https://ukraina.ru/20230731/1048363192.html

В Брянской области беспилотник повредил здание УВД - губернатор

В Брянской области беспилотник повредил здание УВД - губернатор - 31.07.2023 Украина.ру

В Брянской области беспилотник повредил здание УВД - губернатор

Украинский беспилотник повредил здание управления полиции в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале

2023-07-31T10:00

2023-07-31T10:00

2023-07-31T10:00

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александр богомаз

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Глава региона отметил, что никто не пострадал, повреждены кровля и окна. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил он.ВСУ регулярно обстреливают пограничные области России, включая Брянскую.В начале июля средствами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ. А 30 июля ВСУ нанесли удар по свиноводческому комплексу, в результате чего пострадали 3 человека.

https://ukraina.ru/20230730/1048355234.html

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новости, россия, брянская область, александр богомаз, всу, бпла, беспилотник