https://ukraina.ru/20230801/1048383580.html

"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара

"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара - 01.08.2023 Украина.ру

"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара

Самые яростные и ожесточенные бои сегодня идут на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-01T06:00

2023-08-01T06:00

2023-08-01T06:00

новости

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наступление

оборона

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бронетехника

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Сейчас на стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Поэтому именно август может стать военно-политическим барометром, который покажет дальнейший ход кампании, добавил эксперт.Сейчас ВСУ изменили тактику "контрнаступа". Вначале первых волн они пускали вперед западную бронетехнику, когда она десятками горела. После этого противник очухался и теперь бросает на пулеметы и артиллерию пехоту. При этом тяжелая броня стала идти впереди наступающих, ВСУ пытаются ее уберечь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048344362.html

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новости, всу, наступление, оборона, сво, бронетехника