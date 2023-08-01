https://ukraina.ru/20230801/1048400912.html

"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео

"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео - 01.08.2023 Украина.ру

"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео

Военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в эфире... Украина.ру, 01.08.2023

2023-08-01T14:00

2023-08-01T14:00

2023-08-01T14:00

алёхин

видео

россия

украина

сво

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купянск

сумская область

запорожье

донбасс

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Военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру раскрыл цели ударов по Харьковской области, а также рассказал, к чему готовятся ВСУ на купянском направлении: 00:29 – Об эффективности ударов по военным объектам Харьковской и Сумской областей; 08:45 - Что помогает России наступать на купянском направлении? 10:40 – Как российской армии продвинуться к Чернигову и к Сумам? 13:50 – Битва за Купянск: какую тактику выбрали ВСУ? 23:40 – О мотивации противника и нашей; 29:24 – О сроках СВО и о заявлениях командующего группировкой войск "Центр" генерал-лейтенанта Мордвичёва.

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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