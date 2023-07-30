Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию - 30.07.2023 Украина.ру
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Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию
Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию - 30.07.2023 Украина.ру
Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию
Если поляки не смогут быстро взять Калининград, то попадут в очень тяжелую ситуацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-07-30T08:25
2023-07-30T08:25
новости
белоруссия
польша
вторжение
нато
калининград
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Польша не полезет в Белоруссию до тех пор, пока у них будет находиться в тылу Калининград. Но если поляки не смогут взять Калининград быстро, то они попадут в очень тяжелую ситуацию, атаковав Белоруссию и Калининград одновременно, рассказал политолог.Варшава может решиться на подобную атаку только при определенных условиях. Во-первых, если это вторжение будет носить коллективный характер, когда НАТО двинется на Калининград и Белоруссию. Также она может решится на агрессию, если поймёт, что Москва полностью "выведена из игры", добавил Безпалько.При этом Белорусская армия не представляет из себя серьезную боевую силу. У них нет опыта, численность армии недостаточная, при этом у неё не самое лучшее оснащение. И если Польша останется с Белоруссией один на один, то Белоруссия проиграет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048322778.html
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новости, белоруссия, польша, вторжение, нато, калининград
Новости, Белоруссия, Польша, вторжение, НАТО, Калининград

Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию

08:25 30.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Если поляки не смогут быстро взять Калининград, то попадут в очень тяжелую ситуацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Польша не полезет в Белоруссию до тех пор, пока у них будет находиться в тылу Калининград. Но если поляки не смогут взять Калининград быстро, то они попадут в очень тяжелую ситуацию, атаковав Белоруссию и Калининград одновременно, рассказал политолог.
Варшава может решиться на подобную атаку только при определенных условиях. Во-первых, если это вторжение будет носить коллективный характер, когда НАТО двинется на Калининград и Белоруссию. Также она может решится на агрессию, если поймёт, что Москва полностью "выведена из игры", добавил Безпалько.
"Простые поляки боятся реалий войны. Подросткам было бы интересно пострелять на военных сборах. Но когда ты увидишь первого человека без рук и ног, весь этот романтизм быстро улетучится. А для польских политиков это очень тонкая грань", - отметил политолог.
При этом Белорусская армия не представляет из себя серьезную боевую силу. У них нет опыта, численность армии недостаточная, при этом у неё не самое лучшее оснащение. И если Польша останется с Белоруссией один на один, то Белоруссия проиграет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 10:26
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