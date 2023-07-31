Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт - 31.07.2023 Украина.ру
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Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт
Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт - 31.07.2023 Украина.ру
Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт
За июль Украина потеряла почти 21 тысячу военных и больше 2,2 тысячи единиц различного вооружения. Об этом 31 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ
2023-07-31T13:50
2023-07-31T13:50
новости
украина
вооружение
запад
зарубежье
сергей шойгу
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ВСУ потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, перечислил Шойгу."Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт", - объяснил министр.
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новости, украина, вооружение, запад, зарубежье, сергей шойгу
Новости, Украина, вооружение, Запад, Зарубежье, Сергей Шойгу

Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт

13:50 31.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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За июль Украина потеряла почти 21 тысячу военных и больше 2,2 тысячи единиц различного вооружения. Об этом 31 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ
ВСУ потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, перечислил Шойгу.
"Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт", - объяснил министр.
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 10:03
Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"Украине не стоит надеяться на "вундерваффе", многие страны просто откажутся покупать западную технику, которая оказалась неэффективной на поле боя, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
 
НовостиУкраинавооружениеЗападЗарубежьеСергей Шойгу
 
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