https://ukraina.ru/20230731/1048364773.html

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"* - 31.07.2023 Украина.ру

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*

Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Воронежской области за госизмену. Задержанные передавали сведения о военных объектах представителям украинских националистов из "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ

2023-07-31T10:03

2023-07-31T10:03

2023-07-31T10:03

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ФСБ России пресекла деятельность трёх граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене. Задержанные подозреваются в оказании помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор"*, направленной против безопасности России.Задержанные передавали украинским националистам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, установили сотрудники ведомства.Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ukraina.ru/20230728/1048323081.html

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новости, россия, воронежская область, правый сектор, фсб, госизмена