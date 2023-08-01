https://ukraina.ru/20230801/1048377902.html
"Их этому не учили". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не могут "прогрызть" первую линию обороны
"Их этому не учили". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не могут "прогрызть" первую линию обороны - 01.08.2023 Украина.ру
"Их этому не учили". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не могут "прогрызть" первую линию обороны
На Запорожье и под Артемовском ВСУ не смогли дойти даже до первой линии обороны российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T04:56
2023-08-01T04:56
2023-08-01T04:56
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всу
наступление
оборона
запорожье
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Российские войска проводят удивительную оборонительную операцию на Запорожском направлении, когда противник не дошел даже до первой линии обороны. Потому что ВСУ просто не умеют идти в наступление, рассказал эксперт.Командование ВС РФ прекрасно знает, что ВСУ не могут проводить полноценные наступательные действия по прорыву эшелонированной обороны. Натовские инструкторы их этому не учили, потому что сами не умеют, добавил Полищук.И когда противник будет ослаблен, российское командование будет заниматься наступательными действиями. Потому что тогда у ВСУ будет меньше живой силы, которая будет создавать проблемы на оборонительных рубежах и в городских боях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048376742.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, наступление, оборона, запорожье, вс рф, новые регионы
Новости, ВСУ, наступление, Оборона, Запорожье, ВС РФ, Новые регионы
"Их этому не учили". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не могут "прогрызть" первую линию обороны
На Запорожье и под Артемовском ВСУ не смогли дойти даже до первой линии обороны российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Российские войска проводят удивительную оборонительную операцию на Запорожском направлении, когда противник не дошел даже до первой линии обороны. Потому что ВСУ просто не умеют идти в наступление, рассказал эксперт.
Командование ВС РФ прекрасно знает, что ВСУ не могут проводить полноценные наступательные действия по прорыву эшелонированной обороны. Натовские инструкторы их этому не учили, потому что сами не умеют, добавил Полищук.
"Мы же воспитаны на фильмах [советского режиссёра Юрия] Озерова. Мы считаем, что стратегическая операция – это когда массы пехоты и танков проходят в день десятки километров и захватывают города. Но эта стратегическая операция сейчас и ведется", - подчеркнул Полищук.
И когда противник будет ослаблен, российское командование будет заниматься наступательными действиями. Потому что тогда у ВСУ будет меньше живой силы, которая будет создавать проблемы на оборонительных рубежах и в городских боях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь