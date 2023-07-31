https://ukraina.ru/20230731/1048365623.html
Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев
Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев - 31.07.2023 Украина.ру
Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев
Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев в эфире Украина.ру рассказал о боях за Клещеевку, о том, как ВС РФ отражают атаки... Украина.ру, 31.07.2023
2023-07-31T10:36
2023-07-31T10:36
2023-07-31T10:36
видео
россия
украина
сво
всу
днр
донбасс
угледар
артёмовск (бахмут)
оборона
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Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев в эфире Украина.ру рассказал о боях за Клещеевку, о том, как ВС РФ отражают атаки ВСУ на угледарском направлении, а также о том, кого ВСУ вперед отправляют на передовую: 00:34 – О действиях ВСУ на угледарском направлении и о том, как российская армия отражала атаки; 03:15 - Какова сейчас обстановка под Артёмовском? 05:20 – О задачах минимум; 06:38 – О мнении военных касательно кассетных боеприпасов, поставляемых Украине;08:45 – Проблемы с оснащением: что изменилось с начала СВО? 10:20 – Об оснащённости подразделений новыми видами вооружений; 11:35 - Как наши бойцы оценивают потенциал противника? 16:05 - Станет ли Угледар тем местом, где еще развернутся масштабные сражения? 17:20 – Об ожиданиях бойцов на зимнюю кампанию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, днр, донбасс, угледар, артёмовск (бахмут), оборона, наступление, кассетные боеприпасы, минобороны, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ДНР, Донбасс, Угледар, Артёмовск (Бахмут), Оборона, наступление, кассетные боеприпасы, Минобороны
Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев в эфире Украина.ру рассказал о боях за Клещеевку, о том, как ВС РФ отражают атаки ВСУ на угледарском направлении, а также о том, кого ВСУ вперед отправляют на передовую:
00:34 – О действиях ВСУ на угледарском направлении и о том, как российская армия отражала атаки;
03:15 - Какова сейчас обстановка под Артёмовском?
05:20 – О задачах минимум;
06:38 – О мнении военных касательно кассетных боеприпасов, поставляемых Украине;
08:45 – Проблемы с оснащением: что изменилось с начала СВО?
10:20 – Об оснащённости подразделений новыми видами вооружений;
11:35 - Как наши бойцы оценивают потенциал противника?
16:05 - Станет ли Угледар тем местом, где еще развернутся масштабные сражения?
17:20 – Об ожиданиях бойцов на зимнюю кампанию.