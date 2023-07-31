Российские военные сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении - Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
© Пресс-служба Минобороны РФ
ВС РФ сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать обороны на Ореховском направлении, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу
"На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону", - сказал Шойгу.
Министр обороны отметил стойкость и самоотверженность подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка.
"Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - добавил Шойгу.
Президент России Владимир Путин ранее уже отмечал героизм бойцов вышеупомянутых подразделений. Путин отметил, что ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел, а действия российских военнослужащих назвал примером "массового героизма".
27 июля, 16:44"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военныхВСУ активизировались на Запорожском направлении, но были отброшены. Потери личного состава противника в 10 раз превышают российские, заявил президент России Владимир Путин. Комментарий главы государства опубликовала пресс-служба Кремля