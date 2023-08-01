https://ukraina.ru/20230801/1048393598.html

Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами

Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами - 01.08.2023 Украина.ру

Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами

Киев попытался атаковать патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя беспилотными катерами. Об этом 1 августа сообщило Минобороны России

2023-08-01T09:33

2023-08-01T09:33

2023-08-01T09:34

черное море

атака

новости

минобороны

катера

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"В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", — говорится в материале.Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 километрах юго-западнее Севастополя. После отражения атаки они продолжили работу.Последний раз ведомство сообщало об атаке украинских морских дронов на корабль 25 июля. Тогда их целью также был "Сергей Котов". Корабль находился в юго-западной части Черного моря, в 370 км от Севастополя. Оба атакующих катера были уничтожены штатным вооружением корабля.

https://ukraina.ru/20230725/1048239594.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

черное море, атака, новости, минобороны, катера