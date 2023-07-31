Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией - 31.07.2023 Украина.ру
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Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией
Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией - 31.07.2023 Украина.ру
Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией. Об этом 31 июля сообщило Генеральное командование вооруженных сил республики в Twitter
2023-07-31T13:07
2023-07-31T13:11
новости
польша
снайперы
белоруссия
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Уполномоченный польского правительства по безопасности Станислав Жарина добавил, что на границе с Белоруссией "опасно", а на польские патрули нападают "агрессивные иностранцы".В субботу, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство ВС страны на польско-белорусской границе из-за того, что ЧВК "Вагнер" "могут пробить Сувалкский коридор".По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим шагом станет гибридная атака на территорию Польши.За несколько дней до этих заявлений Моравецкого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, что бойцы "Вагнера" в плохом настроении и хотят на Запад.По мнению журналиста Алексея Туманова, последние события в Польше, включая историю с размещением снайперов, не что иное, как внутриполитическая грызня. А именно правящая партия "Право и справедливость" под управлением Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого пытается нейтрализовать своего главного конкурента Дональда Туска с его "Гражданской платформой".
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новости, польша, снайперы, белоруссия
Новости, Польша, снайперы, Белоруссия

Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией

13:07 31.07.2023 (обновлено: 13:11 31.07.2023)
 
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
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Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией. Об этом 31 июля сообщило Генеральное командование вооруженных сил республики в Twitter
"Вечерняя прогулка на свежем воздухе – для здоровья. Снайперы – мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение", – говорится в комментарии польского оборонного ведомства.
Уполномоченный польского правительства по безопасности Станислав Жарина добавил, что на границе с Белоруссией "опасно", а на польские патрули нападают "агрессивные иностранцы".
© Станислав Жарина/соцсети
© Станислав Жарина/соцсети
В субботу, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство ВС страны на польско-белорусской границе из-за того, что ЧВК "Вагнер" "могут пробить Сувалкский коридор".
По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим шагом станет гибридная атака на территорию Польши.
За несколько дней до этих заявлений Моравецкого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, что бойцы "Вагнера" в плохом настроении и хотят на Запад.
По мнению журналиста Алексея Туманова, последние события в Польше, включая историю с размещением снайперов, не что иное, как внутриполитическая грызня. А именно правящая партия "Право и справедливость" под управлением Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого пытается нейтрализовать своего главного конкурента Дональда Туска с его "Гражданской платформой".

"Более того, в польских СМИ сейчас разразился скандал: Войцех Зубовский из "ПиС" поковырялся в носу рядом с Качиньским! И все польские СМИ дружно начали раздувать из этого трагедию вселенского масштаба. То есть это показатель того, что вся польская политика - это попытки прикрыться своей жертвенностью и очернить конкурентов всеми возможными способами. Возня", - сказал Туманов.

28 июля, 15:17
"Главная драка еще впереди": Моравецкий и Туск обменялись ударами, но попало и ЗеленскомуПравительство Дональда Туска ликвидировало множество военных частей Польши, поставив под угрозу безопасность страны в целом. Такое обвинение 27 июля прозвучало от действующего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Его слова и ответ Туска процитировало Польское агентство печати (PAP)
 
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13:10Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля
13:07Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией
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