Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
09:33 01.08.2023 (обновлено: 09:34 01.08.2023)
Киев попытался атаковать патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя беспилотными катерами. Об этом 1 августа сообщило Минобороны России
"В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", — говорится в материале.
Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 километрах юго-западнее Севастополя. После отражения атаки они продолжили работу.
Последний раз ведомство сообщало об атаке украинских морских дронов на корабль 25 июля. Тогда их целью также был "Сергей Котов". Корабль находился в юго-западной части Черного моря, в 370 км от Севастополя. Оба атакующих катера были уничтожены штатным вооружением корабля.
Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 километрах юго-западнее Севастополя. После отражения атаки они продолжили работу.
Последний раз ведомство сообщало об атаке украинских морских дронов на корабль 25 июля. Тогда их целью также был "Сергей Котов". Корабль находился в юго-западной части Черного моря, в 370 км от Севастополя. Оба атакующих катера были уничтожены штатным вооружением корабля.
25 июля, 12:44ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФВСУ при помощи безэкипажных катеров попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", атака была отражена, катера уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 25 июля