Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу - 31.07.2023 Украина.ру
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Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу
Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу - 31.07.2023 Украина.ру
Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу
ВС РФ сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать обороны на Ореховском направлении, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу
2023-07-31T14:49
2023-07-31T14:49
новости
россия
сергей шойгу
владимир путин
министр обороны
вс рф
всу
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Министр обороны отметил стойкость и самоотверженность подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка."Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - добавил Шойгу.Президент России Владимир Путин ранее уже отмечал героизм бойцов вышеупомянутых подразделений. Путин отметил, что ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел, а действия российских военнослужащих назвал примером "массового героизма".
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новости, россия, сергей шойгу, владимир путин, министр обороны, вс рф, всу
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, министр обороны, ВС РФ, ВСУ

Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу

14:49 31.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать обороны на Ореховском направлении, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу
"На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону", - сказал Шойгу.
Министр обороны отметил стойкость и самоотверженность подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка.
"Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - добавил Шойгу.
Президент России Владимир Путин ранее уже отмечал героизм бойцов вышеупомянутых подразделений. Путин отметил, что ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел, а действия российских военнослужащих назвал примером "массового героизма".
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 16:44
"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военныхВСУ активизировались на Запорожском направлении, но были отброшены. Потери личного состава противника в 10 раз превышают российские, заявил президент России Владимир Путин. Комментарий главы государства опубликовала пресс-служба Кремля
 
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