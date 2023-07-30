https://ukraina.ru/20230730/1048325238.html

Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию

Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию - 30.07.2023 Украина.ру

Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию

Если поляки не смогут быстро взять Калининград, то попадут в очень тяжелую ситуацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-30T08:25

2023-07-30T08:25

2023-07-30T08:25

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белоруссия

польша

вторжение

нато

калининград

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Польша не полезет в Белоруссию до тех пор, пока у них будет находиться в тылу Калининград. Но если поляки не смогут взять Калининград быстро, то они попадут в очень тяжелую ситуацию, атаковав Белоруссию и Калининград одновременно, рассказал политолог.Варшава может решиться на подобную атаку только при определенных условиях. Во-первых, если это вторжение будет носить коллективный характер, когда НАТО двинется на Калининград и Белоруссию. Также она может решится на агрессию, если поймёт, что Москва полностью "выведена из игры", добавил Безпалько.При этом Белорусская армия не представляет из себя серьезную боевую силу. У них нет опыта, численность армии недостаточная, при этом у неё не самое лучшее оснащение. И если Польша останется с Белоруссией один на один, то Белоруссия проиграет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048322778.html

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новости, белоруссия, польша, вторжение, нато, калининград