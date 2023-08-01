https://ukraina.ru/20230801/1048367525.html

Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса

Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса - 01.08.2023 Украина.ру

Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса

Донбасс будет свободен только тогда, когда украинская армия перестанет быть реальной силой на поле боя. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-01T05:06

2023-08-01T05:06

2023-08-01T05:06

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Цели спецоперации по освобождению Донбасса достигаются путем демилитаризации и денацификации Украины. Дело не в освобождении территорий, а в уничтожении боевой силы ВСУ, рассказал эксперт.Донбасс будет свободен только тогда, когда украинская армия перестанет быть реальной силой, которая может создавать проблемы для российских войск. Вопрос не в новых территориях и захвате российскими подразделениями "условной Жмеринки", добавил историк.При заходе на территорию Украины российским бойцам и командирам нужно относиться к этому соответствующе и не расслабляться. Не надо думать, что все местные жители ждут освобождения от киевского режима, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048344051.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, новые регионы, территории, сво, вс рф