"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара - 01.08.2023 Украина.ру
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"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара
"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара - 01.08.2023 Украина.ру
"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара
Самые яростные и ожесточенные бои сегодня идут на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-01T06:00
2023-08-01T06:00
новости
всу
наступление
оборона
сво
бронетехника
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Сейчас на стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Поэтому именно август может стать военно-политическим барометром, который покажет дальнейший ход кампании, добавил эксперт.Сейчас ВСУ изменили тактику "контрнаступа". Вначале первых волн они пускали вперед западную бронетехнику, когда она десятками горела. После этого противник очухался и теперь бросает на пулеметы и артиллерию пехоту. При этом тяжелая броня стала идти впереди наступающих, ВСУ пытаются ее уберечь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048344362.html
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новости, всу, наступление, оборона, сво, бронетехника
Новости, ВСУ, наступление, Оборона, СВО, бронетехника

"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара

06:00 01.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ гаубица Д30
ВСУ гаубица Д30 - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Самые яростные и ожесточенные бои сегодня идут на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас на стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.
За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Поэтому именно август может стать военно-политическим барометром, который покажет дальнейший ход кампании, добавил эксперт.
"Если оценивать ситуацию без пропаганды, то сейчас действительно наступает время, когда на этом (Запорожском. - Ред.) направлении решается вопрос кто кого. Потому другой такой группировки, которую там собрали ВСУ, у них больше нет. У них нет резервов", - подчеркнул Баранец.
Сейчас ВСУ изменили тактику "контрнаступа". Вначале первых волн они пускали вперед западную бронетехнику, когда она десятками горела. После этого противник очухался и теперь бросает на пулеметы и артиллерию пехоту. При этом тяжелая броня стала идти впереди наступающих, ВСУ пытаются ее уберечь, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 05:00
Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУЕсли генеральное наступление ВСУ началось, его ход не будет принципиально меняться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
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Заголовок открываемого материала
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06:10Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию"
06:00"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара
05:45Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине
05:30"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
05:15"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты
05:06Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса
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04:27Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике
04:24Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ
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