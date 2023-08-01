https://ukraina.ru/20230801/1048365066.html
Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию"
Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию" - 01.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию"
СВО надо сравнивать не с освобождением Украины времен Великой Отечественной войны, а с заходом на территорию Восточной Пруссии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T06:10
2023-08-01T06:10
2023-08-01T06:10
новости
украина
сво
освобождение
денацификация
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_49c1f40ee6a778edf0ceea11e42c92b4.jpg.webp
В октябре 1944 года в ходе Гумбиннен-Гольдапской операции Советские войска столкнулись с тем, что практически 90% разведпоисков заканчивались неудачей. Потому что местное население было настроено враждебно и сразу же сдавало карательным органам разведгруппы, рассказал эксперт.Поэтому СВО - это не освобождение Украины, которая была в 1943-1944 годах. Сейчас другая ситуация и местные жители сдают украинскому командованию координаты штабов ВС РФ, добавил Полищук.Цели СВО по освобождению Донбасса достигаются путем демилитаризации и денацификации Украины. Демилитаризация противника активно идёт на всем протяжении фронта. При этом оперативные подходы НАТО не работают, потому что у ВСУ нет превосходства в авиации и артиллерии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230730/1048350285.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d8aa7715cebcfeba5b1accebf66fa6b5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, освобождение, денацификация, вс рф
Новости, Украина, СВО, освобождение, денацификация, ВС РФ
Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию"
СВО надо сравнивать не с освобождением Украины времен Великой Отечественной войны, а с заходом на территорию Восточной Пруссии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В октябре 1944 года в ходе Гумбиннен-Гольдапской операции Советские войска столкнулись с тем, что практически 90% разведпоисков заканчивались неудачей. Потому что местное население было настроено враждебно и сразу же сдавало карательным органам разведгруппы, рассказал эксперт.
Поэтому СВО - это не освобождение Украины, которая была в 1943-1944 годах. Сейчас другая ситуация и местные жители сдают украинскому командованию координаты штабов ВС РФ, добавил Полищук.
"Поэтому нашим бойцам и командирам нужно относиться к этому соответствующе и не расслабляться. Не надо думать, что если люди говорят на одинаковом с нами языке, то они нас ждут", - подчеркнул историк.
Цели СВО по освобождению Донбасса достигаются путем демилитаризации и денацификации Украины. Демилитаризация противника активно идёт на всем протяжении фронта. При этом оперативные подходы НАТО не работают, потому что у ВСУ нет превосходства в авиации и артиллерии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь