https://ukraina.ru/20230731/1048368956.html

В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин

В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин - 31.07.2023 Украина.ру

В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин

Автобус был уничтожен в центре Донецка из-за обстрела со стороны украинских военных, в результате погибли люди. Об этом сообщил 31 июля в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2023-07-31T12:09

2023-07-31T12:09

2023-07-31T13:06

денис пушилин

донецк

автобус

новости

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371917_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdc26fd7bac357323e50d3ef4ca2353d.jpg

"Сегодня утром ВФУ (Вооруженные формирования Украины. – Ред.) обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", - написал Пушилин.Он заверил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.Утром националисты обстреляли Донецк, в том числе с применением РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале писал, что в результате атаки на Ворошиловский район загорелся маршрутный автобус и легковые машины.

https://ukraina.ru/20230731/1048365273.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

денис пушилин, донецк, автобус, новости, погибшие