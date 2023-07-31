https://ukraina.ru/20230731/1048373789.html

Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт

Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт - 31.07.2023 Украина.ру

Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт

За июль Украина потеряла почти 21 тысячу военных и больше 2,2 тысячи единиц различного вооружения. Об этом 31 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ

2023-07-31T13:50

2023-07-31T13:50

2023-07-31T13:50

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сергей шойгу

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ВСУ потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, перечислил Шойгу."Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт", - объяснил министр.

https://ukraina.ru/20230727/1048289246.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, вооружение, запад, зарубежье, сергей шойгу