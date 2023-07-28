https://ukraina.ru/20230728/1048322461.html

Театр военных действий. На Купянском направлении фронт трещит по швам

Театр военных действий. На Купянском направлении фронт трещит по швам - 28.07.2023 Украина.ру

Театр военных действий. На Купянском направлении фронт трещит по швам

Украинский "наступ", судя по всему, мягко сдувается, попытки вести активные наступательные действия ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях успеха не приносят. Противник увяз в нашей обороне, а сейчас ВС РФ, используя перевес в артиллерии и авиации, сами переходят к наступательным действиям, правда, широкомасштабными назвать их еще нельзя.

2023-07-28T09:56

2023-07-28T09:56

2023-07-28T09:56

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

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Части и подразделения Западной группировки российских войск прорвали оборону на некоторых участках Купянского направления. Линия боевого соприкосновения Купянск-Сватово-Кременная была одним из потенциальных для перехода наших войск в наступление. Её невозможно наименовать "слабым звеном" в обороне ВСУ, однако собственно тут удалось продавить оборону противника, отколоть украинские позиции и закрепиться, создав обстановку для дальнейшего развития успеха. Все внятно, по канонам армейской тактики — подавили нажим, выдохнули и сами идут вперед.Понятно, что до самого Харькова, какой будет в перспективном "прицеле" российской армии, отсюда еще не совсем близко (более 100 километров), однако движение вперед возникло. А в Киеве бьют тревогу и пробуют перекинуть на этот участок резервы. Об этом заявил главком ВСУ генерал Валерий Залужный, потребовавший от президента Владимира Зеленского добавочные силы. Резервов у ВСУ на самом деле осталось не настолько бессчетно, тем более обученных и оснащенных. Подготовленных по натовским стандартам — это две танковые и три-четыре мотопехотные бригады. Их держат на случай какой-то попытки очередного "наступа".Тем не менее, противник коварен, хитер, не собирается массово сдаваться в плен. Хотя на некоторых участках сдаются, в основном, необученные бойцы теробороны, преимущественно старшего возраста. А действующие бригады ВСУ постоянного состава несут потери. В частности, 92-я аэромобильная переформирована, 14 и 32 значительно поредели, более половины личного состава этих соединений уже в госпиталях, сплошным потоком доставляются гробы в Харьков, другие города левобережной Украины.Если верить некоему докладу немецкого бундесвера с пометкой "Только для служебного пользования", выдержки из которого публикует газета Bild, германские военные разочаровались в своих украинских военных "учениках". Отмечается, что полученные за границей навыки не используются в ВСУ по вине офицерского состава.Известно, что в Германии проходят подготовку на полигонах НАТО около 25 тысяч украинских военнослужащих. Около восьми тысяч из них возвратились на Украину до начала контрнаступления и попали в зону СВО. Это данные председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Это достаточно большое количество — 8000 бойцов, это фактически штат двух бригад. Но вот их натовская подготовка не сыграла какой-то особой роли в ходе "наступа".И дело здесь не в качестве тактического обучения украинских "новобранцев" по немецкой системе. По мнению авторов доклада, плохое применение навыков боя, полученное в ходе обучения в Германии, связано с действиями офицерского состава ВСУ. В документе отмечается, что "некоторые воинские подразделения дробятся на слишком маленькие составные части, и получается, что каждое из них осуществляет какие-то действия, но единого ведения боя не прослеживается". Не этому их учили германские инструкторы.Bild, цитируя документ бундесвера, отмечает, что из-за этого растет вероятность попадания по своим. Также отсутствуют элементы ведения боя, которые позволяют в решающий момент установить огневое превосходство. "При таком ведении боя не помогут пройденное на Западе обучение, техническое превосходство или превосходство по численности личного состава", — отмечается в публикации.В докладе бундесвера объясняют сложившуюся ситуацию в первую очередь не индивидуальными ошибками, а "украинской боевой доктриной". Чем больше опыта военнослужащий получил в рядах ВСУ и чем выше у него звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения. То есть переучивать "матерых" украинских солдат практически невозможно — они упрямо действуют по своим представлениям.С молодыми солдатами немецким инструкторам было проще в плане обучения, они успешно усваивают материал, но, оказавшись на Украине, вынуждены выполнять приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.Резюмируя, можно отметить, что с офицерским корпусом у ВСУ вообще большие проблемы. Младшее звено командиров, на уровне лейтенантов и старших лейтенантов, которые прошли обучение за границей, в том числе в США, полегло в боях. Это командиры взводов или в лучшем случае рот — самый расходный материал в боевых действиях, и таких практически не осталось. На офицерские должности набрали отличившихся сержантов, с которыми даже обучение не проводили.Понятно, что говорить о профессиональной военной подготовке бывшего пулеметчика или снайпера нельзя. И вот приходит к нему натасканный в Германии боец и начинает умничать со своими познаниями. Ему говорят: „Забудь, чему тебя там учили, и делай, как я прикажу “. Это украинские пленные рассказывают. Поэтому все натовские методички становятся бесполезными и ВСУ воюют по командирской дури.Тактика боевых действий по стандартам НАТО особого успеха ВСУ не приносит, хотя и обучали их уже почти десять лет по новым правилам. Но результата нет, и изменения в боевых уставах не смогли вправить мозги украинским военным, как ни старались западные инструкторы их научить, как грамотно нужно воевать. То ли наставники сами в тактике боя не особо сильны, даже в теоретической практике, то ли ученики столь бестолковы.Тем временем, ситуация на Белгородско-Харьковско-Купянском направлении меняется с каждым днём. Линия Сватово-Кременная: за прошедшие дни заметный, ощутимый тактический успех подразделений Западного направления. Нам удалось форсировать реку Жеребец, это рукав реки Оскол. Здесь мы продвинулись вперёд. Захватили небольшой плацдарм, и за минувшие сутки его незначительно расширили. Это можно считать уже таким основательным успехом. Противник пытается выровнять линию фронта. Направляет свои подразделения из резерва в район Двуречной, пытается контратаковать в районе населённого пункта Лиман Первый и в этих местах продолжаются упорные бои, и наши, можно сказать, с двух направлений, со Сватово, с Кременной начинают действовать всё более решительно.Мы смогли все же выманить, заставить противника перебрасывать боеспособные подразделения с других направлений, в первую очередь, с Южно-Донбасского, Запорожского, а также из Харькова. Пытаются подтягивать ещё из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что на этом направлении, противник все же теряет инициативу, пытается в спешном порядке организовать оборону на второй линии. После форсирования реки Жеребец и закрепления в районе железнодорожной станции Молчаново можно сказать, что первая линия обороны противника прорвана, но впереди ещё много работы. Очень активно работают наши "Ланцеты", дроны-разведчики, дроны-камикадзе. Противник сдаётся в плен. Такая сдача не носит массового характера, но с каждым днём, количество пленных растёт, при том пленные совершенно разных возрастов, но преимущественно это мужики, призванные по мобилизации, входящий в состав теробороны, которыми разбавляют боеспособные бригады ВСУ, воюющие на этом участке фронта.На Харьковском и Белгородском направлениях тоже нарастает напряжённость. Противник продолжает наносить огневые удары по приграничным районам Белгородской области, преимущественно из ствольной артиллерии, миномётов. Бьют по населённым пунктам. Наши же военные активно наносят огневые удары по скоплению техники и личного состава, складам с оружием и боеприпасами, а также по колоннам техники подвоза боеприпасов и других средств вооружения. В то же время замечены активные оборонительные действия противника между Белгородом и Харьковом, в чем они заключаются?В течение последних двух дней идёт движения военных колонн ВСУ через Чугуев и Харьков. Транзитом перемещается боевая техника и направляется в сторону Купянска, где фронт, во всяком случае, некоторые его участки трещат по швам. ВСУшникам уже тяжело сдерживать наступательный натиск подразделений и частей западной группировки российских войск, хотя широкомасштабным это наступление не назовёшь.Ещё одна особенность. Националистическое подразделение "Кракен" сейчас подчинено Главному управлению разведки ВСУ, и украинская прокуратура как-то закрывает глаза на их художества, им позволяется грабить элитные коттеджи посёлков, которые расположены между Харьковом и Белгородом- Салтовское и Травянское водохранилища. Там они хорошо наживаются, и в то же время им дан своеобразный карт-бланш выступать в роли не только диверсионно-разведывательных групп, но и заниматься деятельностью заградительных отрядов. Это, безусловно, сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава на поле боя. В населенных пунктах Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Казачья Лопань роют окопы, укрепляют фортификационные оборонительные сооружения. И все это происходит в непосредственной близости от Харькова- 10-20 километровая зона.Харьков, как бы это ни звучало литературно витиевато - ценнейший приз любой войны, и, в первую очередь, исходя из нынешней ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Да. 24 февраля и все, что случилось потом в течение 2022 года, учитывая наши крупные тактические просчёты осенью 2022 года, когда мы вынуждены были покинуть узловые и важнейшие районные центры Харьковской области (Изюм, Купянск). Но исходить, в первую очередь, необходимо из нынешней ситуации. Поэтому, освобождение Харькова или блокирование по всем правилам военной науки и исходя из реалий современной войны, это ощутимый успех военного и политического значения. Надо учитывать, что Харьков, Харьковская область и вообще Левобережье Украины — это равнинно-холмистая местность, водоёмы, овраги. И сейчас воюющие стороны действуют вдоль рек, водоёмов с учетом лесистой местности. И это далеко не Бахмут, и не Авдеевка. Харьков — это крупнейший город, поэтому, думается, лучший способ — нанести удар на Купянско-Харьковско-Белгородском направлении и блокировать Харьков. Так будет решено много вопросов (обстрелы Белгородчины, атаки ДРГ ВСУ). Ударить именно с севера и отсечь вот эту Донбасскую группировку противника. Видно по всему, что противник выдыхается, и здесь наступает момент для наших командиров, — умение четко уловить и угадать нужный момент и нанести фланговый удар.Естественно, о своих планах и замыслах Генштаб не делится. Но можно твердо предположить, что наступающий последний месяц лета нас ожидает жарким и не только по погодным условиям.

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация