, сейчас будет не тоже самое? Вы считаете, что нам не нужно заниматься патриотическим воспитанием?
– Я говорю, что этот процесс на Украине привел к радикализации общества.
– А нам плохо разве, если у нас приведет? Мы сейчас будем делать это, но делать, опоздав на 8 лет.
А что, разве в Америке не поет Born in the U.S.A Брюс Спрингстин? Не поет песню We`re an American Band группа Grand Funk Railroad? Не поют песни с американским флагом? А мы, что? С кем мы считаться должны? Они – радикалы, а мы кто? Толстовцы? Щеку подставляем под удар? Вот и имеем то, что имеем. Это все равно будет, невозможно обойтись без этого.
Эдуардо Мартиника интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
6 мая, 07:23Культура
Музыкант из Никарагуа Эдуардо Мартиника: В своей музыке мы вдохновляемся идеями Карла МарксаЭдуардо Мартиника – гитарист, солист музыкального фольклорного ансамбля LiberArte из Никарагуа, активно гастролирующего по странам Латинской Америки.
– Можете привести какие-нибудь исторические параллели с нынешней ситуацией в российской культуре, эстраде?
– Мы же помним похожую историю, но в обратную сторону: так называемы "философский пароход". Тогда убрали всю интеллигенцию из России в 24-25 годах. Мы говорим, что [Иосиф] Сталин – тиран, но всех этих людей в 30-х годах пригласили обратно, помогли вернуться назад. Понимали: что душеприказчики, идеологи, повелители душ нужны стране, потому что за ними идет масса.
Это ведь исторический факт, о том, что Александр Довженко, [Александр] Александров, [Владимир] Маяковский, [Сергей] Есенин – Сталиным, а я абсолютно убежден, что он – тиран, были посланы в Европу, в Америку, проходили там творческие стажировки, образно говоря.
Они смотрели там, как работает Голливуд, как работает культура, и, вернувшись домой, создали "Цирк", "Кубанские казаки", "Волга-Волга" - величайшие произведения. Так что, да, были примеры, только мы на этих примерах не учимся.
*Лицо выполняет функции иноагента в РФ
Александр Довженко
13 апреля, 17:56История
"Украинская трилогия" Александра Довженко: прорыв в мировой кинематограф
 
Интервьюмузыкант"Земляне"бизнесшоу-бизнесСпецоперацияНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51"Слышу, взбесилась Польша": Лукашенко рассказал, что делают "вагнеровцы" в Белоруссии
15:33ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников
15:08У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят
14:55Владимир Киселёв о наградах за подбитые "Леопарды" и о том, чему шоу-бизнесу надо учиться у Сталина
14:44Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам
14:26Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов
14:25Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"
14:23В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"
14:20Колебание цен на нефть из-за украинского конфликта лишило "Бритиш Петролеум" половины прибыли
14:17Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны
14:13Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине
14:07Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника
14:00"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео
13:54Уроборос: 100 лет началу приучения украинцев к украинскому
13:49План на случай "смерти Зеленского". Главное на Украине на 14:00 1 августа
13:37"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ
13:21Чем воюют на Украине. "Бобры" за работой в зоне СВО
12:59Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
12:48"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
12:37Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ
Лента новостейМолния