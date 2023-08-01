https://ukraina.ru/20230801/1048365066.html

Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию"

Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию" - 01.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию"

СВО надо сравнивать не с освобождением Украины времен Великой Отечественной войны, а с заходом на территорию Восточной Пруссии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-01T06:10

2023-08-01T06:10

2023-08-01T06:10

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В октябре 1944 года в ходе Гумбиннен-Гольдапской операции Советские войска столкнулись с тем, что практически 90% разведпоисков заканчивались неудачей. Потому что местное население было настроено враждебно и сразу же сдавало карательным органам разведгруппы, рассказал эксперт.Поэтому СВО - это не освобождение Украины, которая была в 1943-1944 годах. Сейчас другая ситуация и местные жители сдают украинскому командованию координаты штабов ВС РФ, добавил Полищук.Цели СВО по освобождению Донбасса достигаются путем демилитаризации и денацификации Украины. Демилитаризация противника активно идёт на всем протяжении фронта. При этом оперативные подходы НАТО не работают, потому что у ВСУ нет превосходства в авиации и артиллерии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230730/1048350285.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, освобождение, денацификация, вс рф