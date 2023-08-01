"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео - 01.08.2023 Украина.ру
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"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео
"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео - 01.08.2023 Украина.ру
"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео
Военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в эфире... Украина.ру, 01.08.2023
2023-08-01T14:00
2023-08-01T14:00
алёхин
видео
россия
украина
сво
всу
купянск
сумская область
запорожье
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Военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру раскрыл цели ударов по Харьковской области, а также рассказал, к чему готовятся ВСУ на купянском направлении: 00:29 – Об эффективности ударов по военным объектам Харьковской и Сумской областей; 08:45 - Что помогает России наступать на купянском направлении? 10:40 – Как российской армии продвинуться к Чернигову и к Сумам? 13:50 – Битва за Купянск: какую тактику выбрали ВСУ? 23:40 – О мотивации противника и нашей; 29:24 – О сроках СВО и о заявлениях командующего группировкой войск "Центр" генерал-лейтенанта Мордвичёва.
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алёхин, видео, россия, украина, сво, всу, купянск, сумская область, запорожье, донбасс, вкс, нато, пво, минобороны, фронт, снаряды, впк, мобилизация, видео
Алёхин, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Купянск, Сумская область, Запорожье, Донбасс, ВКС, НАТО, ПВО, Минобороны, фронт, снаряды, ВПК, мобилизация

"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео

14:00 01.08.2023
 
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Военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру раскрыл цели ударов по Харьковской области, а также рассказал, к чему готовятся ВСУ на купянском направлении:
00:29 – Об эффективности ударов по военным объектам Харьковской и Сумской областей;
08:45 - Что помогает России наступать на купянском направлении?
10:40 – Как российской армии продвинуться к Чернигову и к Сумам?
13:50 – Битва за Купянск: какую тактику выбрали ВСУ?
23:40 – О мотивации противника и нашей;
29:24 – О сроках СВО и о заявлениях командующего группировкой войск "Центр" генерал-лейтенанта Мордвичёва.
 
АлёхинВидеоРоссияУкраинаСВОВСУКупянскСумская областьЗапорожьеДонбассВКСНАТОПВОМинобороныфронтснарядыВПКмобилизация
 
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