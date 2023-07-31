https://ukraina.ru/20230731/1048379252.html

Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу

Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу - 31.07.2023 Украина.ру

Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу

ВС РФ сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать обороны на Ореховском направлении, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу

2023-07-31T14:49

2023-07-31T14:49

2023-07-31T14:49

новости

россия

сергей шойгу

владимир путин

министр обороны

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038037488_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e3b4949729df2f972959c0e32c6958d.jpg

Министр обороны отметил стойкость и самоотверженность подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка."Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - добавил Шойгу.Президент России Владимир Путин ранее уже отмечал героизм бойцов вышеупомянутых подразделений. Путин отметил, что ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел, а действия российских военнослужащих назвал примером "массового героизма".

https://ukraina.ru/20230727/1048309265.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сергей шойгу, владимир путин, министр обороны, вс рф, всу