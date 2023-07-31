В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"* - 31.07.2023 Украина.ру
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В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*
В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"* - 31.07.2023 Украина.ру
В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*
Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Воронежской области за госизмену. Задержанные передавали сведения о военных объектах представителям украинских националистов из "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ
2023-07-31T10:03
2023-07-31T10:03
новости
россия
воронежская область
правый сектор
фсб
госизмена
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ФСБ России пресекла деятельность трёх граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене. Задержанные подозреваются в оказании помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор"*, направленной против безопасности России.Задержанные передавали украинским националистам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, установили сотрудники ведомства.Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".*Организация признана террористической и запрещена в России
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новости, россия, воронежская область, правый сектор, фсб, госизмена
Новости, Россия, Воронежская область, Правый сектор, ФСБ, госизмена

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*

10:03 31.07.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Воронежской области за госизмену. Задержанные передавали сведения о военных объектах представителям украинских националистов из "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ
ФСБ России пресекла деятельность трёх граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене. Задержанные подозреваются в оказании помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор"*, направленной против безопасности России.
Задержанные передавали украинским националистам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, установили сотрудники ведомства.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
*Организация признана террористической и запрещена в России
28 июля, 10:03
ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУСотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области, консультировавшегося с СБУ с целью уехать на Украину, чтобы воевать на стороне СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 28 июля
 
НовостиРоссияВоронежская областьПравый секторФСБгосизмена
 
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