Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев - 31.07.2023 Украина.ру
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Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев
Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев - 31.07.2023 Украина.ру
Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев
Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев в эфире Украина.ру рассказал о боях за Клещеевку, о том, как ВС РФ отражают атаки... Украина.ру, 31.07.2023
2023-07-31T10:36
2023-07-31T10:36
видео
россия
украина
сво
всу
днр
донбасс
угледар
артёмовск (бахмут)
оборона
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Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев в эфире Украина.ру рассказал о боях за Клещеевку, о том, как ВС РФ отражают атаки ВСУ на угледарском направлении, а также о том, кого ВСУ вперед отправляют на передовую: 00:34 – О действиях ВСУ на угледарском направлении и о том, как российская армия отражала атаки; 03:15 - Какова сейчас обстановка под Артёмовском? 05:20 – О задачах минимум; 06:38 – О мнении военных касательно кассетных боеприпасов, поставляемых Украине;08:45 – Проблемы с оснащением: что изменилось с начала СВО? 10:20 – Об оснащённости подразделений новыми видами вооружений; 11:35 - Как наши бойцы оценивают потенциал противника? 16:05 - Станет ли Угледар тем местом, где еще развернутся масштабные сражения? 17:20 – Об ожиданиях бойцов на зимнюю кампанию.
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видео, россия, украина, сво, всу, днр, донбасс, угледар, артёмовск (бахмут), оборона, наступление, кассетные боеприпасы, минобороны, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ДНР, Донбасс, Угледар, Артёмовск (Бахмут), Оборона, наступление, кассетные боеприпасы, Минобороны

Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев

10:36 31.07.2023
 
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Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев в эфире Украина.ру рассказал о боях за Клещеевку, о том, как ВС РФ отражают атаки ВСУ на угледарском направлении, а также о том, кого ВСУ вперед отправляют на передовую:
00:34 – О действиях ВСУ на угледарском направлении и о том, как российская армия отражала атаки;
03:15 - Какова сейчас обстановка под Артёмовском?
05:20 – О задачах минимум;
06:38 – О мнении военных касательно кассетных боеприпасов, поставляемых Украине;
08:45 – Проблемы с оснащением: что изменилось с начала СВО?
10:20 – Об оснащённости подразделений новыми видами вооружений;
11:35 - Как наши бойцы оценивают потенциал противника?
16:05 - Станет ли Угледар тем местом, где еще развернутся масштабные сражения?
17:20 – Об ожиданиях бойцов на зимнюю кампанию.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУДНРДонбассУгледарАртёмовск (Бахмут)Оборонанаступлениекассетные боеприпасыМинобороны
 
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