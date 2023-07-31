В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Воронежской области за госизмену. Задержанные передавали сведения о военных объектах представителям украинских националистов из "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ
ФСБ России пресекла деятельность трёх граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене. Задержанные подозреваются в оказании помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор"*, направленной против безопасности России.
Задержанные передавали украинским националистам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, установили сотрудники ведомства.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
*Организация признана террористической и запрещена в России