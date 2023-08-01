https://ukraina.ru/20230801/1048367525.html
Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса
Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса - 01.08.2023 Украина.ру
Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса
Донбасс будет свободен только тогда, когда украинская армия перестанет быть реальной силой на поле боя. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T05:06
2023-08-01T05:06
2023-08-01T05:06
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Цели спецоперации по освобождению Донбасса достигаются путем демилитаризации и денацификации Украины. Дело не в освобождении территорий, а в уничтожении боевой силы ВСУ, рассказал эксперт.Донбасс будет свободен только тогда, когда украинская армия перестанет быть реальной силой, которая может создавать проблемы для российских войск. Вопрос не в новых территориях и захвате российскими подразделениями "условной Жмеринки", добавил историк.При заходе на территорию Украины российским бойцам и командирам нужно относиться к этому соответствующе и не расслабляться. Не надо думать, что все местные жители ждут освобождения от киевского режима, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048344051.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, новые регионы, территории, сво, вс рф
Новости, Украина, Новые регионы, территории, СВО, ВС РФ
Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса
Донбасс будет свободен только тогда, когда украинская армия перестанет быть реальной силой на поле боя. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Цели спецоперации по освобождению Донбасса достигаются путем демилитаризации и денацификации Украины. Дело не в освобождении территорий, а в уничтожении боевой силы ВСУ, рассказал эксперт.
Донбасс будет свободен только тогда, когда украинская армия перестанет быть реальной силой, которая может создавать проблемы для российских войск. Вопрос не в новых территориях и захвате российскими подразделениями "условной Жмеринки", добавил историк.
"Расхожая ошибка, когда эксперты считают, что захват какого-то города может поменять ситуацию на поле боя. Территориальные приращения сегодня есть, а завтра их нет. Для меня уничтожение двух-трех бригад ВСУ гораздо важнее, чем контроль над какой-нибудь Жмеринкой", - подчеркнул Полищук.
При заходе на территорию Украины российским бойцам и командирам нужно относиться к этому соответствующе и не расслабляться. Не надо думать, что все местные жители ждут освобождения от киевского режима, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь