https://ukraina.ru/20230731/1048372165.html

Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией

Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией - 31.07.2023 Украина.ру

Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией. Об этом 31 июля сообщило Генеральное командование вооруженных сил республики в Twitter

2023-07-31T13:07

2023-07-31T13:07

2023-07-31T13:11

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польша

снайперы

белоруссия

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Уполномоченный польского правительства по безопасности Станислав Жарина добавил, что на границе с Белоруссией "опасно", а на польские патрули нападают "агрессивные иностранцы".В субботу, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство ВС страны на польско-белорусской границе из-за того, что ЧВК "Вагнер" "могут пробить Сувалкский коридор".По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим шагом станет гибридная атака на территорию Польши.За несколько дней до этих заявлений Моравецкого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, что бойцы "Вагнера" в плохом настроении и хотят на Запад.По мнению журналиста Алексея Туманова, последние события в Польше, включая историю с размещением снайперов, не что иное, как внутриполитическая грызня. А именно правящая партия "Право и справедливость" под управлением Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого пытается нейтрализовать своего главного конкурента Дональда Туска с его "Гражданской платформой".

https://ukraina.ru/20230728/1048333042.html

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новости, польша, снайперы, белоруссия