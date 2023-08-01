https://ukraina.ru/20230801/1048395223.html

На концерте украинской артистки в Нидерландах прозвучали выстрелы

На концерте украинской артистки в Нидерландах прозвучали выстрелы - 01.08.2023 Украина.ру

На концерте украинской артистки в Нидерландах прозвучали выстрелы

Выступление украинской рэп- и хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona (Алёна Савраненко) в Роттердаме прервали выстрелы, сообщила 1 августа артистка в своих соцсетях

2023-08-01T10:52

2023-08-01T10:52

2023-08-01T11:23

культура

украина

нидерланды

музыка

рэп

культура

роттердам

alyona alyona

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Пятая часть зрителей, слушавших ее выступление, побежали к выходу, и артистка подумала, что они хотят послушать какого-нибудь другого исполнителя на другой площадке фестиваля."Мне написал мой подписчик о том, что они шли на мой концерт, началась стрельба, начал бежать народ, и они остановились и спрятались за рогом, а когда пришли, концерт уже закончился", - написала Alyona Alyona в Instagram*.Организаторы фестиваля на стрельбу никак не отреагировали, по словам артистки, и выступления не прервали.В воскресенье, 30 июля в Роттердаме проходил традиционный ежегодный фестиваль, во время которого между двумя мужчинами произошел конфликт и один из них начал стрелять из ружья. Пострадала также женщина, позвонившая в полицию.Издание Dutch News приводит цитату представителя оппозиционной партии Leefbare Rotterdam о том, что фестиваль каждый год "заканчивается пулями": такие инциденты действительно уже происходили в Роттердаме во время народных гуляний.*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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украина, нидерланды, музыка, рэп, культура, роттердам, alyona alyona