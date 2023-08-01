"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара
Самые яростные и ожесточенные бои сегодня идут на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас на стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.
За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Поэтому именно август может стать военно-политическим барометром, который покажет дальнейший ход кампании, добавил эксперт.
"Если оценивать ситуацию без пропаганды, то сейчас действительно наступает время, когда на этом (Запорожском. - Ред.) направлении решается вопрос кто кого. Потому другой такой группировки, которую там собрали ВСУ, у них больше нет. У них нет резервов", - подчеркнул Баранец.
Сейчас ВСУ изменили тактику "контрнаступа". Вначале первых волн они пускали вперед западную бронетехнику, когда она десятками горела. После этого противник очухался и теперь бросает на пулеметы и артиллерию пехоту. При этом тяжелая броня стала идти впереди наступающих, ВСУ пытаются ее уберечь, заключил собеседник издания.
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