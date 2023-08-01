https://ukraina.ru/20230801/1048390770.html

Повышение налогов и вторая попытка контрнаступления. Что ожидает Украину в августе

Повышение налогов и вторая попытка контрнаступления. Что ожидает Украину в августе - 01.08.2023 Украина.ру

Повышение налогов и вторая попытка контрнаступления. Что ожидает Украину в августе

В последний летний месяц украинский режим попытается вытащить еще больше денег из карманов украинцев для финансирования военных действий. Ожидать также следует очередной волны попыток контрнаступления, вследствие критических комментариев о его ходе на Западе.

2023-08-01T04:40

2023-08-01T04:40

2023-08-01T04:40

эксклюзив

украина

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Простые украинцы попытаются, несмотря на массовую мобилизацию, воспользоваться последним месяцем лета для отдыха у водоемов, а власти Украины – для очередных попыток перетянуть на сторону Запада страны Третьего мира с помощью шантажа и манипуляций.С 1 августа для украинских предпринимателей возвращается ставка налога для физических лиц, сниженная в начале СВО. В среднем вместо пониженного 2%-го налога они будут снова платить 5%. Пополнения казны от Украины регулярно требуют западные кредиторы. Также отменяется запрет на штрафы за нарушение налогового законодательства и будут восстановлены сроки предоставления налоговой отчетности.Кроме того, украинский бизнес ждет возвращение проверок. Законом с 1 августа 2023 отменяется мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. Возвращается ответственность за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов. Рост налогов в конечном итоге отразится на стоимости предоставляемых предпринимателями услуг и цене товаров.Для внутренне перемещенных лиц с 1 августа тоже снова меняются правила на получение пособия, которое и без того является мизерным (2000 гр или 4 300 р.). Правила меняются постоянно, чтобы человек не смог собрать вовремя все необходимые документы и обойти все инстанции. С 1 сентября, как анонсировано, правила начисления пособия внутренним переселенцам снова поменяют. Сейчас же лишать нищенского пособия намерены тех, кто выезжал заграницу на срок свыше 30 дней и тех, кто вернулся в свой населенный пункт, даже если там остались лишь руины. Лишать пособия будут также тех, кто осужден за коллаборационизм с РФ, а таких с каждым днем всё больше.На август перенесли в этом году доплаты к пенсиям ветеранам Великой отечественной войны, которые традиционно выдавали к 9 мая. В этом году их приурочили ко Дню независимости. Хотя ветеранов осталось немного, но средняя доплата им выглядит, скорее, издёвкой – 450 гр (около 1 000 р.). Логика задержек или отсрочек выплат ветеранам ВОВ на Украине тоже достаточно циничная – с каждым месяцем этих людей становится всё меньше.С августа на Украине пересмотрят банковские правила: анонимно пополнить чужой или даже свой банковский счет будет невозможно. Чтобы пополнить счет, человеку нужно будет каждый раз вводить номер своего мобильного телефона. Мобильный номер печатается на квитанции операции и остается в базе данных владельца терминала. В украинских банках признают, что таким образом власти хотят усилить контроль над наличными операциями. Некоторые эксперты считают, что власти будут бороться с "зарплатами в конвертах", которые часто вносят людям анонимно на счета через терминалы.Миллионы украинцев работают неофициально, так как с начала года работодатель обязан сам подавать в военкомат списки военнообязанных и принимать на работу только после справки из военкомата. Однако поскольку на Украине sim-карты продаются пока без предъявления паспорта, украинцы смогут при необходимости обойти это ограничение: купить телефонную карту, использовать ее лишь один раз, после чего sim-карту можно заменить.Украинский Telegram-канал "Резидент" прогнозирует в августе второй этап контрнаступа ВСУ через обмелевший Днепр. "Второй этап контрнаступления начнется с форсирования Днепра. Для проведения операции день Д давно все готово и ожидают идеальной погоды в августе, чтобы использовать сухую погоду в свою пользу", - пишет "Резидент".Метеорологи предупреждают украинцев, что август станет самым жарким месяцем года и с температурой до +35 градусов, особенно в первой декаде месяца.В конце июля Верховная Рада одобрила законопроект Зеленского о продлении тотальной мобилизации до ноября 2023 года. И это значит, что охота на пушечное мясо продолжится. В августе, как сообщает агентство УНИАН, особое внимание будут уделять мобилизации людей со знанием иностранных языков, что говорит об увеличении количества западных наемников и инструкторов. На 5-6 августа Украина с подачи Запада желает провести в Саудовской Аравии саммит вместе с представителями Госдепа США. На саммит пытаются затянуть страны Глобального Юга, в связи с чем Виктория Нуланд с новыми "печеньками" уже начала турне по Африке, а Зеленский усиливает давление на президента Бразилии. Участники саммита в который раз намерены осудить Россию, хотя никаких последствий для ее политики это не будет иметь.Западные эксперты считают, что, если Западу удастся переманить на свою сторону несколько стран Третьего мира, то это усилит его позиции на потенциальных переговорах с РФ, раз уж усилить свои позиции контрнаступом ВСУ не получается. Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что не будет участвовать в саммите, если на него не приглашают Россию. Украинский Telegram-канал "Klymenko-Time" предсказывает провал саммита, так как страны Глобального Юга тоже заинтересованы в многополярном мире. "Когда Запад просит Китай, ЮАР или Бразилию поддержать Украину и помочь победить Россию, он по сути говорит: "Помогите нам разобраться с Россией сегодня, чтобы мы сохранили мировое господство и завтра точно так же разобрались с каждым из вас по отдельности". "Глобальный Юг" прекрасно это понимает. А потому шансы на успех саудовского мирного саммита призрачны", - пишет "Klymenko-Time".Середина лета на Украине традиционно была сезоном падения цен на овощи, которые как раз массово созревают в полях и на огородах. Однако в этом году в июле сняли ограничение цен на бензин, что соответственно привело к удорожанию продуктов, и основной группы товаров. По данным главы Союза украинского крестьянства, только за июль овощи возросли на 22%.Следовательно, не следует в августе ожидать падения цен на борщевой набор (свекла, томаты, лук, морковь, картофель, капуста). Украинцев также призывают быть готовыми к росту цен на мясо птицы и яйца, которые в среднем повысятся на 15%.

https://ukraina.ru/20230801/1048384206.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина