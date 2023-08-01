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Киевских депутатов обвинили в уклонении от военной службы - ГБР

Киевских депутатов обвинили в уклонении от военной службы - ГБР - 01.08.2023 Украина.ру

Киевских депутатов обвинили в уклонении от военной службы - ГБР

Государственное бюро расследований объявило подозрения об уклонении от военной службы депутатам Киевсовета. Соответствующее сообщение появилось в Телеграм-канале ведомства 1 августа

2023-08-01T10:12

2023-08-01T10:12

2023-08-01T10:12

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Также в публикации говорится, что депутаты "организовали" для себя командировку в Киевскую военную госадминистрацию, в течение года не являлись на военную службу, а один из них даже получал денежное довольствие из части, где якобы проходил службу.По мнению отдельных экспертов, это событие может быть очередной попыткой администрации Владимира Зеленского надавить на мэра Киева Виталия Кличко, с которым у украинского президента затяжной конфликт.На днях Кличко обвинили в том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ. Кличко в ответ упрекнул центральную власть в попытке покрыть недостачи в бюджете страны за счет регионов.А в конце июня мэр Киева жаловался на регулярные обыски со стороны силовиков в администрации города, которые парализуют работу чиновников. Кличко тогда заявил, что Зеленский хочет "взять под контроль" столицу.В понедельник, 31 июля, украинское издание "Политика страны" сообщило, что органы прокуратуры страны все чаще стали оспаривать условные сроки военнообязанным, уклонившимся от мобилизации.Мобилизация коснется всех: "В зависимости от того, сколько лет идет война, дойдет до каждого", - заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут.

https://ukraina.ru/20230721/1048158444.html

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