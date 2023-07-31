В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин
12:09 31.07.2023 (обновлено: 13:06 31.07.2023)
Автобус был уничтожен в центре Донецка из-за обстрела со стороны украинских военных, в результате погибли люди. Об этом сообщил 31 июля в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
"Сегодня утром ВФУ (Вооруженные формирования Украины. – Ред.) обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", - написал Пушилин.
Он заверил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Утром националисты обстреляли Донецк, в том числе с применением РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале писал, что в результате атаки на Ворошиловский район загорелся маршрутный автобус и легковые машины.