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Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт
Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт - 31.07.2023 Украина.ру
Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт
За июль Украина потеряла почти 21 тысячу военных и больше 2,2 тысячи единиц различного вооружения. Об этом 31 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ
2023-07-31T13:50
2023-07-31T13:50
2023-07-31T13:50
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украина
вооружение
запад
зарубежье
сергей шойгу
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ВСУ потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, перечислил Шойгу."Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт", - объяснил министр.
https://ukraina.ru/20230727/1048289246.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вооружение, запад, зарубежье, сергей шойгу
Новости, Украина, вооружение, Запад, Зарубежье, Сергей Шойгу
Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт
За июль Украина потеряла почти 21 тысячу военных и больше 2,2 тысячи единиц различного вооружения. Об этом 31 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ