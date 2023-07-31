https://ukraina.ru/20230731/1048365623.html

Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев

Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев - 31.07.2023 Украина.ру

Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев

Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев в эфире Украина.ру рассказал о боях за Клещеевку, о том, как ВС РФ отражают атаки... Украина.ру, 31.07.2023

2023-07-31T10:36

2023-07-31T10:36

2023-07-31T10:36

видео

россия

украина

сво

всу

днр

донбасс

угледар

артёмовск (бахмут)

оборона

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Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев в эфире Украина.ру рассказал о боях за Клещеевку, о том, как ВС РФ отражают атаки ВСУ на угледарском направлении, а также о том, кого ВСУ вперед отправляют на передовую: 00:34 – О действиях ВСУ на угледарском направлении и о том, как российская армия отражала атаки; 03:15 - Какова сейчас обстановка под Артёмовском? 05:20 – О задачах минимум; 06:38 – О мнении военных касательно кассетных боеприпасов, поставляемых Украине;08:45 – Проблемы с оснащением: что изменилось с начала СВО? 10:20 – Об оснащённости подразделений новыми видами вооружений; 11:35 - Как наши бойцы оценивают потенциал противника? 16:05 - Станет ли Угледар тем местом, где еще развернутся масштабные сражения? 17:20 – Об ожиданиях бойцов на зимнюю кампанию.

угледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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