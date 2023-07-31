В Брянской области беспилотник повредил здание УВД - губернатор
Украинский беспилотник повредил здание управления полиции в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД", - написал Богомаз.
Глава региона отметил, что никто не пострадал, повреждены кровля и окна. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил он.
ВСУ регулярно обстреливают пограничные области России, включая Брянскую.
В начале июля средствами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ. А 30 июля ВСУ нанесли удар по свиноводческому комплексу, в результате чего пострадали 3 человека.
Вчера, 13:24ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали 3 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале 30 июля