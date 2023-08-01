Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами - 01.08.2023 Украина.ру
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Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами - 01.08.2023 Украина.ру
Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
Киев попытался атаковать патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя беспилотными катерами. Об этом 1 августа сообщило Минобороны России
2023-08-01T09:33
2023-08-01T09:34
черное море
атака
новости
минобороны
катера
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"В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", — говорится в материале.Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 километрах юго-западнее Севастополя. После отражения атаки они продолжили работу.Последний раз ведомство сообщало об атаке украинских морских дронов на корабль 25 июля. Тогда их целью также был "Сергей Котов". Корабль находился в юго-западной части Черного моря, в 370 км от Севастополя. Оба атакующих катера были уничтожены штатным вооружением корабля.
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черное море, атака, новости, минобороны, катера
Черное море, атака, Новости, Минобороны, катера

Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами

09:33 01.08.2023 (обновлено: 09:34 01.08.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в регионах России
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Киев попытался атаковать патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя беспилотными катерами. Об этом 1 августа сообщило Минобороны России
"В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", — говорится в материале.

Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 километрах юго-западнее Севастополя. После отражения атаки они продолжили работу.

Последний раз ведомство сообщало об атаке украинских морских дронов на корабль 25 июля. Тогда их целью также был "Сергей Котов". Корабль находился в юго-западной части Черного моря, в 370 км от Севастополя. Оба атакующих катера были уничтожены штатным вооружением корабля.
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 12:44
ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФВСУ при помощи безэкипажных катеров попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", атака была отражена, катера уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 25 июля
 
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Заголовок открываемого материала
09:33Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
09:13Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа
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