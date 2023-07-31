В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин - 31.07.2023 Украина.ру
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В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин
В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин - 31.07.2023 Украина.ру
В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин
Автобус был уничтожен в центре Донецка из-за обстрела со стороны украинских военных, в результате погибли люди. Об этом сообщил 31 июля в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2023-07-31T12:09
2023-07-31T13:06
денис пушилин
донецк
автобус
новости
погибшие
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"Сегодня утром ВФУ (Вооруженные формирования Украины. – Ред.) обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", - написал Пушилин.Он заверил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.Утром националисты обстреляли Донецк, в том числе с применением РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале писал, что в результате атаки на Ворошиловский район загорелся маршрутный автобус и легковые машины.
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денис пушилин, донецк, автобус, новости, погибшие
Денис Пушилин, Донецк, автобус, Новости, погибшие

В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин

12:09 31.07.2023 (обновлено: 13:06 31.07.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Автобус был уничтожен в центре Донецка из-за обстрела со стороны украинских военных, в результате погибли люди. Об этом сообщил 31 июля в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
"Сегодня утром ВФУ (Вооруженные формирования Украины. – Ред.) обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", - написал Пушилин.
Он заверил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Утром националисты обстреляли Донецк, в том числе с применением РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале писал, что в результате атаки на Ворошиловский район загорелся маршрутный автобус и легковые машины.
10:21
Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди Мэр Донецка Алексей Кулемзин 31 июля сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела центра города загорелся маршрутный автобус и легковые машины
 
Денис ПушилинДонецкавтобусНовостипогибшие
 
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